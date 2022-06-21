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السيسي: أزمة الغذاء في أفريقيا تتطلب اتخاذ حزمة تدابير عاجلة

السيسي: أزمة الغذاء في أفريقيا تتطلب اتخاذ حزمة تدابير عاجلة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن أزمة الغذاء التي تشهدها حاليا القارة الأفريقية تتطلب اتخاذ حزمة من التدابير العاجلة، لمواجهة تداعياتها الخطيرة على سلامة... 21.06.2022, سبوتنيك عربي

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القاهرة- سبوتنيك. وقال السيسي، خلال كلمة اليوم الثلاثاء في افتتاح النسخة الثالثة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين: "أود تسليط الضوء بشكل خاص على أزمة الغذاء التي تشهدها القارة الإفريقية حالياً لما قد تحدثه من تداعيات خطيرة على سلامة واستقرار مجتمعاتنا، الأمر الذي يتطلب اتخاذ حزمة من التدابير العاجلة والفعالة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والمجتمع الدولي لدعم الدول الأفريقية في احتواء آثارها".كما أكد السيسي ضرورة "تنويع مصادر الغذاء وتأمين سلاسل الإمداد لدول القارة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات مستدامة للحفاظ على الأمن الغذائي من خلال إتاحة التكنولوجيا المتطورة في مجال الزراعة للدول الأفريقية، فضلاً عن تكثيف جهودنا من أجل زيادة إنتاجنا من المحاصيل الزراعية سعياً للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي".وأضاف السيسي، في كلمته، إنه "من الضروري ألا ننسى التحديات الأخرى التي مازلنا نواجهها في قارتنا، وفى مقدمتها استقرار حالة السلم والأمن، وتحقيق التنمية المستدامة التي نتطلع إليها، فضلاً عن حماية دولنا ومجتمعاتنا الأفريقية من انتشار الإرهاب وما يرتبط به من ظواهر، لعل أخطرها تهريب وانتشار السلاح وتعاظم الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية".وأكد السيسي أن هذه التحديات تدفع إلى "تعزيز التكاتف الأفريقي المشترك عبر عدد من المبادرات التي تهدف إلى إيجاد حلول فعالة ومُبتكرة تُتيح لنا تجاوز صعوبة الظروف الحالية، والتي ينبغي علينا المضي قدماً نحو وضعها موضع التنفيذ عبر آليات فعالة وأهداف طموحة تحقق تطلعات شعوب القارة".وتنعقد النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في القاهرة على مدى يومين، وتحمل هذه النسخة تسمية "أفريقيا في عصر من المخاطر المتتالية وقابلية التأثر المناخي: مسارات لقارة سلمية، قادرة على الصمود ومستدامة".

https://arabic.sputniknews.com/20220512/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-يبحث-مع-السيسي-احتياجات-مصر-من-الغذاء-والوقود-1062152126.html

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