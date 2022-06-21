https://arabic.sputniknews.com/20220621/سفير-مصر-لدى-لبنان-القاهرة-ستورد-الغاز-إلى-بيروت-بسعر-أقل-بنسبة-30-من-سعر-السوق-العالمي-1063996718.html

سفير مصر لدى لبنان: القاهرة ستورد الغاز إلى بيروت بسعر أقل بنسبة 30% من سعر السوق العالمي

سفير مصر لدى لبنان: القاهرة ستورد الغاز إلى بيروت بسعر أقل بنسبة 30% من سعر السوق العالمي

أعلن سفير مصر لدى لبنان ياسر علوي، اليوم الثلاثاء، أن السعر الذي تم الاتفاق عليه لتوريد الغاز المصري إلى لبنان أقل بنسبة 30 بالمئة من سعر السوق العالمي، وذلك... 21.06.2022, سبوتنيك عربي

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بيروت- سبوتنيك. وبحسب بيان للحكومة اللبنانية، قال السفير المصري عقب لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي "تشرفنا بلقاء دولة الرئيس لمناسبة توقيع العقد لتوريد الغاز إلى لبنان، مصر لديها التزام استراتيجي اتخذ على أعلى مستوى بدعم الدولة اللبنانية".وأضاف: "اليوم أنجزنا كل التفاصيل الفنية والتعاقدية والتجارية، والكلمة الأخيرة بالمعنى المجازي، لأن السعر الذي تم الاتفاق عليه لتوريد الغاز هو أقل بنسبة ثلاثين في المئة من سعر السوق العالمي".ونوه علوي بأن "هذا السعر لدعم لبنان وجزء من الالتزام المصري الدائم بدعم لبنان إلى أن نخرج سويا من هذه الأزمة الصعبة التي يواجهها هذا البلد الحبيب".والأحد الماضي أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وليد فياض، توقيع اتفاق لاستيراد الغاز الطبيعي من مصر عبر سوريا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب توقيع عقد شراء الغاز الطبيعي من مصر وعقد نقل وتبادل الغاز الطبيعي الوارد من مصر عبر سوريا وصولا إلى معمل دير عمار في طرابلس شمالي لبنان.وكان وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، قال الشهر الماضي إن جهود نقل الغاز الطبيعي من مصر إلى بلاده "تواجه صعوبات"، حيث تطالب القاهرة بالحصول على ضمانات أمريكية أولا.قبل التوقيع كانت مصر ولبنان تحاولان التوصل إلى اتفاق يُنقل بموجبه الغاز عبر مشروع خط الغاز العربي الواصل من مدينة العريش المصرية عبر الأردن إلى سوريا، ثم إلى لبنان، فيما سيتم نقل الكهرباء الأردنية عبر الشبكة السورية إلى لبنان.وتهدف الخطة إلى تخفيف حدة أزمة الطاقة التي تتزامن مع أزمة اقتصادية طاحنة في لبنان، من خلال إمداد محطة في شمال لبنان بالغاز المصري عن طريق خطوط الأنابيب التي ستمر عبر الأردن وسوريا.ويعيش لبنان منذ أبريل/نيسان 2021 نقصا حادا في الوقود المخصص لمعامل إنتاج الطاقة، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي لمدة 20 ساعة يوميا نتيجة شح النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي وعجزه عن الاستمرار في تزويد الموردين

https://arabic.sputniknews.com/20220620/لبنان-يوقع-غدا-عقد-شراء-الغاز-الطبيعي-من-مصر-1063905918.html

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