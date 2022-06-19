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رئيس الوزراء العراقي يحث على التعامل السلمي مع "المظاهرات المطلبية"
رئيس الوزراء العراقي يحث على التعامل السلمي مع "المظاهرات المطلبية"
شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، على ضرورة التعامل "المهني والسلمي" مع "التظاهرات المطلبية". 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T14:43+0000
2022-06-19T14:43+0000
2022-06-19T14:43+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بيانا جاء فيه: "المجلس الوزاري للأمن الوطني، عقد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي". وأشار البيان الى أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة مجمل الأوضاع الأمنية في العراق، وبحث عددٍ من الملفات الحيوية التي ترتبط بالأمن العام في عموم البلاد".وأثنى الكاظمي في مستهل الجلسة، بحسب البيان، "بجهود القوات الأمنية بمختلف صنوفها، لجاهزيتها في التصدي لفلول الإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة، وقدرتها على مسك الأرض ومواجهة مختلف التحديات الأمنية التي تواجه البلاد".وشدد على "ضرورة تنفيذ التوجيهات الحكومية بالتعامل المهني والسلمي مع التظاهرات المطلبية، وفق المعايير الدولية والإنسانية، وحماية حق المواطنين في التعبير عن رأيهم".وأضاف: "الأجهزة الأمنية مهمتها الوقوف بحزم في وجه محاولات إثارة الفوضى، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وعرقلة مصالح المواطنين".
https://arabic.sputniknews.com/20220619/بارزاني-يبحث-مع-وفد-عسكري-عراقي-التعاون-بين-الجيش-والبيشمركة-1063862397.html
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العراق, أخبار العراق اليوم
رئيس الوزراء العراقي يحث على التعامل السلمي مع "المظاهرات المطلبية"
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شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، على ضرورة التعامل "المهني والسلمي" مع "التظاهرات المطلبية".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع
" عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بيانا جاء فيه: "المجلس الوزاري للأمن الوطني، عقد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي".
وأشار البيان الى أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة مجمل الأوضاع الأمنية في العراق، وبحث عددٍ من الملفات الحيوية التي ترتبط بالأمن العام في عموم البلاد".
وأثنى الكاظمي في مستهل الجلسة، بحسب البيان، "بجهود القوات الأمنية بمختلف صنوفها، لجاهزيتها في التصدي لفلول الإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة، وقدرتها على مسك الأرض ومواجهة مختلف التحديات الأمنية التي تواجه البلاد".
وشدد على "ضرورة تنفيذ التوجيهات الحكومية بالتعامل المهني والسلمي مع التظاهرات المطلبية، وفق المعايير الدولية والإنسانية، وحماية حق المواطنين في التعبير عن رأيهم".
وأضاف: "الأجهزة الأمنية مهمتها الوقوف بحزم في وجه محاولات إثارة الفوضى، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وعرقلة مصالح المواطنين
".