https://arabic.sputniknews.com/20220620/روساتوم-تبدأ-باستخدام-وقود-المستقبل-لأول-مرة-في-التاريخ-ضمن-المفاعلات-النووية-الروسية-1063919388.html

"روساتوم" تبدأ باستخدام "وقود المستقبل" لأول مرة في التاريخ ضمن المفاعلات النووية الروسية

"روساتوم" تبدأ باستخدام "وقود المستقبل" لأول مرة في التاريخ ضمن المفاعلات النووية الروسية

أعلنت شركة "روساتوم" الروسية إيقاف وحدة الطاقة الرابعة لمحطة "بيلويارسك" للطاقة النووية للصيانة الوقائية المجدولة، وستكون أهم مرحلة من الصيانة، تحميل وقود... 20.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-20T14:44+0000

2022-06-20T14:44+0000

2022-06-20T14:44+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/02/1060764485_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_45b6173f2baa7aa84d2a1ac0f803fd24.jpg

ويتكون وقود المستقبل من خليط عنصري اليورانيوم والبلوتونيوم بنسبة تخصيب معين تضمن شغيل المفاعلات النووية النيوترونية بكفاءة إنتاج عالية للطاقة.أوضح إيفان سيدوروف، مدير محطة بيلويارسك للطاقة النووية: "لمدة ستة أشهر، سنعمل على تحميل 60% من وقود "BN-800"، ولأول مرة في تاريخ الطاقة النووية العالمية، سيتم توفير تشغيل مفاعل يعمل بالكامل على الوقود من خليط من اليورانيوم والبلوتونيوم".وقال فياتشيسلاف بيرشوكوف، رئيس إدارة مشروع "الاختراق" التابع لروساتوم، في وقت سابق، إن "روساتوم" تخطط لتطوير الطاقة النووية المكونة من عنصرين كجزء من المفاعلات السريعة والمفاعلات من نوع "VVER" المائية المائية.وتعتبر "روساتوم" شركة رائدة عالميا في تطوير تقنيات المفاعلات النيوترونية السريعة. نجحت في تشغيل مفاعلات نيوترونية سريعة عالية الطاقة"BN-600" و"BN-800".ويهدف مشروع "الاختراق" الذي تنفذه شركة "روساتوم" إلى تحقيق نوعية جديدة من الطاقة النووية، وتطوير وتنفيذ صناعي لدورة وقود نووي مغلقة (SNK) على أساس المفاعلات النيوترونية السريعة.ويتضمن مشروع "الاختراق"، إنشاء مشروع متكامل لعمل الطاقة النووية، بما في ذلك محطات الطاقة النووية، ومعالجة وإعادة تدوير الوقود النووي، وإعداد جميع أنواع المواد الخام.وكجزء من المشروع، تقوم "روساتوم" في مدينة "سيفرسك"، في منطقة تومسك، ببناء مجمع تجريبي للطاقة مع مفاعل نيوتروني سريع مع مبرد رئيسي "بريست-أود-300" مع مصنع مختص، يتضمن وحدة معالجة لوقود اليورانيوم والبلوتونيوم المختلط المشع (نيتريد) ووحدة تصنيع وإعادة تدوير قضبان الوقود الأولية من المواد المستوردة، وبعد ذلك قضبان الوقود من الوقود النووي المشع المعاد تدويره.

https://arabic.sputniknews.com/20220614/السفير-الإثيوبي-في-موسكو-مشروع-روساتوم-لبناء-محطة-نووية-في-بلادنا-يجري-تنفيذه-وفقا-للخطة--1063550341.html

https://arabic.sputniknews.com/20220609/الحكومة-الفنلندية-تلغي-طلبا-سابقا-لبناء-محطة-للطاقة-النووية-لشركة-روساتوم-1063330493.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا