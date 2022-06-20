https://arabic.sputniknews.com/20220620/لبنان-يوقع-غدا-عقد-شراء-الغاز-الطبيعي-من-مصر-1063905918.html
لبنان يوقع غدا عقد شراء الغاز الطبيعي من مصر
لبنان يوقع غدا عقد شراء الغاز الطبيعي من مصر
ذكرت تقارير لبنانية، اليوم الاثنين، أن لبنان سيوقع غدا عقد شراء الغاز الطبيعي من مصر. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T11:30+0000
2022-06-20T11:30+0000
2022-06-20T11:30+0000
مصر
أخبار سوريا اليوم
لبنان
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103728/74/1037287432_0:80:1799:1092_1920x0_80_0_0_e99ed3e783099dbfe6b1408e36c2f4ec.jpg
وذكرت قناة "أو تي في" وصحيفة "النهار" اللبنانيتان أنه سيتم توقيع غدا الثلاثاء في وزارة الطاقة والكهرباء اللبنانية، عقد شراء الغاز الطبيعي من مصر، وعقد نقل وتبادل الغاز الطبيعي الوارد من مصر عبر سوريا وصولا إلى معمل دير عمار.وكان وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، قال الشهر الماضي إن جهود نقل الغاز الطبيعي من مصر إلى بلاده "تواجه صعوبات"، حيث تطالب القاهرة بالحصول على ضمانات أمريكية أولا.ويحاول مصر ولبنان التوصل إلى اتفاق يُنقل بموجبه الغاز عبر مشروع خط الغاز العربي الواصل من مدينة العريش المصرية عبر الأردن إلى سوريا، ثم إلى لبنان، فيما سيتم نقل الكهرباء الأردنية عبر الشبكة السورية إلى لبنان.وتهدف الخطة إلى تخفيف حدة أزمة الطاقة التي تتزامن مع أزمة اقتصادية طاحنة في لبنان، من خلال إمداد محطة في شمال لبنان بالغاز المصري عن طريق خطوط الأنابيب التي ستمر عبر الأردن وسوريا.ويعيش لبنان منذ أبريل/نيسان 2021 نقصا حادا في الوقود المخصص لمعامل إنتاج الطاقة مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي لمدة 20 ساعة يوميا نتيجة شح النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي وعجزه عن الاستمرار في تزويد الموردين بالدولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220121/وزير-الطاقة-اللبناني-يكشف-تفاصيل-صفقة-توريد-الكهرباء-من-الأردن-عبر-سوريا-مهمة-بالدرجة-الأولى-1056813661.html
مصر
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103728/74/1037287432_118:0:1681:1172_1920x0_80_0_0_96bf66a78692544fd401986bd8a9cc8b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار سوريا اليوم, لبنان, العالم العربي
لبنان يوقع غدا عقد شراء الغاز الطبيعي من مصر
تابعنا عبر
ذكرت تقارير لبنانية، اليوم الاثنين، أن لبنان سيوقع غدا عقد شراء الغاز الطبيعي من مصر.
وذكرت قناة "أو تي في"
وصحيفة "النهار" اللبنانيتان أنه سيتم توقيع غدا الثلاثاء في وزارة الطاقة والكهرباء اللبنانية، عقد شراء الغاز الطبيعي من مصر، وعقد نقل وتبادل الغاز الطبيعي الوارد من مصر عبر سوريا وصولا إلى معمل دير عمار.
وكان وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، قال الشهر الماضي إن جهود نقل الغاز الطبيعي من مصر إلى بلاده "تواجه صعوبات"، حيث تطالب القاهرة بالحصول على ضمانات أمريكية
أولا.
ويحاول مصر ولبنان التوصل إلى اتفاق يُنقل بموجبه الغاز عبر مشروع خط الغاز العربي
الواصل من مدينة العريش المصرية عبر الأردن إلى سوريا، ثم إلى لبنان، فيما سيتم نقل الكهرباء الأردنية عبر الشبكة السورية إلى لبنان.
وتهدف الخطة إلى تخفيف حدة أزمة الطاقة
التي تتزامن مع أزمة اقتصادية طاحنة في لبنان، من خلال إمداد محطة في شمال لبنان بالغاز المصري عن طريق خطوط الأنابيب التي ستمر عبر الأردن وسوريا.
ويعيش لبنان منذ أبريل/نيسان 2021 نقصا حادا في الوقود المخصص لمعامل إنتاج الطاقة مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي لمدة 20 ساعة يوميا نتيجة شح النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي وعجزه عن الاستمرار في تزويد الموردين بالدولار.
21 سبتمبر 2020, 15:53 GMT