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رئيس منظمة الحج الإيراني يلتقي وزير الحج السعودي
رئيس منظمة الحج الإيراني يلتقي وزير الحج السعودي
التقى رئیس منظمة الحج والزیارة الإيرانية صادق حسیني، اليوم الثلاثاء، وزیر الحج والعمرة السعودي توفیق بن فوزان الربیعة في المملكة العربية السعودية. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T15:43+0000
2022-06-21T15:43+0000
السعودية
إيران
أخبار الحج
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أوضح حسيني لوزير الحج السعودي خلال اللقاء، إن أكثر من 1.2 مليون زائر إيراني يترقبون دورهم لأداء فريضة الحج، داعیا لزيادة حصة الرعايا الإيرانيين خلال مناسك الحج هذا العام.وحث حسيني الوزير السعودي على العمل المشترك بهدف إزالة العراقيل أمام استئناف رحلات العمرة المفردة بالنسبة للزوار الإيرانيين.وانتقد المسؤول الإيراني زيادة أسعار رسوم الحج، مناشدا المسؤولين السعوديين للتعاون من أجل تقليل الضغوط عن الحجاج في هذا الشأن.من جانبه، قال وزير الحج السعودي: "إن الجهات المعنية في السعودية ستدرس اقتراح زیادة حصة الزوار الإيرانيين، في ظل عدم استخدام بعض الدول لحصتها هذا العام".أما بخصوص زيادة رسوم الخدمات المتعلقة بالحج، فقد أرجع الربيعة ذلك إلى ارتفاع الأسعار العالمية.يذكر أنه من المقرر أن يؤدي هذا العام 39600 حاج إيراني مناسك الحج وقد بدأت عملية تفويج الحجاج الإيرانيين إلى من يوم الأحد 12 يونيو/حزيران الجاري، وسيستمر نقلهم إلى مدينتي المدينة المنورة وجدة حتى الرابع من يوليو/تموز المقبل.
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السعودية, إيران, أخبار الحج

رئيس منظمة الحج الإيراني يلتقي وزير الحج السعودي

15:43 GMT 21.06.2022
© AFP 2022 / APحرب بين إيران والسعودية
حرب بين إيران والسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© AFP 2022 / AP
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التقى رئیس منظمة الحج والزیارة الإيرانية صادق حسیني، اليوم الثلاثاء، وزیر الحج والعمرة السعودي توفیق بن فوزان الربیعة في المملكة العربية السعودية.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أوضح حسيني لوزير الحج السعودي خلال اللقاء، إن أكثر من 1.2 مليون زائر إيراني يترقبون دورهم لأداء فريضة الحج، داعیا لزيادة حصة الرعايا الإيرانيين خلال مناسك الحج هذا العام.
وحث حسيني الوزير السعودي على العمل المشترك بهدف إزالة العراقيل أمام استئناف رحلات العمرة المفردة بالنسبة للزوار الإيرانيين.
وانتقد المسؤول الإيراني زيادة أسعار رسوم الحج، مناشدا المسؤولين السعوديين للتعاون من أجل تقليل الضغوط عن الحجاج في هذا الشأن.
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من جانبه، قال وزير الحج السعودي: "إن الجهات المعنية في السعودية ستدرس اقتراح زیادة حصة الزوار الإيرانيين، في ظل عدم استخدام بعض الدول لحصتها هذا العام".
أما بخصوص زيادة رسوم الخدمات المتعلقة بالحج، فقد أرجع الربيعة ذلك إلى ارتفاع الأسعار العالمية.
كما تطرق الجانبان خلال اللقاء إلى سوء الفهم السياسي بين إيران والسعودية ومحادثات البلدين لحل المشاكل العالقة، وأعربا عن أملهم في أن تتضافر دبلوماسية الحج والدبلوماسية السياسية لتحقيق ذلك.
يذكر أنه من المقرر أن يؤدي هذا العام 39600 حاج إيراني مناسك الحج وقد بدأت عملية تفويج الحجاج الإيرانيين إلى من يوم الأحد 12 يونيو/حزيران الجاري، وسيستمر نقلهم إلى مدينتي المدينة المنورة وجدة حتى الرابع من يوليو/تموز المقبل.
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