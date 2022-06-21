https://arabic.sputniknews.com/20220621/بيتكوين-تواصل-تعافيها-وتتجاوز-21-ألف-دولار-1064003870.html
بيتكوين تواصل تعافيها وتتجاوز 21 ألف دولار
بيتكوين تواصل تعافيها وتتجاوز 21 ألف دولار
صعدت عملة بيتكوين، اليوم الثلاثاء، بعد سلسلة من الأنباء السلبية التي دفعت العملة المشفرة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2020 خلال عطلة نهاية الأسبوع. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T16:53+0000
2022-06-21T16:53+0000
2022-06-21T16:53+0000
اقتصاد
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وقفز سعر بيتكوين بأكثر من 6% إلى 21420 دولارا مساء اليوم. خلال عطلة نهاية الأسبوع، انخفض إلى 17958 دولارا، وكان هذا أدنى مستوى له منذ ديسمبر/ كانون الأول 2020.تأتي هذه التحركات في أعقاب الأخبار الرئيسية السلبية لصناعة العملات المشفرة التي بدأت بضغط من قوى الاقتصاد الكلي، حيث كشفت البيانات في أمريكا عن ارتفاع أسعار الجملة بوتيرة سنوية قريبة من المستوى القياسي الأسبوع الماضي.كما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، وهي أكبر زيادة منذ عام 1994، استحابة لوصول معدل التضخم إلى أعلى مستوياته في 40 عاما.خلق ذلك مخاوف لدى المستثمرين من أن الاقتصاد الأمريكي والعالمي قد يكون بصدد الركود، ودفع الموجة الهبوطية للأسعار، الشركات العاملة في مجال التشفير إلى تسريح العمالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/عملة-بيتكوين-الرقمية-ترتفع-بأكثر-من12-بالمئة-وتتجاوز-20-ألف-دولار-بعد-انخفاض-حاد-1063885213.html
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اقتصاد
بيتكوين تواصل تعافيها وتتجاوز 21 ألف دولار
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صعدت عملة بيتكوين، اليوم الثلاثاء، بعد سلسلة من الأنباء السلبية التي دفعت العملة المشفرة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2020 خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقفز سعر بيتكوين بأكثر من 6% إلى 21420 دولارا مساء اليوم. خلال عطلة نهاية الأسبوع، انخفض إلى 17958 دولارا
، وكان هذا أدنى مستوى له منذ ديسمبر/ كانون الأول 2020.
تأتي هذه التحركات في أعقاب الأخبار الرئيسية السلبية لصناعة العملات المشفرة
التي بدأت بضغط من قوى الاقتصاد الكلي، حيث كشفت البيانات في أمريكا عن ارتفاع أسعار الجملة بوتيرة سنوية قريبة من المستوى القياسي الأسبوع الماضي.
كما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، وهي أكبر زيادة منذ عام 1994، استحابة لوصول معدل التضخم إلى أعلى مستوياته في 40 عاما.
خلق ذلك مخاوف لدى المستثمرين من أن الاقتصاد الأمريكي والعالمي قد يكون بصدد الركود، ودفع الموجة الهبوطية للأسعار، الشركات العاملة في مجال التشفير إلى تسريح العمالة.