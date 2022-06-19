https://arabic.sputniknews.com/20220619/سوق-العملات-المشفرة-يواجه-أزمة-بيع-بذعر-1063882929.html
سوق العملات المشفرة يواجه أزمة "بيع بذعر"
سوق العملات المشفرة يواجه أزمة "بيع بذعر"
شهد سوق العملات المشفرة لهذا العام انهيارا ملحوظا، حيث كان المضاربون الذين يعملون على المدى القصير أول من تخلصوا من ممتلكاتهم بالعملات الرقمية، لكن الأمر لم... 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T20:38+0000
2022-06-19T20:38+0000
2022-06-19T20:38+0000
العالم
اقتصاد
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وصل تاثير استمرار معدلات الخسائر وارتفاع قيمها، الآن إلى المستثمرين الأكثر ثباتا في هذا المجال، حيث يجرون محاولات لإنقاذ ما تبقى من أموالهم، بحسب "بلومبرغ".وانخفض مقياس نسبة الربح الناتج عن الإنفاق، والذي يتتبع مقدار الربح الذي تم تحقيقه من نشاط السوق بالعملات الرقمية على "blockchain" خلال يوم معين، انخفض إلى أدنى مستوى له في عام، وفقًا لبيانات "lassnode".قالت الخبيرة نويل أتشسون، رئيسة قسم دراسة السوق في "جينيسيس جلوبال تريدنج"، في مقابلة: "لم تكن الفكرة مثيرة للقلق، فالمستثمرون على المدى الطويل يحافظون على قوتهم".وانخفضت عملة بيتكوين إلى ما دون 18 ألف دولار لأول مرة منذ أواخر عام 2020، قبل أن تعوض خسائرها لاحقا وترتد مرتفعة قرب مستوى 19 ألفا، مع استمرار الضغوط الحادة في السوق.وتراجعت العملة المشفرة الأكثر قيمة إلى 17750 دولارا تقريبا خلال تعاملات السبت، لكنها ارتدت إلى 18900 دولار بحلول الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد بتوقيت غرينتش، وفقا لبيانات "سي إن بي سي".يأتي ذلك في ظل تسارع عمليات البيع في سوق العملات المشفرة، حيث انخفضت العملة الأكثر شهرة في العالم بأكثر من 35% في الأسبوع الماضي، حيث تخترق حواجز الأسعار الرئيسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/الصين-على-الشركات-الأمريكية-ابتلاع-الحبة-المرة-1063874668.html
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العالم, اقتصاد
سوق العملات المشفرة يواجه أزمة "بيع بذعر"
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شهد سوق العملات المشفرة لهذا العام انهيارا ملحوظا، حيث كان المضاربون الذين يعملون على المدى القصير أول من تخلصوا من ممتلكاتهم بالعملات الرقمية، لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد.
وصل تاثير استمرار معدلات الخسائر وارتفاع قيمها، الآن إلى المستثمرين الأكثر ثباتا في هذا المجال، حيث يجرون محاولات لإنقاذ ما تبقى من أموالهم، بحسب "بلومبرغ"
.
وانخفض مقياس نسبة الربح الناتج عن الإنفاق، والذي يتتبع مقدار الربح الذي تم تحقيقه من نشاط السوق بالعملات الرقمية على "blockchain" خلال يوم معين، انخفض إلى أدنى مستوى له في عام، وفقًا لبيانات "lassnode".
وتشير المكاسب المتلاشية إلى أن المالكين الثابتين، أو الذين يستثمرون على المدى الطويل يتعرضون للضغط في الوقت الحالي، وهي علامة مقلقة محتملة لسوق معروف بمداوليه، الذين يمثلون في هذا السوق القاعدة القوية والداعمة والذين يستطيعون التغلب على أي ركود مهما حدث، لكن ليس في الواقع الحالي، كما تشير البيانات.
قالت الخبيرة نويل أتشسون، رئيسة قسم دراسة السوق في "جينيسيس جلوبال تريدنج"، في مقابلة: "لم تكن الفكرة مثيرة للقلق، فالمستثمرون على المدى الطويل يحافظون على قوتهم".
"بدأنا في رؤية حاملي الأسهم على المدى الطويل يبيعون أيضا. ووفقا للبيانات الموجودة على السلسلة، يبدو أن البعض منهم (يبيع بذعر)، ويخرج بسعر أقل من التكلفة (أي بأقل الخسائر)".
الخبيرة نويل أتشسون
رئيسة قسم دراسة السوق في "جينيسيس جلوبال تريدنج"
وانخفضت عملة بيتكوين إلى ما دون 18 ألف
دولار لأول مرة منذ أواخر عام 2020، قبل أن تعوض خسائرها لاحقا وترتد مرتفعة قرب مستوى 19 ألفا، مع استمرار الضغوط الحادة في السوق.
وتراجعت العملة المشفرة الأكثر قيمة إلى 17750 دولارا تقريبا خلال تعاملات السبت، لكنها ارتدت إلى 18900 دولار بحلول الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد بتوقيت غرينتش، وفقا لبيانات "سي إن بي سي".
يأتي ذلك في ظل تسارع عمليات البيع في سوق العملات المشفرة
، حيث انخفضت العملة الأكثر شهرة في العالم بأكثر من 35% في الأسبوع الماضي، حيث تخترق حواجز الأسعار الرئيسية.