https://arabic.sputniknews.com/20220621/ميشوستين-يقترح-تسريع-استخدام-العملات-الوطنية-في-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-1063960266.html

ميشوستين يقترح تسريع استخدام العملات الوطنية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

ميشوستين يقترح تسريع استخدام العملات الوطنية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

اقترح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن تقوم دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بتسريع الانتقال إلى آليات التسوية المالية الدولية الخاصة بها وتوسيع ممارسة... 21.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-21T09:37+0000

2022-06-21T09:37+0000

2022-06-21T09:39+0000

روسيا

اقتصاد

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وقال ميشوستين خلال اجتماع للمجلس الحكومي الدولي الأوراسي في مينسك، اليوم الثلاثاء: "نقترح تسريع الانتقال إلى آليات التسوية المالية الدولية الخاصة بنا، وتوسيع ممارسة استخدام العملات الوطنية في التعاون التجاري الخارجي بيننا وبين تلك الدول التي أثبتت نفسها كشركاء موثوقين".كما ذكر رئيس الوزراء الحاجة إلى زيادة التعاون في مجال الواردات في صناعات التكنولوجيا الفائقة، وشدد على أنه: "يجب علينا تقليل الاعتماد على الإمدادات الأجنبية، وإطلاق مشاريعنا المبتكرة المشتركة لتطوير وإنتاج المنتجات المطلوبة".وقال رئيس الوزراء الروسي: "إن ضغط الغرب الجماعي على الدول الفردية آخذ في الازدياد، وهذا يؤثر على جميع أعضاء الاتحاد. اقتصاداتنا مرتبطة ارتباطا وثيقا، لذلك من الممكن فقط الاستجابة بفعالية للخطوات غير الودية مجتمعين".وأشار إلى أن المهمة الرئيسية الآن هي تقليل تأثير العقوبات على المواطنين، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.وشدد ميشوستين على أنه: "من المهم ضمان مزيد من التطوير التدريجي للتكامل الأوراسي، للتغلب بشكل مشترك على عواقب عدم استقرار النظام الاقتصادي الدولي في ظروف الواقع الجيوسياسي الصعب الجديد".وقال رئيس وزراء بيلاروسيا رومان جولوفتشينكو خلال الاجتماع: "لقد تغير الوضع في الاقتصاد العالمي. بدأت فترة جديدة وطويلة الأجل على ما يبدو من الاضطراب الاقتصادي، يرافقها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام والسلع زيادة في التضخم في جميع أنحاء العالم، وهو ما يحطم الأرقام القياسية على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. تميل جميع المراكز العالمية تقريبا إلى الاعتقاد بأن العالم يدخل عصر ركود اقتصادي جديدا. هناك مشاكل عديدة واضحة، بما في ذلك خطر المجاعة في عدد من مناطق العالم، والتي قد تكون محفوفة بالموجة التالية من الكوارث الاجتماعية والسياسية. إن التحدي الخطير هو الحرب الاقتصادية المعلنة، التي تهدف إلى عزل روسيا وبيلاروسيا وتقسيم اتحادنا".تم إنشاء فريق عمل رفيع المستوى على الفور لزيادة استدامة اقتصادات الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. ويجري تنفيذ تدابير لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، بما في ذلك تخفيض معدلات الرسوم الجمركية على الواردات، والامتيازات التعريفية للواردات الحرجة، وإجراءات الإدارة الجمركية المثلى، والمتطلبات المبسطة في مجال التنظيم الفني لعدد من السلع.ويضم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي 5 دول هي روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيستان، يمتلك الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سوقًا موحدة متكاملة يزيد ناتجها المحلي الإجمالي عن 5 تريليون دولار أمريكي.

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روسيا, اقتصاد