https://arabic.sputniknews.com/20220621/إيران-تعلن-اعتقال-عناصر-من-الموساد-مسؤولين-عن-اغتيال-علماء-نوويين-1063959849.html
إيران تعلن اعتقال عناصر من "الموساد" مسؤولين عن اغتيال علماء نوويين
إيران تعلن اعتقال عناصر من "الموساد" مسؤولين عن اغتيال علماء نوويين
أعلن المدعي العام في زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، مهدي شمس آبادي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل عملية اعتقال عملاء لجهاز المخابرات الإسرائيلي... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T09:28+0000
2022-06-21T09:28+0000
2022-06-21T09:28+0000
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وقال شمس آبادي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، إن "زملاءنا في مديرية الأمن راقبوا الوضع منذ حوالي ثمانية أشهر، عن كثب، حتى أن اغتيال العلماء النوويين كان على جدول أعمال بعض هؤلاء الأشخاص".وأضاف: "من خلال الإشراف الاستخباراتي القوي، تم التعرف على أعضاء الخلية واعتقالهم في كل محافظة من المحافظات المختلفة"، متابعا: "هناك الكثير من الأدلة ضد هؤلاء الأفراد لدرجة أنهم لم يعترضوا على الإطلاق على أوامر القبض الصادرة".وكانت السلطات الإيرانية، أعلنت الثلاثاء الماضي عن أن الموساد الإسرائيلي وراء الهجوم الإلكتروني الذي طال المنظومة الداخلية لبلدية طهران قبل أيام.وقال رئيس مجلس بلدية طهران مهدي جمران، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للحرس الثوري الإيراني، إن "الموساد ومنظمة مجاهدي خلق وراء الهجوم الإلكتروني الذي طال المنظومة الداخلية لبلدية طهران"، مؤكدا استئناف تشغيل الأنظمة البلدية.وأعلنت بلدية العاصمة الإيرانية طهران، مؤخرا، تعرض مواقعها الإلكترونية لهجوم سيبراني، من قبل مجموعة قراصنة تابعة لمنظمة "مجاهدي خلق".وأكدت منظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بلدية طهران وقوع هجوم إلكتروني على مواقع المنظمة، واصفةً إياه بأنه "تعطيل متعمد"، أصاب النظام الداخلي للبلدية، مشيرة إلى أن النظام توقف لبضع دقائق ونشر خلالها القراصنة "صورة مهينة".وعشية الذكرى السنوية لوفاة المرشد الإيراني الراحل روح الله الخميني، قالت جماعة قراصنة تُطلق على نفسها اسم "انتفاضة حتى الإطاحة"، أنها اخترقت أكثر من 5 آلاف كاميرا مراقبة، و150 نظاماً في بلدية طهران.وأكد موقع "شهردار فوري" الإخباري التابع لبلدية طهران وقوع هذا الهجوم السيبراني، فيما أفادت صحيفة "شرق" المحلية، عبر حسابها على تويتر، بأنه لا يمكن الوصول إلى موقع بلدية طهران وكذلك يتعذر الدخول إلى نظام "طهران من" الذي يعتبر جزءاً من موقع البلدية.
https://arabic.sputniknews.com/20220613/إيران-حذرنا-مرارا-من-وجود-الموساد-الإسرائيلي-في-العراق-وسنقضي-على-أي-مصدر-للتهديد-1063509058.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم
إيران تعلن اعتقال عناصر من "الموساد" مسؤولين عن اغتيال علماء نوويين
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أعلن المدعي العام في زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، مهدي شمس آبادي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل عملية اعتقال عملاء لجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد".
وقال شمس آبادي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا
، إن "زملاءنا في مديرية الأمن راقبوا الوضع منذ حوالي ثمانية أشهر، عن كثب، حتى أن اغتيال العلماء النوويين كان على جدول أعمال بعض هؤلاء الأشخاص".
وأضاف: "من خلال الإشراف الاستخباراتي القوي، تم التعرف على أعضاء الخلية واعتقالهم في كل محافظة من المحافظات المختلفة"، متابعا: "هناك الكثير من الأدلة ضد هؤلاء الأفراد لدرجة أنهم لم يعترضوا على الإطلاق على أوامر القبض الصادرة".
وحتم المسوؤل الإيراني، بالقول إن "القضية الآن في مرحلة التحقيقات الأولية وسيتم إصدار لائحة الاتهام وإرسالها إلى المحكمة قريبا".
وكانت السلطات الإيرانية، أعلنت الثلاثاء الماضي عن أن الموساد الإسرائيلي وراء الهجوم الإلكتروني
الذي طال المنظومة الداخلية لبلدية طهران قبل أيام.
وقال رئيس مجلس بلدية طهران مهدي جمران، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للحرس الثوري الإيراني، إن "الموساد ومنظمة مجاهدي خلق وراء الهجوم الإلكتروني الذي طال المنظومة الداخلية لبلدية طهران"، مؤكدا استئناف تشغيل الأنظمة البلدية.
وأعلنت بلدية العاصمة الإيرانية طهران، مؤخرا، تعرض مواقعها الإلكترونية لهجوم سيبراني، من قبل مجموعة قراصنة تابعة لمنظمة "مجاهدي خلق".
وأكدت منظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بلدية طهران وقوع هجوم إلكتروني على مواقع المنظمة
، واصفةً إياه بأنه "تعطيل متعمد"، أصاب النظام الداخلي للبلدية، مشيرة إلى أن النظام توقف لبضع دقائق ونشر خلالها القراصنة "صورة مهينة".
وعشية الذكرى السنوية لوفاة المرشد الإيراني الراحل روح الله الخميني، قالت جماعة قراصنة تُطلق على نفسها اسم "انتفاضة حتى الإطاحة"، أنها اخترقت أكثر من 5 آلاف كاميرا مراقبة، و150 نظاماً في بلدية طهران.
وأكد موقع "شهردار فوري" الإخباري التابع لبلدية طهران وقوع هذا الهجوم السيبراني، فيما أفادت صحيفة "شرق" المحلية، عبر حسابها على تويتر، بأنه لا يمكن الوصول إلى موقع بلدية طهران وكذلك يتعذر الدخول إلى نظام "طهران من" الذي يعتبر جزءاً من موقع البلدية.