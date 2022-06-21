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https://arabic.sputniknews.com/20220621/ليتوانيا-تؤكد-لا-نهدف-إلى-التصعيد-وإنما-ننفذ-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-1063962004.html
ليتوانيا تؤكد: لا نهدف إلى التصعيد وإنما ننفذ عقوبات الاتحاد الأوروبي
ليتوانيا تؤكد: لا نهدف إلى التصعيد وإنما ننفذ عقوبات الاتحاد الأوروبي
أعلنت رئيسة وزراء ليتوانيا، إنغريد شيمونيتي، اليوم الثلاثاء، أن بلادها لا تهدف إلى التصعيد بفرض حظر على عبور البضائع إلى مقاطعة كالينينغراد، وإنما تمتثل... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
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2022-06-21T10:06+0000
العالم
روسيا
ليتوانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت شيمونيتي للصحفيين: "لن يقع حصار لكالينينغراد إطلاقا... نقل (البضائع غير المذكورة في قائمة العقوبات) سيستمر، تماما كما هو الحال مع نقل الركاب، وهو ما لدينا بشأنه اتفاق ثلاثي بين الاتحاد الأوروبي، وروسيا وليتوانيا ... أؤكد مرة أخرى أن ليتوانيا تنفذ عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تم تبنيها في منتصف آذار/مارس. بالتأكيد لم يكن لدينا هدف لتصعيد أي شيء".وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد قالت في وقت سابق اليوم، إن ليتوانيا يجب أن تفهم خطورة عواقب الحظر المفروض على عبور البضائع بالسكك الحديدية إلى منطقة كالينينغراد.وقالت زاخاروفا: "آمل أن يكون لدى الليتوانيين بعض بقايا الاحتراف في تقييم الوضع، يجب أن يفهموا العواقب، وستأتي العواقب للأسف".
https://arabic.sputniknews.com/20220621/رئيس-وزراء-جورجيا-دولتنا-ليست-الوحيدة-التي-رفضت-فرض-عقوبات-اقتصادية-على-روسيا-1063955864.html
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العالم, روسيا, ليتوانيا

ليتوانيا تؤكد: لا نهدف إلى التصعيد وإنما ننفذ عقوبات الاتحاد الأوروبي

10:06 GMT 21.06.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصورعلم ليتوانيا، سفارة ليتوانيا، روسيا 28 أبريل 2021
علم ليتوانيا، سفارة ليتوانيا، روسيا 28 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعلنت رئيسة وزراء ليتوانيا، إنغريد شيمونيتي، اليوم الثلاثاء، أن بلادها لا تهدف إلى التصعيد بفرض حظر على عبور البضائع إلى مقاطعة كالينينغراد، وإنما تمتثل لقرارات الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات، مشيرة إلى سريان الاتفاق الثلاثي بين بلادها وروسيا والاتحاد الأوروبي بشأن نقل الركاب.
موسكو - سبوتنيك. وقالت شيمونيتي للصحفيين: "لن يقع حصار لكالينينغراد إطلاقا... نقل (البضائع غير المذكورة في قائمة العقوبات) سيستمر، تماما كما هو الحال مع نقل الركاب، وهو ما لدينا بشأنه اتفاق ثلاثي بين الاتحاد الأوروبي، وروسيا وليتوانيا ... أؤكد مرة أخرى أن ليتوانيا تنفذ عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تم تبنيها في منتصف آذار/مارس. بالتأكيد لم يكن لدينا هدف لتصعيد أي شيء".
رئيس وزراء جورجيا ايراكلي غاريباشفيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رئيس وزراء جورجيا: دولتنا ليست الوحيدة التي رفضت فرض عقوبات اقتصادية على روسيا
09:05 GMT
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد قالت في وقت سابق اليوم، إن ليتوانيا يجب أن تفهم خطورة عواقب الحظر المفروض على عبور البضائع بالسكك الحديدية إلى منطقة كالينينغراد.
وقالت زاخاروفا: "آمل أن يكون لدى الليتوانيين بعض بقايا الاحتراف في تقييم الوضع، يجب أن يفهموا العواقب، وستأتي العواقب للأسف".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:29 GMT
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