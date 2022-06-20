https://arabic.sputniknews.com/20220620/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-لن-نسمح-بوصول-العدو-إلى-نطاق-أمننا-1063906416.html
قائد الحرس الثوري الإيراني: لن نسمح بوصول العدو إلى نطاق أمننا
قائد الحرس الثوري الإيراني: لن نسمح بوصول العدو إلى نطاق أمننا
أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن بلاده لن تسمح بوصول يد العدو إلى نطاقها الأمني. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T11:38+0000
2022-06-20T11:38+0000
2022-06-20T11:38+0000
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
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ونقلت وكالة أنباء "فارس"، اليوم الاثنين، عن القائد العسكري، قوله: "إننا ومن خلال خدمة الناس وروح التضحية والتسامح لن نسمح بأن تصل يد العدو الى نطاق أمننا".وحذر القائد العام للحرس الثوري الإيراني مما وصفه بأن العدو يدق على طبل تحريض أفكار الناس.تأتي تصريحات سلامي بعد أيام من تأكيد اللواء محمد علي جعفري، قائد الحرس الثوري الإيراني السابق، ومستشار المرشد الحالي، أن "الضربات الإيرانية الموجهة ضد إسرائيل في مختلف دول المنطقة وداخل الأراضي المحتلة تضاعفت وستستمر".وقال اللواء جعفري إن "الجمهورية الإسلامية وجبهة المقاومة نفذت ضربات عديدة ضد الكيان المحتل قبل وبعد عملية اغتيال الضابط في الحرس الثوري الشهيد صياد خدائي".وفي الثالث من الشهر الجاري، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصدر مطلع، أن أحد أفراد الحرس الثوري الإيراني قتل بحادثة داخل منزله، كما نفى المصدر في الوقت نفسه أنباء عن اغتيال العقيد في الحرس الثوري علي إسماعيل زاده.وفي 22 مايو/ أيار الماضي، لقي العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي مصرعه برصاص أطلقه شخصان كانا على دراجة نارية في طهران، أثناء عودته إلى منزله.وفقدت إيران، خلال الـ12 عاما الأخيرة، عددا من كبار العلماء والعسكريين والسياسيين في عمليات اغتيال، واتهمت إسرائيل بالوقوف وراء هذه العمليات.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/الحرس-الثوري-الإيراني-حادث-المنشأة-العسكرية-في-بارشين-كان-تخريبا-متعمدا-1063897004.html
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أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني
قائد الحرس الثوري الإيراني: لن نسمح بوصول العدو إلى نطاق أمننا
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أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن بلاده لن تسمح بوصول يد العدو إلى نطاقها الأمني.
ونقلت وكالة أنباء "فارس"
، اليوم الاثنين، عن القائد العسكري، قوله: "إننا ومن خلال خدمة الناس وروح التضحية والتسامح لن نسمح بأن تصل يد العدو الى نطاق أمننا".
وحذر القائد العام للحرس الثوري الإيراني مما وصفه بأن العدو يدق على طبل تحريض أفكار الناس.
تأتي تصريحات سلامي بعد أيام من تأكيد اللواء محمد علي جعفري، قائد الحرس الثوري الإيراني
السابق، ومستشار المرشد الحالي، أن "الضربات الإيرانية الموجهة ضد إسرائيل في مختلف دول المنطقة وداخل الأراضي المحتلة تضاعفت وستستمر".
وقال اللواء جعفري إن "الجمهورية الإسلامية وجبهة المقاومة نفذت ضربات عديدة ضد الكيان المحتل قبل وبعد عملية اغتيال الضابط في الحرس الثوري الشهيد صياد خدائي".
وفي الثالث من الشهر الجاري، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصدر مطلع، أن أحد أفراد الحرس الثوري الإيراني قتل بحادثة داخل منزله، كما نفى المصدر في الوقت نفسه أنباء عن اغتيال العقيد في الحرس الثوري علي إسماعيل زاده.
وفي 22 مايو/ أيار الماضي، لقي العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي مصرعه برصاص أطلقه شخصان كانا على دراجة نارية في طهران، أثناء عودته إلى منزله.
وفقدت إيران، خلال الـ12 عاما الأخيرة، عددا من كبار العلماء والعسكريين والسياسيين في عمليات اغتيال، واتهمت إسرائيل بالوقوف وراء هذه العمليات.