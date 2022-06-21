https://arabic.sputniknews.com/20220621/رئيس-وزراء-جورجيا-دولتنا-ليست-الوحيدة-التي-رفضت-فرض-عقوبات-اقتصادية-على-روسيا-1063955864.html

رئيس وزراء جورجيا: دولتنا ليست الوحيدة التي رفضت فرض عقوبات اقتصادية على روسيا

رئيس وزراء جورجيا: دولتنا ليست الوحيدة التي رفضت فرض عقوبات اقتصادية على روسيا

قال رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي، متحدثا في لجنة المنتدى الاقتصادي في قطر، إن جورجيا لن تكون قادرة على فرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا بسبب المصالح... 21.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-21T09:05+0000

2022-06-21T09:05+0000

2022-06-21T09:05+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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وأضاف: "لقد ذكرنا بوضوح أننا، نحن الجورجيون، لن نكون قادرين على فرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا لسبب طبيعي للغاية. لأن لدينا مصالحنا الوطنية الخاصة، لدينا التحديات الأمنية الخاصة بنا، والتحديات الاقتصادية. هذا هو الدافع الرئيسي لدينا".في الوقت نفسه، أكد رئيس الحكومة الجورجية أن بلاده ليست الوحيدة التي رفضت فرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا.وتابع: "بصفتي رئيس الحكومة، يجب أن أفكر في أمن الناس. وبطبيعة الحال، فإننا نقف سياسيا جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي. نحن في تنسيق كامل مع شركائنا الدوليين، مع الشركاء الأمريكيين والأوروبيين. هذا هو موقفنا".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

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روسيا