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https://arabic.sputniknews.com/20220611/خامنئي-يكشف-عن-الطريقة-الوحيدة-لمواجهة-أمريكا-بعد-لقائه-الرئيس-الفنزويلي-1063447483.html
خامنئي يكشف عن الطريقة الوحيدة لمواجهة أمريكا بعد لقائه الرئيس الفنزويلي
خامنئي يكشف عن الطريقة الوحيدة لمواجهة أمريكا بعد لقائه الرئيس الفنزويلي
علّق المرشد الإيراني، علي خامنئي، على لقائه مع الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم السبت، والذي يزور العاصمة الإيرانية طهران. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T16:39+0000
2022-06-11T16:39+0000
نيكولاس مادورو
إيران
العالم
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وقال خامنئي على "تويتر": "أثبتت التجارب الناجحة لإيران وفنزويلا في مواجهة الضغوط الأمريكية الشديدة والحرب الهجينة، أن الطريقة الوحيدة لمواجهة أمريكا هي من خلال المقاومة والمثابرة".وتابع خامنئي مؤكدا في تغريدة أخرى أن "أمريكا أصبحت تنظر إلى فنزيلا بشكل مختلف اليوم"، وشدد على أن "المعركة المنتصرة للحكومة الفنزويلية وأمتها ضد أمريكا وحربها الهجينة الشاملة على فنزويلا لا تقدّران بثمن".ووقعت إيران وفنزويلا اتفاقية شراكة مدتها 20 عاما في مختلف المجالات، بحضور رئيسي البلدين. وتشمل الاتفاقية التي تم توقيعها، التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والزراعة والنفط والغاز والبتروكيماويات والسياحة والثقافة.وكان مادورو وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، يوم أمس الجمعة، في إطار جولته الخارجية التي بدأت في 7 يونيو/ حزيران الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220611/الرئيس-الفنزويلي-عن-علاقة-بلاده-مع-إيران-الحب-لا-يعرف-مسافة-1063429820.html
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نيكولاس مادورو, إيران, العالم

خامنئي يكشف عن الطريقة الوحيدة لمواجهة أمريكا بعد لقائه الرئيس الفنزويلي

16:39 GMT 11.06.2022
© AFP 2022 / -المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، يستقبل الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في العاصمة الإيرانية طهران، 11 يونيو/ حزيران 2022
المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، يستقبل الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في العاصمة الإيرانية طهران، 11 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، يستقبل الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في العاصمة الإيرانية طهران، 11 يونيو/ حزيران 2022
© AFP 2022 / -
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علّق المرشد الإيراني، علي خامنئي، على لقائه مع الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم السبت، والذي يزور العاصمة الإيرانية طهران.
وقال خامنئي على "تويتر": "أثبتت التجارب الناجحة لإيران وفنزويلا في مواجهة الضغوط الأمريكية الشديدة والحرب الهجينة، أن الطريقة الوحيدة لمواجهة أمريكا هي من خلال المقاومة والمثابرة".
وتابع خامنئي مؤكدا في تغريدة أخرى أن "أمريكا أصبحت تنظر إلى فنزيلا بشكل مختلف اليوم"، وشدد على أن "المعركة المنتصرة للحكومة الفنزويلية وأمتها ضد أمريكا وحربها الهجينة الشاملة على فنزويلا لا تقدّران بثمن".
ووقعت إيران وفنزويلا اتفاقية شراكة مدتها 20 عاما في مختلف المجالات، بحضور رئيسي البلدين. وتشمل الاتفاقية التي تم توقيعها، التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والزراعة والنفط والغاز والبتروكيماويات والسياحة والثقافة.
الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، يصافح نظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي، في العاصمة الإيرانية طهران، 11 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
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وكان مادورو وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، يوم أمس الجمعة، في إطار جولته الخارجية التي بدأت في 7 يونيو/ حزيران الجاري.
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