https://arabic.sputniknews.com/20220611/خامنئي-يكشف-عن-الطريقة-الوحيدة-لمواجهة-أمريكا-بعد-لقائه-الرئيس-الفنزويلي-1063447483.html

خامنئي يكشف عن الطريقة الوحيدة لمواجهة أمريكا بعد لقائه الرئيس الفنزويلي

خامنئي يكشف عن الطريقة الوحيدة لمواجهة أمريكا بعد لقائه الرئيس الفنزويلي

علّق المرشد الإيراني، علي خامنئي، على لقائه مع الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم السبت، والذي يزور العاصمة الإيرانية طهران. 11.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-11T16:39+0000

2022-06-11T16:39+0000

2022-06-11T16:39+0000

نيكولاس مادورو

إيران

العالم

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وقال خامنئي على "تويتر": "أثبتت التجارب الناجحة لإيران وفنزويلا في مواجهة الضغوط الأمريكية الشديدة والحرب الهجينة، أن الطريقة الوحيدة لمواجهة أمريكا هي من خلال المقاومة والمثابرة".وتابع خامنئي مؤكدا في تغريدة أخرى أن "أمريكا أصبحت تنظر إلى فنزيلا بشكل مختلف اليوم"، وشدد على أن "المعركة المنتصرة للحكومة الفنزويلية وأمتها ضد أمريكا وحربها الهجينة الشاملة على فنزويلا لا تقدّران بثمن".ووقعت إيران وفنزويلا اتفاقية شراكة مدتها 20 عاما في مختلف المجالات، بحضور رئيسي البلدين. وتشمل الاتفاقية التي تم توقيعها، التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والزراعة والنفط والغاز والبتروكيماويات والسياحة والثقافة.وكان مادورو وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، يوم أمس الجمعة، في إطار جولته الخارجية التي بدأت في 7 يونيو/ حزيران الجاري.

https://arabic.sputniknews.com/20220611/الرئيس-الفنزويلي-عن-علاقة-بلاده-مع-إيران-الحب-لا-يعرف-مسافة-1063429820.html

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نيكولاس مادورو, إيران, العالم