خامنئي يكشف عن الطريقة الوحيدة لمواجهة أمريكا بعد لقائه الرئيس الفنزويلي
© AFP 2022 / -المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، يستقبل الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في العاصمة الإيرانية طهران، 11 يونيو/ حزيران 2022
المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، يستقبل الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في العاصمة الإيرانية طهران، 11 يونيو/ حزيران 2022
© AFP 2022 / -
علّق المرشد الإيراني، علي خامنئي، على لقائه مع الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم السبت، والذي يزور العاصمة الإيرانية طهران.
وقال خامنئي على "تويتر": "أثبتت التجارب الناجحة لإيران وفنزويلا في مواجهة الضغوط الأمريكية الشديدة والحرب الهجينة، أن الطريقة الوحيدة لمواجهة أمريكا هي من خلال المقاومة والمثابرة".
The successful experiences of #Iran and #Venezuela in standing up to US’s intense pressures and hybrid warfare have proven that the only way to confront the US is through resistance and persistence.— Khamenei.ir (@khamenei_ir) June 11, 2022
وتابع خامنئي مؤكدا في تغريدة أخرى أن "أمريكا أصبحت تنظر إلى فنزيلا بشكل مختلف اليوم"، وشدد على أن "المعركة المنتصرة للحكومة الفنزويلية وأمتها ضد أمريكا وحربها الهجينة الشاملة على فنزويلا لا تقدّران بثمن".
The Venezuelan govt and nation’s victorious fight against the US and its all-out hybrid war on #Venezuela, plus Mr. Maduro & the Venezuelan nation’s resistance, are invaluable.— Khamenei.ir (@khamenei_ir) June 11, 2022
Resistance raises a nation’s & its leaders’ status & esteem. The US views Venezuela differently today.
ووقعت إيران وفنزويلا اتفاقية شراكة مدتها 20 عاما في مختلف المجالات، بحضور رئيسي البلدين. وتشمل الاتفاقية التي تم توقيعها، التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والزراعة والنفط والغاز والبتروكيماويات والسياحة والثقافة.
وكان مادورو وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، يوم أمس الجمعة، في إطار جولته الخارجية التي بدأت في 7 يونيو/ حزيران الجاري.