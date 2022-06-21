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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/رئيس-وزراء-جورجيا-دولتنا-ليست-الوحيدة-التي-رفضت-فرض-عقوبات-اقتصادية-على-روسيا-1063955864.html
رئيس وزراء جورجيا: دولتنا ليست الوحيدة التي رفضت فرض عقوبات اقتصادية على روسيا
رئيس وزراء جورجيا: دولتنا ليست الوحيدة التي رفضت فرض عقوبات اقتصادية على روسيا
قال رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي، متحدثا في لجنة المنتدى الاقتصادي في قطر، إن جورجيا لن تكون قادرة على فرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا بسبب المصالح... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T09:05+0000
2022-06-21T09:05+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأضاف: "لقد ذكرنا بوضوح أننا، نحن الجورجيون، لن نكون قادرين على فرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا لسبب طبيعي للغاية. لأن لدينا مصالحنا الوطنية الخاصة، لدينا التحديات الأمنية الخاصة بنا، والتحديات الاقتصادية. هذا هو الدافع الرئيسي لدينا".في الوقت نفسه، أكد رئيس الحكومة الجورجية أن بلاده ليست الوحيدة التي رفضت فرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا.وتابع: "بصفتي رئيس الحكومة، يجب أن أفكر في أمن الناس. وبطبيعة الحال، فإننا نقف سياسيا جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي. نحن في تنسيق كامل مع شركائنا الدوليين، مع الشركاء الأمريكيين والأوروبيين. هذا هو موقفنا".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/برلماني-جورجي-يسخر-من-مطالبة-أوكرانيا-لبلاده-بفتح-جبهة-ضد-روسيا-1062148003.html
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روسيا

رئيس وزراء جورجيا: دولتنا ليست الوحيدة التي رفضت فرض عقوبات اقتصادية على روسيا

09:05 GMT 21.06.2022
© Sputnik . George Bazaev / الذهاب إلى بنك الصوررئيس وزراء جورجيا ايراكلي غاريباشفيلي
رئيس وزراء جورجيا ايراكلي غاريباشفيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© Sputnik . George Bazaev
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قال رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي، متحدثا في لجنة المنتدى الاقتصادي في قطر، إن جورجيا لن تكون قادرة على فرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا بسبب المصالح الوطنية والتحديات الأمنية.
وأضاف: "لقد ذكرنا بوضوح أننا، نحن الجورجيون، لن نكون قادرين على فرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا لسبب طبيعي للغاية. لأن لدينا مصالحنا الوطنية الخاصة، لدينا التحديات الأمنية الخاصة بنا، والتحديات الاقتصادية. هذا هو الدافع الرئيسي لدينا".
في الوقت نفسه، أكد رئيس الحكومة الجورجية أن بلاده ليست الوحيدة التي رفضت فرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا.
وتابع: "بصفتي رئيس الحكومة، يجب أن أفكر في أمن الناس. وبطبيعة الحال، فإننا نقف سياسيا جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي. نحن في تنسيق كامل مع شركائنا الدوليين، مع الشركاء الأمريكيين والأوروبيين. هذا هو موقفنا".
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هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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