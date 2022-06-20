عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220620/لبنان-يوقع-غدا-عقد-شراء-الغاز-الطبيعي-من-مصر-1063905918.html
لبنان يوقع غدا عقد شراء الغاز الطبيعي من مصر
لبنان يوقع غدا عقد شراء الغاز الطبيعي من مصر
ذكرت تقارير لبنانية، اليوم الاثنين، أن لبنان سيوقع غدا عقد شراء الغاز الطبيعي من مصر. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T11:30+0000
2022-06-20T11:30+0000
مصر
أخبار سوريا اليوم
لبنان
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103728/74/1037287432_0:80:1799:1092_1920x0_80_0_0_e99ed3e783099dbfe6b1408e36c2f4ec.jpg
وذكرت قناة "أو تي في" وصحيفة "النهار" اللبنانيتان أنه سيتم توقيع غدا الثلاثاء في وزارة الطاقة والكهرباء اللبنانية، عقد شراء الغاز الطبيعي من مصر، وعقد نقل وتبادل الغاز الطبيعي الوارد من مصر عبر سوريا وصولا إلى معمل دير عمار.وكان وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، قال الشهر الماضي إن جهود نقل الغاز الطبيعي من مصر إلى بلاده "تواجه صعوبات"، حيث تطالب القاهرة بالحصول على ضمانات أمريكية أولا.ويحاول مصر ولبنان التوصل إلى اتفاق يُنقل بموجبه الغاز عبر مشروع خط الغاز العربي الواصل من مدينة العريش المصرية عبر الأردن إلى سوريا، ثم إلى لبنان، فيما سيتم نقل الكهرباء الأردنية عبر الشبكة السورية إلى لبنان.وتهدف الخطة إلى تخفيف حدة أزمة الطاقة التي تتزامن مع أزمة اقتصادية طاحنة في لبنان، من خلال إمداد محطة في شمال لبنان بالغاز المصري عن طريق خطوط الأنابيب التي ستمر عبر الأردن وسوريا.ويعيش لبنان منذ أبريل/نيسان 2021 نقصا حادا في الوقود المخصص لمعامل إنتاج الطاقة مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي لمدة 20 ساعة يوميا نتيجة شح النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي وعجزه عن الاستمرار في تزويد الموردين بالدولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220121/وزير-الطاقة-اللبناني-يكشف-تفاصيل-صفقة-توريد-الكهرباء-من-الأردن-عبر-سوريا-مهمة-بالدرجة-الأولى-1056813661.html
مصر
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103728/74/1037287432_118:0:1681:1172_1920x0_80_0_0_96bf66a78692544fd401986bd8a9cc8b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار سوريا اليوم, لبنان, العالم العربي

لبنان يوقع غدا عقد شراء الغاز الطبيعي من مصر

11:30 GMT 20.06.2022
© AP Photo / Gregorio Borgiaحقل الغاز الطبيعي قبالة مصر
حقل الغاز الطبيعي قبالة مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
حقل الغاز الطبيعي قبالة مصر
© AP Photo / Gregorio Borgia
تابعنا عبرTelegram
ذكرت تقارير لبنانية، اليوم الاثنين، أن لبنان سيوقع غدا عقد شراء الغاز الطبيعي من مصر.
وذكرت قناة "أو تي في" وصحيفة "النهار" اللبنانيتان أنه سيتم توقيع غدا الثلاثاء في وزارة الطاقة والكهرباء اللبنانية، عقد شراء الغاز الطبيعي من مصر، وعقد نقل وتبادل الغاز الطبيعي الوارد من مصر عبر سوريا وصولا إلى معمل دير عمار.
وكان وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، قال الشهر الماضي إن جهود نقل الغاز الطبيعي من مصر إلى بلاده "تواجه صعوبات"، حيث تطالب القاهرة بالحصول على ضمانات أمريكية أولا.
أزمة انقطاع الكهرباء في لبنان، 3 نيسان/ أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
وزير الطاقة اللبناني يكشف تفاصيل صفقة توريد الكهرباء من الأردن عبر سوريا... "مهمة بالدرجة الأولى"
21 يناير, 16:03 GMT
ويحاول مصر ولبنان التوصل إلى اتفاق يُنقل بموجبه الغاز عبر مشروع خط الغاز العربي الواصل من مدينة العريش المصرية عبر الأردن إلى سوريا، ثم إلى لبنان، فيما سيتم نقل الكهرباء الأردنية عبر الشبكة السورية إلى لبنان.
وتهدف الخطة إلى تخفيف حدة أزمة الطاقة التي تتزامن مع أزمة اقتصادية طاحنة في لبنان، من خلال إمداد محطة في شمال لبنان بالغاز المصري عن طريق خطوط الأنابيب التي ستمر عبر الأردن وسوريا.
ويعيش لبنان منذ أبريل/نيسان 2021 نقصا حادا في الوقود المخصص لمعامل إنتاج الطاقة مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي لمدة 20 ساعة يوميا نتيجة شح النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي وعجزه عن الاستمرار في تزويد الموردين بالدولار.
خريطة أهم آبار الغاز الطبيعي في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2020
خريطة أهم آبار الغاز الطبيعي في مصر
21 سبتمبر 2020, 15:53 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ми-24 ВКС РФ в небе над Армянском - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала