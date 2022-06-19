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https://arabic.sputniknews.com/20220619/طائرة-تجارية-هندية-تهبط-اضطراريا-بعد-اشتعال-النيران-في-محركها--1063850022.html
طائرة تجارية هندية تهبط اضطراريا بعد اشتعال النيران في محركها
طائرة تجارية هندية تهبط اضطراريا بعد اشتعال النيران في محركها
هبطت طائرة هندية تقل 185 راكبا متجهة إلى نيودلهي اضطراريا، اليوم الأحد، في مدينة بانتا الواقعة شرقي البلاد، بعد أن اشتعلت النيران في محركها الأيسر، حسبما ذكر... 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T10:07+0000
2022-06-19T10:07+0000
أخبار الهند اليوم
طائرة
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تم إجلاء ركاب الرحلة الداخلية التي تديرها شركة النقل التجاري "سبيس جيت"، بسلام بمجرد عودة الطيار إلى مطار بانتا بعد وقت قصير من الإقلاع، بحسب "فرانس برس".وقال حاكم المقاطعة شاندراشيخار سينغ للصحفيين: "الرحلة عادت لمطار بانتا بعد أن لاحظ سكان محليون (على الأرض) اشتعال النيران في المحرك الأيسر وأبلغوا مسؤولي المطار".وأضاف: "جميع الركاب البالغ عددهم 185 راكبا تم إنزالهم بسلام. سبب الحريق هو خلل فني. الفريق الهندسي يتولى التحليل".وذكر مسافر للصحفيين أنه كانت هناك ضوضاء كثيرة سمعت على متن الطائرة في أول 15 دقيقة من الإقلاع.أضاف: "الطيار أعلن أن هناك بعض المشاكل ولذا سنعود إلى بانتا. كان الأمر مخيفا".نقلت محطة "إن دي تي في" الإخبارية المحلية عن مصادر في قطاع الطيران أنه ربما يكون اصطدام طائر بالمحرك هو سبب اشتعال النيران.
https://arabic.sputniknews.com/20211208/تحطم-طائرة-عسكرية-كانت-تقل-رئيس-أركان-الجيش-الهندي-1053691177.html
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أخبار الهند اليوم, طائرة

طائرة تجارية هندية تهبط اضطراريا بعد اشتعال النيران في محركها

10:07 GMT 19.06.2022
© REUTERS / Regis Duvignauطائرة هندية
طائرة هندية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© REUTERS / Regis Duvignau
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هبطت طائرة هندية تقل 185 راكبا متجهة إلى نيودلهي اضطراريا، اليوم الأحد، في مدينة بانتا الواقعة شرقي البلاد، بعد أن اشتعلت النيران في محركها الأيسر، حسبما ذكر مسؤولون.
تم إجلاء ركاب الرحلة الداخلية التي تديرها شركة النقل التجاري "سبيس جيت"، بسلام بمجرد عودة الطيار إلى مطار بانتا بعد وقت قصير من الإقلاع، بحسب "فرانس برس".
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وقال حاكم المقاطعة شاندراشيخار سينغ للصحفيين: "الرحلة عادت لمطار بانتا بعد أن لاحظ سكان محليون (على الأرض) اشتعال النيران في المحرك الأيسر وأبلغوا مسؤولي المطار".
وأضاف: "جميع الركاب البالغ عددهم 185 راكبا تم إنزالهم بسلام. سبب الحريق هو خلل فني. الفريق الهندسي يتولى التحليل".
وذكر مسافر للصحفيين أنه كانت هناك ضوضاء كثيرة سمعت على متن الطائرة في أول 15 دقيقة من الإقلاع.
أضاف: "الطيار أعلن أن هناك بعض المشاكل ولذا سنعود إلى بانتا. كان الأمر مخيفا".
نقلت محطة "إن دي تي في" الإخبارية المحلية عن مصادر في قطاع الطيران أنه ربما يكون اصطدام طائر بالمحرك هو سبب اشتعال النيران.
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