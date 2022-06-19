https://arabic.sputniknews.com/20220619/مقتل-ممثلين-في-فريق-عمل-أحد-مسلسلات-نتفليكس-إثر-حادث-تصادم-مروع--1063863461.html
مقتل ممثلين في فريق عمل أحد مسلسلات "نتفليكس" إثر حادث تصادم مروع
مقتل ممثلين في فريق عمل أحد مسلسلات "نتفليكس" إثر حادث تصادم مروع
تعرض طاقم تصوير أحد مسلسلات شبكة "نتفليكس" الأمريكية لحادث تصادم، أسفر عن مقتل ممثلين، وإصابة 6 أفراد. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T13:47+0000
2022-06-19T13:47+0000
2022-06-19T13:47+0000
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وتحطمت الشاحنة التي كانت تقل طاقم عمل مسلسل "The Chosen One" في المكسيك، وفقا صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الحادث وقع، يوم الخميس الماضي، وقالت إن الشاحنة انقلبت بعد أن خرجت عن الطريق في منطقة صحراوية.وأعلنت وزارة الثقافة في باجا بكاليفورنيا، يوم الجمعة، أن رايموندو غاردونيو كروز، وخوان فرانسيسكو غونزاليس أغيلار، توفيا إثر الحادث.ويجري حاليا تصوير مسلسل "The Chosen One"، والذي تدور أحداثه حول صبي يبلغ من العمر 12 عاما، ومقدّر له إنقاذ البشرية، وهو مستوحى عن سلسلة كتب مصورة من تأليف كلا من مارك ميلار وبيتر جروس.وقررت "ريدرم"، وهي شركة الإنتاج المستقلة التي تقف وراء المسلسل تعليق تصويره مؤقتا، وذلك احتراما لضحايا الحادث.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/نتفليكس-تطرح-تحذيرا-لمشاهديها-داخل-أمريكا-فقط-بعد-هجوم-تكساس-1062810164.html
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مستجدات نتفليكس, مجتمع, منوعات
مقتل ممثلين في فريق عمل أحد مسلسلات "نتفليكس" إثر حادث تصادم مروع
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تعرض طاقم تصوير أحد مسلسلات شبكة "نتفليكس" الأمريكية لحادث تصادم، أسفر عن مقتل ممثلين، وإصابة 6 أفراد.
وتحطمت الشاحنة التي كانت تقل طاقم عمل مسلسل "The Chosen One" في المكسيك، وفقا صحيفة "ذا إندبندنت"
البريطانية.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الحادث وقع، يوم الخميس الماضي، وقالت إن الشاحنة انقلبت بعد أن خرجت عن الطريق في منطقة صحراوية.
وأعلنت وزارة الثقافة في باجا بكاليفورنيا، يوم الجمعة، أن رايموندو غاردونيو كروز، وخوان فرانسيسكو غونزاليس أغيلار، توفيا إثر الحادث.
ويجري حاليا تصوير مسلسل "The Chosen One"، والذي تدور أحداثه حول صبي يبلغ من العمر 12 عاما، ومقدّر له إنقاذ البشرية، وهو مستوحى عن سلسلة كتب مصورة من تأليف كلا من مارك ميلار وبيتر جروس.
وقررت "ريدرم"، وهي شركة الإنتاج المستقلة التي تقف وراء المسلسل تعليق تصويره مؤقتا، وذلك احتراما لضحايا الحادث.