https://arabic.sputniknews.com/20220527/رئيس-الوزراء-الجورجي-يعلن-عدم-فرض-بلاده-عقوبات-ضد-روسيا-1062773422.html
رئيس الوزراء الجورجي يعلن عدم فرض بلاده عقوبات ضد روسيا
رئيس الوزراء الجورجي يعلن عدم فرض بلاده عقوبات ضد روسيا
قال رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي، اليوم الجمعة، إن بلاده لن تفرض عقوبات ضد روسيا، لكنها لن تسمح باستخدامها للالتفاف على العقوبات الدولية. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T13:56+0000
2022-05-27T13:56+0000
2022-05-27T13:56+0000
العالم
جورجيا
روسيا
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وأضاف غاريباشفيلي في خطاب ألقاه في البرلمان: "على المستوى الوطني، لم نفرض عقوبات اقتصادية على روسيا ولن نفعل ذلك بناء على مصالحنا الوطنية. لكننا لن نسمح بالأنشطة غير القانونية لشركة أو فرد خاضع للعقوبات على أراضي جورجيا".وأشار رئيس الوزراء إلى أن مليون مواطن جورجي يعيشون في روسيا، وأن فرض عقوبات على الاتحاد الروسي يعني فرض عقوبات على مواطنيه.وأشار رئيس الحكومة الجورجية إلى أن المهمة الرئيسية للسلطات الجورجية في هذه المرحلة هي حماية مصالح البلاد.وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية، التي بدأتها في أوكرانيا، يوم 24 شباط/فبراير الماضي.وشملت العقوبات حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية، وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، فضلا عن محاولات إيجاد مصادر بديلة للطاقة الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/الرئيس-الصربي-فرض-عقوبات-على-روسيا-حاليا-غير-ممكن--1062705887.html
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العالم, جورجيا, روسيا
رئيس الوزراء الجورجي يعلن عدم فرض بلاده عقوبات ضد روسيا
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قال رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي، اليوم الجمعة، إن بلاده لن تفرض عقوبات ضد روسيا، لكنها لن تسمح باستخدامها للالتفاف على العقوبات الدولية.
وأضاف غاريباشفيلي في خطاب ألقاه في البرلمان: "على المستوى الوطني، لم نفرض عقوبات اقتصادية على روسيا ولن نفعل ذلك بناء على مصالحنا الوطنية. لكننا لن نسمح بالأنشطة غير القانونية لشركة أو فرد خاضع للعقوبات على أراضي جورجيا".
وأشار رئيس الوزراء
إلى أن مليون مواطن جورجي يعيشون في روسيا، وأن فرض عقوبات على الاتحاد الروسي يعني فرض عقوبات على مواطنيه.
وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية، التي بدأتها في أوكرانيا، يوم 24 شباط/فبراير الماضي.
وشملت العقوبات حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية، وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، فضلا عن محاولات إيجاد مصادر بديلة للطاقة الروسية.