https://arabic.sputniknews.com/20220621/رئيس-منظمة-الحج-الإيراني-يلتقي-وزير-الحج-السعودي-1063998999.html

رئيس منظمة الحج الإيراني يلتقي وزير الحج السعودي

رئيس منظمة الحج الإيراني يلتقي وزير الحج السعودي

التقى رئیس منظمة الحج والزیارة الإيرانية صادق حسیني، اليوم الثلاثاء، وزیر الحج والعمرة السعودي توفیق بن فوزان الربیعة في المملكة العربية السعودية. 21.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-21T15:43+0000

2022-06-21T15:43+0000

2022-06-21T15:43+0000

السعودية

إيران

أخبار الحج

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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أوضح حسيني لوزير الحج السعودي خلال اللقاء، إن أكثر من 1.2 مليون زائر إيراني يترقبون دورهم لأداء فريضة الحج، داعیا لزيادة حصة الرعايا الإيرانيين خلال مناسك الحج هذا العام.وحث حسيني الوزير السعودي على العمل المشترك بهدف إزالة العراقيل أمام استئناف رحلات العمرة المفردة بالنسبة للزوار الإيرانيين.وانتقد المسؤول الإيراني زيادة أسعار رسوم الحج، مناشدا المسؤولين السعوديين للتعاون من أجل تقليل الضغوط عن الحجاج في هذا الشأن.من جانبه، قال وزير الحج السعودي: "إن الجهات المعنية في السعودية ستدرس اقتراح زیادة حصة الزوار الإيرانيين، في ظل عدم استخدام بعض الدول لحصتها هذا العام".أما بخصوص زيادة رسوم الخدمات المتعلقة بالحج، فقد أرجع الربيعة ذلك إلى ارتفاع الأسعار العالمية.يذكر أنه من المقرر أن يؤدي هذا العام 39600 حاج إيراني مناسك الحج وقد بدأت عملية تفويج الحجاج الإيرانيين إلى من يوم الأحد 12 يونيو/حزيران الجاري، وسيستمر نقلهم إلى مدينتي المدينة المنورة وجدة حتى الرابع من يوليو/تموز المقبل.

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