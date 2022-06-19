https://arabic.sputniknews.com/20220619/مقتل-4-أشخاص-جراء-انفجار-وقع-في-العاصمة-الأفغانية-كابول-1063869719.html
مقتل 4 أشخاص جراء انفجار وقع في العاصمة الأفغانية كابول
مقتل 4 أشخاص جراء انفجار وقع في العاصمة الأفغانية كابول
لقي 4 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، جراء انفجار وقع في حي خواجا بوغرا، في العاصمة الأفغانية كابول. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T15:35+0000
2022-06-19T15:35+0000
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كابول - سبوتنيك. وصرح مصدر أمني لـ"سبوتنيك" بأن "مقتل الأربعة أشخاص جاء جراء انفجار سيارة مفخخة في حي خواجا بوغرا الذي وقع في العاصمة كابول".وفي وقت سابق، أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الأحد، مسؤوليته عن هجوم على معبد للسيخ في العاصمة الأفغانية كابول، والذي أسفر عن مقتل مصلٍّ واحد على الأقل وإصابة سبعة آخرين.جاء ادعاء التنظيم (المحظور في روسيا) في بيان نُشر على موقعه الإخباري على الإنترنت في وقت متأخر من يوم السبت، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتيد برس".وقال التنظيم إن الهجوم على "معبد السيخ والهندوس" جاء ردا على الإهانات المزعومة التي وجهها مسؤول حكومي هندي للنبي محمد، ولم يذكر اسم المسؤول.على جانب آخر، قال مسؤولون أفغان إن مسلحين هاجموا دار عبادة السيخ، المعروفة باسم غوردوارا، صباح السبت، واندلع تبادل لإطلاق النار بين المهاجمين ومقاتلي حركة "طالبان" الذين يسعون لحماية المبنى.وفجّر المهاجمون سيارة مفخخة خارج المعبد، لكن لم يسفر ذلك عن وقوع إصابات. وقال المسؤولون إن المسلحين ألقوا قبل ذلك بقنبلة يدوية تسببت في حريق بالقرب من بوابة المعبد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
مقتل 4 أشخاص جراء انفجار وقع في العاصمة الأفغانية كابول
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لقي 4 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، جراء انفجار وقع في حي خواجا بوغرا، في العاصمة الأفغانية كابول.
كابول - سبوتنيك
. وصرح مصدر أمني لـ"سبوتنيك" بأن "مقتل الأربعة أشخاص جاء جراء انفجار سيارة مفخخة في حي خواجا بوغرا الذي وقع في العاصمة كابول".
وفي وقت سابق، أعلن تنظيم "داعش
" الإرهابي، اليوم الأحد، مسؤوليته عن هجوم على معبد للسيخ في العاصمة الأفغانية كابول، والذي أسفر عن مقتل مصلٍّ واحد على الأقل وإصابة سبعة آخرين.
جاء ادعاء التنظيم (المحظور في روسيا) في بيان نُشر على موقعه الإخباري على الإنترنت في وقت متأخر من يوم السبت، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتيد برس".
وقال التنظيم إن الهجوم على "معبد السيخ والهندوس" جاء ردا على الإهانات المزعومة التي وجهها مسؤول حكومي هندي للنبي محمد
، ولم يذكر اسم المسؤول.
على جانب آخر، قال مسؤولون أفغان إن مسلحين هاجموا دار عبادة السيخ، المعروفة باسم غوردوارا، صباح السبت، واندلع تبادل لإطلاق النار بين المهاجمين ومقاتلي حركة "طالبان"
الذين يسعون لحماية المبنى.
وفجّر المهاجمون سيارة مفخخة خارج المعبد، لكن لم يسفر ذلك عن وقوع إصابات. وقال المسؤولون إن المسلحين ألقوا قبل ذلك بقنبلة يدوية تسببت في حريق بالقرب من بوابة المعبد.