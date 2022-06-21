https://arabic.sputniknews.com/20220621/أمريكا-تمنع-استخدام-الألغام-الأرضية-في-جميع-معاركها-باستثناء-استخدامها-ضد-كوريا-الشمالية-1063994847.html
أمريكا تمنع استخدام الألغام الأرضية في جميع معاركها باستثناء استخدامها ضد كوريا الشمالية
أمريكا تمنع استخدام الألغام الأرضية في جميع معاركها باستثناء استخدامها ضد كوريا الشمالية
أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، عن العودة إلى حظر شبه كامل لاستخدام وإنتاج الألغام الأرضية المضادة للأفراد، تاركا استثناء للجيش في مواجهة بيونغ يانغ في شبه... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T14:39+0000
2022-06-21T14:39+0000
2022-06-21T14:39+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية
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وقال بيان: إن الولايات المتحدة ستوائم سياستها مع "المعاهدة الدولية التي تحظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام الأرضية المضادة للأفراد"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وهذا يعيد السياسة الأمريكية إلى وضعها السابق قبل قرار الرئيس السابق دونالد ترامب لعام 2020 بالسماح باستخدام الألغام الأرضية وإنتاجها.ومن الآن، لن يقوم الجيش الأمريكي "بتطوير أو إنتاج أو اقتناء" ألغام أرضية مضادة للأفراد. وقال البيان أيضا إنها لن تصدر مثل هذه الأسلحة، باستثناء تدميرها أو لاستخدام آخر غير ميدان المعركة.وقال البيت الأبيض إن التغييرات تعكس "اعتقاد الرئيس جو بايدن بأن هذه الأسلحة لها تأثير غير متناسب على المدنيين، بمن فيهم الأطفال، بعد فترة طويلة من توقف القتال، وأننا بحاجة إلى الحد من استخدام (الألغام المضادة للأفراد) في جميع أنحاء العالم".لكن كما كان الحال قبل تحول سياسة ترامب المؤيدة للألغام الأرضية، لا يزال هناك استثناء رئيسي للقوة الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، والتي تدافع عن حدود شديدة الألغام ومحصنة مع كوريا الشمالية.وقال البيت الأبيض إن "الظروف الفريدة في شبه الجزيرة الكورية والتزام الولايات المتحدة بالدفاع عن جمهورية كوريا يمنعان الولايات المتحدة من تغيير سياسة الألغام الأرضية المضادة للأفراد في شبه الجزيرة الكورية في هذا الوقت".
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الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الشمالية
أمريكا تمنع استخدام الألغام الأرضية في جميع معاركها باستثناء استخدامها ضد كوريا الشمالية
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أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، عن العودة إلى حظر شبه كامل لاستخدام وإنتاج الألغام الأرضية المضادة للأفراد، تاركا استثناء للجيش في مواجهة بيونغ يانغ في شبه الجزيرة الكورية.
وقال بيان: إن الولايات المتحدة ستوائم سياستها مع "المعاهدة الدولية التي تحظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام الأرضية
المضادة للأفراد"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
وهذا يعيد السياسة الأمريكية إلى وضعها السابق قبل قرار الرئيس السابق دونالد ترامب لعام 2020 بالسماح باستخدام الألغام الأرضية وإنتاجها.
ومن الآن، لن يقوم الجيش الأمريكي "بتطوير أو إنتاج أو اقتناء" ألغام أرضية مضادة للأفراد. وقال البيان أيضا إنها لن تصدر مثل هذه الأسلحة، باستثناء تدميرها أو لاستخدام آخر غير ميدان المعركة.
وقال البيت الأبيض إن التغييرات تعكس "اعتقاد الرئيس جو بايدن بأن هذه الأسلحة لها تأثير غير متناسب على المدنيين
، بمن فيهم الأطفال، بعد فترة طويلة من توقف القتال، وأننا بحاجة إلى الحد من استخدام (الألغام المضادة للأفراد) في جميع أنحاء العالم".
لكن كما كان الحال قبل تحول سياسة ترامب المؤيدة للألغام الأرضية، لا يزال هناك استثناء رئيسي للقوة الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، والتي تدافع عن حدود شديدة الألغام ومحصنة مع كوريا الشمالية.
وقال البيت الأبيض إن "الظروف الفريدة في شبه الجزيرة الكورية والتزام الولايات المتحدة بالدفاع عن جمهورية كوريا يمنعان الولايات المتحدة من تغيير سياسة الألغام الأرضية المضادة للأفراد في شبه الجزيرة الكورية في هذا الوقت".