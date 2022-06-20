https://arabic.sputniknews.com/20220620/محافظ-الحسكة-لـسبوتنيك-داعش-الذي-استخدم-مناطق-النفوذ-الأمريكي-وراء-الهجوم-الإرهابي-على-الحافة-1063907098.html
محافظ الحسكة لـ"سبوتنيك": "داعش" الذي استخدم مناطق النفوذ الأمريكي وراء الهجوم الإرهابي على الحافة
محافظ الحسكة لـ"سبوتنيك": "داعش" الذي استخدم مناطق النفوذ الأمريكي وراء الهجوم الإرهابي على الحافة
أكد محافظ الرقة السورية عبد الرزاق الخليفة أن الحافلة المدنية التي تعرضت لهجوم إرهابي، صباح اليوم الاثنين 20 يونيو/حزيران، احترقت بالكامل نتيجة شدة الهجوم... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T11:47+0000
2022-06-20T11:47+0000
2022-06-20T11:47+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1a/1047919055_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5e0c8077bc3562c0ee57fae648a7eac2.jpg
وقال محافظ الرقة في تصريح لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، من موقع الهجوم خلال تفقده للموقع، إن الحافلة كانت في رحلة معتادة من مناطق ريف الرقة المحرر الشرقي، باتجاه مدن ومناطق الداخل السوري، عبر طريق الرقة - حمص، وأثناء وصولها إلى وادي الجير القريب من جبل البشري في ريف الرقة تعرضت لهجوم إرهابي.وتابع المحافظ بأنه "فور حدوث الهجوم، تم نقل جثامين الشهداء العسكريين والمدنيين والجرحى إلى المراكز الطبية بريف الرقة، وتقديم الإسعافات الأولية للجرحى، وبعدها تم نقل الجثامين والجرح إلى المستشفى العسكري في محافظة دير الزور".وأشار المحافظ الخليفة إلى أن هذا الهجوم الإرهابي هو الأكبر من حيث عدد الضحايا سواء العسكريين والمدنيين.وأعلن مصدر عسكري في وزارة الدفاع السورية بأنه حوالي الساعة 06:30 صباح هذا اليوم تعرض بولمان مدني لهجوم ارهابي على طريق الرقة - حمص في منطقة الجيرة، ما أدى إلى استشهاد أحد عشر عسكريا ومدنيين اثنين وجرح ثلاثة عسكريين آخرين .
https://arabic.sputniknews.com/20220620/مقتل-13-عسكريا-وجرح-اثنين-آخرين-إثر-اعتداء-إرهابي-يستهدف-حافلة-ركاب-في-ريف-الرقة-1063894660.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1a/1047919055_229:0:1669:1080_1920x0_80_0_0_983c60243db772657b2ab211e33ff353.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
محافظ الحسكة لـ"سبوتنيك": "داعش" الذي استخدم مناطق النفوذ الأمريكي وراء الهجوم الإرهابي على الحافة
تابعنا عبر
أكد محافظ الرقة السورية عبد الرزاق الخليفة أن الحافلة المدنية التي تعرضت لهجوم إرهابي، صباح اليوم الاثنين 20 يونيو/حزيران، احترقت بالكامل نتيجة شدة الهجوم واستخدام أسلحة ثقيلة منها قذائف "آر بي جي" من قبل الإرهابيين.
وقال محافظ الرقة في تصريح لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، من موقع الهجوم خلال تفقده للموقع، إن الحافلة كانت في رحلة معتادة من مناطق ريف الرقة المحرر الشرقي، باتجاه مدن ومناطق الداخل السوري، عبر طريق الرقة - حمص، وأثناء وصولها إلى وادي الجير القريب من جبل البشري في ريف الرقة تعرضت لهجوم إرهابي.
وتابع المحافظ بأنه "فور حدوث الهجوم، تم نقل
جثامين الشهداء العسكريين والمدنيين والجرحى إلى المراكز الطبية بريف الرقة، وتقديم الإسعافات الأولية للجرحى، وبعدها تم نقل الجثامين والجرح إلى المستشفى العسكري في محافظة دير الزور".
واتهم المحافظ فلول وبقايا تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا) الذين يستخدمون مناطق تقع تحت نفوذ الاحتلال الأمريكي في منطقة 55 القريبة من القاعدة غير الشرعية في منطقة التنف على الحدود السورية - العراقية - الأردنية، بالوقوف وراء الهجوم، والذين نفذوا عدة هجمات على المدنيين وممتلكاتهم الخاصة خلال الفترة الماضية.
وأشار المحافظ الخليفة إلى أن هذا الهجوم الإرهابي هو
الأكبر من حيث عدد الضحايا سواء العسكريين والمدنيين.
وأعلن مصدر عسكري في وزارة الدفاع السورية بأنه حوالي الساعة 06:30 صباح هذا اليوم تعرض بولمان مدني لهجوم ارهابي على طريق الرقة - حمص في منطقة الجيرة، ما أدى إلى استشهاد أحد عشر عسكريا ومدنيين اثنين وجرح ثلاثة عسكريين آخرين .