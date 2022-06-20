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الاتحاد الدولي للنقل الجوي: صناعة الطيران تعود لتحقيق أرباح في 2023
الاتحاد الدولي للنقل الجوي: صناعة الطيران تعود لتحقيق أرباح في 2023
توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي، اليوم الاثنين، أن يصل عدد الركاب إلى 83% من مستويات ما قبل جائحة كورونا هذا العام، معتبرا في الوقت ذاته أن عودة صناعة الطيران... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T08:11+0000
2022-06-20T08:11+0000
النقل الجوي
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وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد، في توقعات محدثة بشأن قطاع الطيران في 2022: "شركات الطيران تتسم بالمرونة. الأشخاص ينتقلون جوا بأعداد أكبر مقارنة بأي وقت مضى. والشحن يعمل جيدا على خلفية عدم اليقين الاقتصادي المتنامي"، بحسب "فرانس برس".وتدهورت صناعة النقل الجوي بسبب الجائحة، حيث تراجع عدد المسافرين 60% في عام 2020، و50 % في عام 2021. وخسرت شركات الطيران نحو 200 مليار دولار خلال العامين الماضيين.وفي الوقت الذي تعرضت فيه بعض الشركات العاملة في القطاع للإفلاس، خرجت أخرى بعد أن تلقت دعما من الدول بأرباح.وفيما يعكس الاضطراب المتواصل، اضطر الاتحاد الدولي إلى نقل اجتماعه العام السنوي من شنغهاي إلى قطر نظرا لأن الصين ما زالت تكافح المرض.ويمثل الاتحاد العالمي 290 شركة طيران تشكل 83% من السفر جوا في العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/لوفتهانزا-الألمانية-للطيران-تلغي-900-رحلة-صيفية-مقررة-للشهر-المقبل-1063334548.html
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النقل الجوي

الاتحاد الدولي للنقل الجوي: صناعة الطيران تعود لتحقيق أرباح في 2023

08:11 GMT 20.06.2022
© REUTERS / Steve Marcusمؤتمر ومعرض طيران الأعمال NBAA في هندرسون، ولاية نيفادا، الولايات المتحدة، 12 أكتوبر 2021.
مؤتمر ومعرض طيران الأعمال NBAA في هندرسون، ولاية نيفادا، الولايات المتحدة، 12 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© REUTERS / Steve Marcus
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توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي، اليوم الاثنين، أن يصل عدد الركاب إلى 83% من مستويات ما قبل جائحة كورونا هذا العام، معتبرا في الوقت ذاته أن عودة صناعة الطيران لتحقيق أرباح أصبحت "قريبة المنال" في عام 2023.
وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد، في توقعات محدثة بشأن قطاع الطيران في 2022: "شركات الطيران تتسم بالمرونة. الأشخاص ينتقلون جوا بأعداد أكبر مقارنة بأي وقت مضى. والشحن يعمل جيدا على خلفية عدم اليقين الاقتصادي المتنامي"، بحسب "فرانس برس".
مطار هامبورغ - ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
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وتدهورت صناعة النقل الجوي بسبب الجائحة، حيث تراجع عدد المسافرين 60% في عام 2020، و50 % في عام 2021. وخسرت شركات الطيران نحو 200 مليار دولار خلال العامين الماضيين.
وفي الوقت الذي تعرضت فيه بعض الشركات العاملة في القطاع للإفلاس، خرجت أخرى بعد أن تلقت دعما من الدول بأرباح.
وفيما يعكس الاضطراب المتواصل، اضطر الاتحاد الدولي إلى نقل اجتماعه العام السنوي من شنغهاي إلى قطر نظرا لأن الصين ما زالت تكافح المرض.
ويمثل الاتحاد العالمي 290 شركة طيران تشكل 83% من السفر جوا في العالم.
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