https://arabic.sputniknews.com/20220609/السعودية-تعرض-الأموال-على-شركات-الطيران-مقابل-ربطها-بباقي-العالم-1063348832.html
السعودية تعرض "الأموال" على شركات الطيران مقابل ربطها بباقي العالم
السعودية تعرض "الأموال" على شركات الطيران مقابل ربطها بباقي العالم
تعرض السعودية دعما لشركات الطيران التي تحلق في مسارات "غير مربحة" عادة لكن من شأنها ربط المملكة بالمدن العالمية الكبرى، كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز وصول... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T15:55+0000
2022-06-09T15:55+0000
2022-06-09T15:55+0000
أخبار السعودية اليوم
السعودية
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0e/1046833057_0:211:2893:1838_1920x0_80_0_0_44fba291f6720d76958669bd6a96a53e.jpg
وقال وزير السياحة أحمد الخطيب في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ" إن الحكومة السعودية تقدم الدعم كجزء من برنامج الاتصال الجوي وتجري محادثات مع شركات الطيران حول الخطة المفتوحة لأي ناقل لتلقي الدعم. وقعت المملكة بالفعل صفقة مع شركة الطيران الوطنية السعودية للسفر إلى زيورخ وبرشلونة كجزء من البرنامج.وأضاف الوزير: "الهدف الرئيسي هو إجراء رحلات مباشرة إلى أسواقنا الرئيسية المستهدفة. سيعوض البرنامج شركات الطيران لتغطية خسائرها من الرحلات الجوية المباشرة إلى هذه المحاور المهمة جدا بالنسبة لنا".سيأتي التمويل مباشرة من الحكومة، على الرغم من أنه لم يتضح على الفور كم سيكلف. وقال الخطيب إن على الحكومة التفاوض مع كل شركة لتقييم حجمها، مضيفا أن تفاصيل ميزانية البرنامج ستكون متاحة العام المقبل.بدأت السعودية تقديم التأشيرات السياحية في أواخر عام 2019 فقط، ودعم شركات الطيران للسفر إلى البلاد قد يكون اعترافا بمدى محدودية الخيارات المتاحة للمسافرين للوصول إلى هناك.تخطط الحكومة لاستثمار 147 مليار دولار للمساعدة في تحويل البلاد إلى مركز للنقل والخدمات اللوجستية يشمل أيضا تطوير مطار جديد في الرياض، وإطلاق شركة طيران، وزيادة عدد الوجهات المباشرة التي تخدمها الشركات من السعودية إلى 250 بدلا من 100.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/كيف-أخضعت-الظروف-بايدن-أمام-السعودية-رغم-محاولته-نبذها-وماذا-تريد-الرياض-منه-1063347538.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0e/1046833057_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_9566775d1196138e14fd9952aaa621ca.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, السعودية, اقتصاد
السعودية تعرض "الأموال" على شركات الطيران مقابل ربطها بباقي العالم
تابعنا عبر
تعرض السعودية دعما لشركات الطيران التي تحلق في مسارات "غير مربحة" عادة لكن من شأنها ربط المملكة بالمدن العالمية الكبرى، كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز وصول السياح وتحقيق هدف جذب 100 مليون زائر سنويا بحلول عام 2030.
وقال وزير السياحة أحمد الخطيب في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ" إن الحكومة السعودية تقدم الدعم كجزء من برنامج الاتصال الجوي وتجري محادثات مع شركات الطيران حول الخطة المفتوحة
لأي ناقل لتلقي الدعم. وقعت المملكة بالفعل صفقة مع شركة الطيران الوطنية السعودية للسفر إلى زيورخ وبرشلونة كجزء من البرنامج.
وأضاف الوزير: "الهدف الرئيسي هو إجراء رحلات مباشرة
إلى أسواقنا الرئيسية المستهدفة. سيعوض البرنامج شركات الطيران لتغطية خسائرها من الرحلات الجوية المباشرة إلى هذه المحاور المهمة جدا بالنسبة لنا".
سيأتي التمويل مباشرة من الحكومة، على الرغم من أنه لم يتضح على الفور كم سيكلف. وقال الخطيب إن على الحكومة التفاوض مع كل شركة لتقييم حجمها، مضيفا أن تفاصيل ميزانية البرنامج ستكون متاحة العام المقبل.
بدأت السعودية تقديم التأشيرات السياحية في أواخر عام 2019 فقط، ودعم شركات الطيران للسفر إلى البلاد قد يكون اعترافا بمدى محدودية الخيارات المتاحة للمسافرين للوصول إلى هناك.
تخطط الحكومة لاستثمار
147 مليار دولار للمساعدة في تحويل البلاد إلى مركز للنقل والخدمات اللوجستية يشمل أيضا تطوير مطار جديد في الرياض، وإطلاق شركة طيران، وزيادة عدد الوجهات المباشرة التي تخدمها الشركات من السعودية إلى 250 بدلا من 100.