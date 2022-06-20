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https://arabic.sputniknews.com/20220620/نتنياهو-حكومة-بينيت-فشلت-على-جميع-الأصعدة-وسنشكل-أخرى-وطنية-واسعة-بقيادة-الليكود-1063932065.html
نتنياهو: حكومة بينيت فشلت على جميع الأصعدة وسنشكل أخرى وطنية واسعة بقيادة الليكود
نتنياهو: حكومة بينيت فشلت على جميع الأصعدة وسنشكل أخرى وطنية واسعة بقيادة الليكود
قال زعيم حزب "الليكود"، المعارض الرئيسي البارز حاليا في إسرائيل، بنيامين نتنياهو، إن "الحكومة الحالية فشلت بشكل كبير على جميع الأصعدة"، مؤكدا أنه "سيعمل على... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T17:58+0000
2022-06-20T17:58+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال نتنياهو، في كلمة نشرها بحسابه على مواقع تويتر، "هذه الحكومة فشلت بشكل كبير في كافة النواحي الأمنية والسياسية والاقتصادية... سأعمل على تشكيل حكومة وطنية واسعة".وأضاف: "أنا وشركائي سنشكل حكومة وطنية واسعة برئاسة حزب الليكود في حكومة تهتم بكل مواطني إسرائيل، بعون الله سنعمل وننجح".واتفق رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، ووزير خارجيته يائير لابيد، في وقت سابق، على طرح اقتراح لحل الكنيست الأسبوع المقبل.وذكر موقع "واللا" العبري، أن "رئيس الحكومة نفتالي بينيت ووزير خارجيته يائير لابيد وافقا على طرح مشروع قانون لحل الكنيست الأسبوع المقبل، وتبكير موعد الانتخابات، على أن يتولى لابيد رئاسة الحكومة فترة الانتخابات".وأشار الموقع العبري إلى أن ذلك جاء على "ضوء فشل الحكومة في تجنيد عدد كافي لتمرير القوانين"، لافتا إلى أن الاتفاق بين بينت ولابيد جاء بعد استنفاد محاولات جعل التحالف مستقرا خلال شهرين من الاضطرابات.كما كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عبر حسابها على تويتر، أن "انتخابات الكنيست القادمة ستجرى يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.من جانبه، قال وزير العدل الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن "الهدف من الانتخابات القادمة هو منع رئيس حكومة السابقة بنيامين نتنياهو من العودة إلى السلطة"، مؤكدا أن "عدم مسؤولية بعض نواب الائتلاف أدى إلى قرار حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة".وينص الاتفاق الذي قاد لتشكيل الائتلاف الحكومي في إسرائيل في 13 يونيو/ حزيران 2021، على التناوب على رئاسة الوزراء بين لابيد وبينيت على أن يبدأ الأخير أولا حتى سبتمبر/ أيلول من عام 2023.
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أخبار إسرائيل اليوم

نتنياهو: حكومة بينيت فشلت على جميع الأصعدة وسنشكل أخرى وطنية واسعة بقيادة الليكود

17:58 GMT 20.06.2022
© AP Photo / Alex Kolomiensky رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، إسرائيل 13 سبتمبر 2020
 رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، إسرائيل 13 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Alex Kolomiensky
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قال زعيم حزب "الليكود"، المعارض الرئيسي البارز حاليا في إسرائيل، بنيامين نتنياهو، إن "الحكومة الحالية فشلت بشكل كبير على جميع الأصعدة"، مؤكدا أنه "سيعمل على تشكيل حكومة وطنية واسعة في أعقاب الإعلان عن انتخابات مبكرة في البلاد".
وقال نتنياهو، في كلمة نشرها بحسابه على مواقع تويتر، "هذه الحكومة فشلت بشكل كبير في كافة النواحي الأمنية والسياسية والاقتصادية... سأعمل على تشكيل حكومة وطنية واسعة".
وأضاف: "أنا وشركائي سنشكل حكومة وطنية واسعة برئاسة حزب الليكود في حكومة تهتم بكل مواطني إسرائيل، بعون الله سنعمل وننجح".
واتفق رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، ووزير خارجيته يائير لابيد، في وقت سابق، على طرح اقتراح لحل الكنيست الأسبوع المقبل.
وذكر موقع "واللا" العبري، أن "رئيس الحكومة نفتالي بينيت ووزير خارجيته يائير لابيد وافقا على طرح مشروع قانون لحل الكنيست الأسبوع المقبل، وتبكير موعد الانتخابات، على أن يتولى لابيد رئاسة الحكومة فترة الانتخابات".
وأشار الموقع العبري إلى أن ذلك جاء على "ضوء فشل الحكومة في تجنيد عدد كافي لتمرير القوانين"، لافتا إلى أن الاتفاق بين بينت ولابيد جاء بعد استنفاد محاولات جعل التحالف مستقرا خلال شهرين من الاضطرابات.
كما كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عبر حسابها على تويتر، أن "انتخابات الكنيست القادمة ستجرى يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
من جانبه، قال وزير العدل الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن "الهدف من الانتخابات القادمة هو منع رئيس حكومة السابقة بنيامين نتنياهو من العودة إلى السلطة"، مؤكدا أن "عدم مسؤولية بعض نواب الائتلاف أدى إلى قرار حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة".
وينص الاتفاق الذي قاد لتشكيل الائتلاف الحكومي في إسرائيل في 13 يونيو/ حزيران 2021، على التناوب على رئاسة الوزراء بين لابيد وبينيت على أن يبدأ الأخير أولا حتى سبتمبر/ أيلول من عام 2023.
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