https://arabic.sputniknews.com/20220619/خامنئي-أمريكا-والغرب-يسعيان-لتوسيع-نفوذهما-في-شرق-آسيا-وغربها-وتقويض-استقلال-وسيادة-الدول-فيها-1063873809.html
خامنئي: أمريكا والغرب يسعيان لتوسيع نفوذهما في شرق آسيا وغربها وتقويض استقلال وسيادة الدول فيها
خامنئي: أمريكا والغرب يسعيان لتوسيع نفوذهما في شرق آسيا وغربها وتقويض استقلال وسيادة الدول فيها
قال قائد الثورة في إيران علي خامنئي، إن الأمريكيين والغربيين يسعون على الدوام لتوسيع نطاق هيمنتهم في شتى المناطق، ومنها منطقتي شرق وغرب آسيا، والمساس بسيادة... 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T16:56+0000
2022-06-19T16:56+0000
2022-06-19T16:56+0000
أخبار الأردن
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فخلال استقباله رئيس جمهورية كازاخستان والوفد المرافق له، قال خامنئي، "يجب مراقبة التطورات بدقة والحذر"، مؤكدا ضرورة توسيع التعاون الثنائي في عدة مجالات ولا سيما على صعيد التعاون الإقليمي، أكثر فأكثر.من جانبه، اعتبر رئيس جمهورية كازاخستان، توكاييف، خلال اللقاء، أن "مشتركات تاريخية وثقافية معمقة تربط بلاده بالجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مرحبا باقتراح خامنئي لتأسيس لجنة علمية مشتركة بين الدولتين".وكان المرشد الإيراني قال مؤخرا، خلال لقائه الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إن التجربة الناجحة لإيران وفنزويلا أظهرت أن السبيل الوحيد لمواجهة الضغط الأمريكي هو المقاومة.وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن خامنئي تحدث مع الرئيس الفنزويلي والوفد المرافق له، عن ثبات البلدين، إيران وفنزويلا، في وجه الضغوط القاسية والحرب المركبة التي تفرضها أمريكا عليهما.وخاطب خامنئي مادورو قائلا: "مقاومة جنابكم ومعكم الشعب الفنزويلي قيمة للغاية لأنها تُعلي شأن الشعب والبلد وقادته ومنزلتهم وجدارتهم، ونظرة أمريكا اليوم إلى فنزويلا هي بطبيعة الحال مختلفة عما كانت عليه في السابق".
https://arabic.sputniknews.com/20220611/خامنئي-المقاومة-هي-الحل-الوحيد-لمواجهة-الضغط-الأمريكي-1063459241.html
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أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية
خامنئي: أمريكا والغرب يسعيان لتوسيع نفوذهما في شرق آسيا وغربها وتقويض استقلال وسيادة الدول فيها
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قال قائد الثورة في إيران علي خامنئي، إن الأمريكيين والغربيين يسعون على الدوام لتوسيع نطاق هيمنتهم في شتى المناطق، ومنها منطقتي شرق وغرب آسيا، والمساس بسيادة واقتدار بلدانها".
فخلال استقباله رئيس جمهورية كازاخستان والوفد المرافق له
، قال خامنئي، "يجب مراقبة التطورات بدقة والحذر"، مؤكدا ضرورة توسيع التعاون الثنائي في عدة مجالات ولا سيما على صعيد التعاون الإقليمي، أكثر فأكثر.
من جانبه، اعتبر رئيس جمهورية كازاخستان، توكاييف، خلال اللقاء، أن "مشتركات تاريخية وثقافية معمقة تربط بلاده بالجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مرحبا باقتراح خامنئي لتأسيس لجنة علمية مشتركة بين الدولتين".
وكان المرشد الإيراني قال مؤخرا، خلال لقائه الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إن التجربة الناجحة لإيران وفنزويلا أظهرت أن السبيل الوحيد لمواجهة الضغط الأمريكي هو المقاومة.
وأفادت وكالة مهر للأنباء
، بأن خامنئي تحدث مع الرئيس الفنزويلي والوفد المرافق له، عن ثبات البلدين، إيران وفنزويلا، في وجه الضغوط القاسية والحرب المركبة التي تفرضها أمريكا عليهما.
وخاطب خامنئي مادورو قائلا: "مقاومة جنابكم ومعكم الشعب الفنزويلي
قيمة للغاية لأنها تُعلي شأن الشعب والبلد وقادته ومنزلتهم وجدارتهم، ونظرة أمريكا اليوم إلى فنزويلا هي بطبيعة الحال مختلفة عما كانت عليه في السابق".