https://arabic.sputniknews.com/20220620/الاتحاد-الدولي-للنقل-الجوي-صناعة-الطيران-تعود-لتحقيق-أرباح-في-2023--1063893394.html
الاتحاد الدولي للنقل الجوي: صناعة الطيران تعود لتحقيق أرباح في 2023
الاتحاد الدولي للنقل الجوي: صناعة الطيران تعود لتحقيق أرباح في 2023
توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي، اليوم الاثنين، أن يصل عدد الركاب إلى 83% من مستويات ما قبل جائحة كورونا هذا العام، معتبرا في الوقت ذاته أن عودة صناعة الطيران... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T08:11+0000
2022-06-20T08:11+0000
2022-06-20T08:11+0000
النقل الجوي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1050420314_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_33335c813d44bed695848969ba8874e4.jpg
وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد، في توقعات محدثة بشأن قطاع الطيران في 2022: "شركات الطيران تتسم بالمرونة. الأشخاص ينتقلون جوا بأعداد أكبر مقارنة بأي وقت مضى. والشحن يعمل جيدا على خلفية عدم اليقين الاقتصادي المتنامي"، بحسب "فرانس برس".وتدهورت صناعة النقل الجوي بسبب الجائحة، حيث تراجع عدد المسافرين 60% في عام 2020، و50 % في عام 2021. وخسرت شركات الطيران نحو 200 مليار دولار خلال العامين الماضيين.وفي الوقت الذي تعرضت فيه بعض الشركات العاملة في القطاع للإفلاس، خرجت أخرى بعد أن تلقت دعما من الدول بأرباح.وفيما يعكس الاضطراب المتواصل، اضطر الاتحاد الدولي إلى نقل اجتماعه العام السنوي من شنغهاي إلى قطر نظرا لأن الصين ما زالت تكافح المرض.ويمثل الاتحاد العالمي 290 شركة طيران تشكل 83% من السفر جوا في العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/لوفتهانزا-الألمانية-للطيران-تلغي-900-رحلة-صيفية-مقررة-للشهر-المقبل-1063334548.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1050420314_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_40d3c4f7c68766c3fbe77cbc61db8d63.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
النقل الجوي
الاتحاد الدولي للنقل الجوي: صناعة الطيران تعود لتحقيق أرباح في 2023
تابعنا عبر
توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي، اليوم الاثنين، أن يصل عدد الركاب إلى 83% من مستويات ما قبل جائحة كورونا هذا العام، معتبرا في الوقت ذاته أن عودة صناعة الطيران لتحقيق أرباح أصبحت "قريبة المنال" في عام 2023.
وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد، في توقعات محدثة بشأن قطاع الطيران في 2022: "شركات الطيران تتسم بالمرونة. الأشخاص ينتقلون جوا بأعداد أكبر مقارنة بأي وقت مضى. والشحن يعمل جيدا على خلفية عدم اليقين الاقتصادي المتنامي"، بحسب "فرانس برس".
وتدهورت صناعة النقل الجوي بسبب الجائحة، حيث تراجع عدد المسافرين 60% في عام 2020، و50 % في عام 2021. وخسرت شركات الطيران نحو 200 مليار دولار خلال العامين الماضيين.
وفي الوقت الذي تعرضت فيه بعض الشركات العاملة في القطاع
للإفلاس، خرجت أخرى بعد أن تلقت دعما من الدول بأرباح.
وفيما يعكس الاضطراب المتواصل، اضطر الاتحاد الدولي إلى نقل اجتماعه العام السنوي من شنغهاي إلى قطر نظرا لأن الصين ما زالت تكافح المرض.
ويمثل الاتحاد العالمي 290 شركة طيران تشكل 83% من السفر جوا في العالم.