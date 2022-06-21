https://arabic.sputniknews.com/20220621/منطقة-قناة-السويس-تبحث-مع-مستثمرين-أوروبيين-تنفيذ-مشروع-لإنتاج-الهيدروجين-الأخضر-1064001592.html
منطقة قناة السويس تبحث مع مستثمرين أوروبيين تنفيذ مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر
منطقة قناة السويس تبحث مع مستثمرين أوروبيين تنفيذ مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر
التقى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي، اليوم الثلاثاء، بمجموعة من المسؤولين والمستثمرين على هامش مشاركته في مؤتمر الطاقة الأفريقي 2022 في بروكسل،... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
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اقتصاد
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وبحسب بيان للمنطقة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اجتمع زكي في السفارة المصرية في بروكسل بمسؤولي إحدى الشركات البلجيكية العاملة في مجال تصنيع المحللات الكهربائية والتي تستخدم في صناعة منتج الهيدروجين الأخضر.وتتطلع الشركة لإقامة مشروع يخدم المجمعات الصناعية التي تعتزم المنطقة الاقتصادية إقامتها من أجل إنتاج الوقود الأخضر، وذلك عن طريق تحويل الطاقة المتجددة من الشمس والرياح باستخدام المحللات الكهربائية.كما التقى زكي بممثلي إحدى الوكالات التابعة للبنك الدولي والمتخصصة في تقديم الضمانات والدعم للمشروعات الكبرى، والتي تعد وكالة تأمينية تابعة للبنك، وقد أبدت اهتماما كبيرا لدعم مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، بحسب البيان.والتقى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بوزيرة الطاقة البلجيكية تين فان دير شترايتين، التي أعربت عن سعادتها بالتقدم الذي تحرزه المنطقة الاقتصادية، مشيرة إلى متابعتها لأعمال المنطقة الاقتصادية وأنها على دراية كبيرة بالتطورات والمستجدات التي تشهدها، وفقا للبيان.كما وعدت بدفع الشركات البلجيكية وتشجيع رجال الأعمال للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستفادة من إمكاناتها في المجالات المختلفة، مؤكدة تطلع بلادها لتعزيز التعاون مع مصر فى ظل الإمكانيات الكبيرة التى تمتلكها من بنية تحتية وموارد طبيعية، فضلا عن الموقع الجغرافي المتميز القريب من أوروبا وكنافذة للقارة الأفريقية.وأشارت إلى أهمية تعظيم الاستفادة من فرص التعاون المتاحة وخاصة فى مجال الهيدروجين الأخضر، لاسيما فى ضوء استضافة مصر الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ فى نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/اقتصادية-قناة-السويس-تستقبل-الوفود-المشاركة-في-مؤتمر-مصر-تستطيع-بالصناعة-1062885593.html
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اقتصاد, أخبار مصر الآن
منطقة قناة السويس تبحث مع مستثمرين أوروبيين تنفيذ مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر
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التقى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي، اليوم الثلاثاء، بمجموعة من المسؤولين والمستثمرين على هامش مشاركته في مؤتمر الطاقة الأفريقي 2022 في بروكسل، حيث بحث معهم تنفيذ استثمارات ضمن مشروعات المنطقة.
وبحسب بيان للمنطقة حصلت "سبوتنيك
" على نسخة منه، اجتمع زكي في السفارة المصرية في بروكسل بمسؤولي إحدى الشركات البلجيكية العاملة في مجال تصنيع المحللات الكهربائية والتي تستخدم في صناعة منتج الهيدروجين الأخضر.
وتتطلع الشركة لإقامة مشروع يخدم المجمعات الصناعية التي تعتزم المنطقة الاقتصادية إقامتها من أجل إنتاج الوقود الأخضر، وذلك عن طريق تحويل الطاقة المتجددة من الشمس والرياح باستخدام المحللات الكهربائية.
كما التقى زكي بممثلي إحدى الوكالات التابعة للبنك الدولي والمتخصصة في تقديم الضمانات والدعم للمشروعات الكبرى، والتي تعد وكالة تأمينية تابعة للبنك، وقد أبدت اهتماما كبيرا لدعم مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، بحسب البيان.
والتقى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بوزيرة الطاقة البلجيكية تين فان دير شترايتين، التي أعربت عن سعادتها بالتقدم الذي تحرزه المنطقة الاقتصادية، مشيرة إلى متابعتها لأعمال المنطقة الاقتصادية وأنها على دراية كبيرة بالتطورات والمستجدات التي تشهدها، وفقا للبيان.
كما وعدت بدفع الشركات البلجيكية وتشجيع رجال الأعمال للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
والاستفادة من إمكاناتها في المجالات المختلفة، مؤكدة تطلع بلادها لتعزيز التعاون مع مصر فى ظل الإمكانيات الكبيرة التى تمتلكها من بنية تحتية وموارد طبيعية، فضلا عن الموقع الجغرافي المتميز القريب من أوروبا وكنافذة للقارة الأفريقية.
وأشارت إلى أهمية تعظيم الاستفادة من فرص التعاون المتاحة وخاصة فى مجال الهيدروجين الأخضر، لاسيما فى ضوء استضافة مصر الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ فى نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.