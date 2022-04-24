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https://arabic.sputniknews.com/20220424/على-شكل-حصان-محطة-طاقة-شمسية-مساحتها-13-مليون-متر-مربع-صور-1061555123.html
على شكل حصان… محطة طاقة شمسية مساحتها 1.3 مليون متر مربع… صور
على شكل حصان… محطة طاقة شمسية مساحتها 1.3 مليون متر مربع… صور
أصبح الاعتماد على الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء من أهم مصادر الطاقة النظيفة، وأصبحت الصين دولة رائدة في هذا المجال. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T13:46+0000
2022-04-24T13:46+0000
منوعات
الصين
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وتعد "محطة الحصان الكهروضوئية" من الأمثلة البارزة التي ترصد توسع الصين في هذا المجال، وتقع في صحراء كوبوتشي بمنطقة منغوليا الداخلية.وتقول صحيفة "الشعب" الصينية إن هذه المحطة تمتد على مساحة تتجاوز 1.3 مليون متر مربع وتضم نحو 200 ألف من الألواح الشمسية.ويظهر في المحطة صورة لحصان ضخم تشكله الألواح الشمسية المصممة للظهور بهذا الشكل.ولفتت الصحيفة إلى أن هذه المحطة تجمع بين توليد الكهرباء بالاستفادة من الطاقة الشمسية عن طريق الألواح الشمسية، وبين زراعة النباتات بصورة تساهم في الحفاظ على البيئة.وفي تقرير سابق تقول الصحيفة إن الصين احتلت المرتبة الأولى عالميا في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية عام 2021 للعام التاسع على التوالي.
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منوعات, الصين

على شكل حصان… محطة طاقة شمسية مساحتها 1.3 مليون متر مربع… صور

13:46 GMT 24.04.2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الذهاب إلى بنك الصورإنتاج الكهرباء باسخدام الطاقة الشمسية
إنتاج الكهرباء باسخدام الطاقة الشمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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أصبح الاعتماد على الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء من أهم مصادر الطاقة النظيفة، وأصبحت الصين دولة رائدة في هذا المجال.
وتعد "محطة الحصان الكهروضوئية" من الأمثلة البارزة التي ترصد توسع الصين في هذا المجال، وتقع في صحراء كوبوتشي بمنطقة منغوليا الداخلية.
وتقول صحيفة "الشعب" الصينية إن هذه المحطة تمتد على مساحة تتجاوز 1.3 مليون متر مربع وتضم نحو 200 ألف من الألواح الشمسية.
ويظهر في المحطة صورة لحصان ضخم تشكله الألواح الشمسية المصممة للظهور بهذا الشكل.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه المحطة تجمع بين توليد الكهرباء بالاستفادة من الطاقة الشمسية عن طريق الألواح الشمسية، وبين زراعة النباتات بصورة تساهم في الحفاظ على البيئة.
وفي تقرير سابق تقول الصحيفة إن الصين احتلت المرتبة الأولى عالميا في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية عام 2021 للعام التاسع على التوالي.
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