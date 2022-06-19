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https://arabic.sputniknews.com/20220619/صحيفة-تكشف-موعد-ومكان-تقديم-بايرن-ميونخ-لصفقة-ماني-1063862234.html
صحيفة تكشف موعد ومكان تقديم بايرن ميونيخ لصفقة ماني
صحيفة تكشف موعد ومكان تقديم بايرن ميونيخ لصفقة ماني
كشفت صحيفة بريطانية، عن الموعد المرتقب لإعلان صفقة انتقال السنغالي ساديو ماني إلى العملاق البافاري بايرن ميونيخ. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T13:26+0000
2022-06-19T13:28+0000
رياضة
ليفربول
ساديو ماني
نادي بايرن ميونخ
أخبار الدوري الإنجليزي
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وقالت صحيفة "ديلي ميل"، إن بايرن ميونيخ سيقدم صفقة ماني يوم الأربعاء المقبل، في ملعب "أليانز أرينا".وكانت تقارير صحفية قد ذكرت، أمس السبت، أن "ماني سيوقع على عقود انضمامه لبايرن ميونيخ الألماني، يوم الثلاثاء المقبل".ووفقاً للصحفي الموثوق فابريزيو رومانو بشبكة "سكاي إيطاليا"، فإن "ساديو ماني سيتواجد في ألمانيا يوم الثلاثاء من أجل الخضوع للفحوصات الطبية تمهيداً لانتقاله للفريق البافاري".وأشار إلى أن "ماني سيوقع على عقد لمدة 3 سنوات".وتوصل نادي ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني إلى صفقة ينتقل بمقتضاها النجم ساديو ماني إلى صفوف الأخير مقابل 41 مليون يورو (43 مليون دولار أمريكي).وبموجب الصفقة سيحصل ليفربول على 32 مليون يورو (34 مليون دولار) كرسوم انتقال للاعب السنغال الدولي، مع 6 ملايين يورو أخرى (6 ملايين دولار) مربوطة بمشاركة اللاعب في المباريات و3 ملايين يورو مرتبطة بالإنجازات الشخصية للاعب والفريق.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/ساديو-ماني-يرحل-عن-ليفربول-إلى-بايرن-ميونخ-مقابل-43-مليون-دولار-1063787299.html
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رياضة, ليفربول, ساديو ماني, نادي بايرن ميونخ, أخبار الدوري الإنجليزي

صحيفة تكشف موعد ومكان تقديم بايرن ميونيخ لصفقة ماني

13:26 GMT 19.06.2022 (تم التحديث: 13:28 GMT 19.06.2022)
© PAUL ELLISالسنغالي ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي
السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© PAUL ELLIS
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كشفت صحيفة بريطانية، عن الموعد المرتقب لإعلان صفقة انتقال السنغالي ساديو ماني إلى العملاق البافاري بايرن ميونيخ.
وقالت صحيفة "ديلي ميل"، إن بايرن ميونيخ سيقدم صفقة ماني يوم الأربعاء المقبل، في ملعب "أليانز أرينا".
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت، أمس السبت، أن "ماني سيوقع على عقود انضمامه لبايرن ميونيخ الألماني، يوم الثلاثاء المقبل".
ووفقاً للصحفي الموثوق فابريزيو رومانو بشبكة "سكاي إيطاليا"، فإن "ساديو ماني سيتواجد في ألمانيا يوم الثلاثاء من أجل الخضوع للفحوصات الطبية تمهيداً لانتقاله للفريق البافاري".
وأشار إلى أن "ماني سيوقع على عقد لمدة 3 سنوات".
السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
ساديو ماني يرحل عن ليفربول إلى بايرن ميونخ مقابل 43 مليون دولار
17 يونيو, 16:26 GMT
وتوصل نادي ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني إلى صفقة ينتقل بمقتضاها النجم ساديو ماني إلى صفوف الأخير مقابل 41 مليون يورو (43 مليون دولار أمريكي).
وبموجب الصفقة سيحصل ليفربول على 32 مليون يورو (34 مليون دولار) كرسوم انتقال للاعب السنغال الدولي، مع 6 ملايين يورو أخرى (6 ملايين دولار) مربوطة بمشاركة اللاعب في المباريات و3 ملايين يورو مرتبطة بالإنجازات الشخصية للاعب والفريق.
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