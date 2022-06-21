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واشنطن: بايدن يبحث مع شركاء لإيجاد طرق برية لتصدير الحبوب من أوكرانيا
واشنطن: بايدن يبحث مع شركاء لإيجاد طرق برية لتصدير الحبوب من أوكرانيا
أعلن جون كيربي منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعمل مع حلفاء وشركاء في جميع أنحاء العالم لإيجاد طرق برية لتصدير... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T19:06+0000
2022-06-21T19:06+0000
أخبار أوكرانيا
جو بايدن
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واشنطن- سبوتنيك. وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "يعمل الرئيس مع القادة في جميع أنحاء العالم لمعرفة ما إذا كانت هناك طرق برية أخرى، وهو يستكشف مجموعة من الخيارات".وأضاف كيربي أن هناك العديد من شركاء الولايات المتحدة في أوروبا الذين يريدون حل مشكلة صادرات الحبوب من أوكرانيا.في 14 يونيو/ حزيران، قال بايدن إن لديه خطة لبناء صوامع مؤقتة على حدود أوكرانيا لتصدير الحبوب.يثير زعماء العالم والمنظمات الدولية مخاوفهم بشأن أزمة الغذاء الوشيكة والواسعة النطاق منذ بداية الصراع في أوكرانيا، مشيرين إلى الاضطرابات في سلاسل التوريد وتعطيل إنتاج المحاصيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/اسطنبول-تعلن-اجتماع-بين-تركيا-وروسيا-والأمم-المتحدة-وأوكرانيا-حول-مشكلة-الحبوب-الأسبوع-المقبل-1063994049.html
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أخبار أوكرانيا, جو بايدن

واشنطن: بايدن يبحث مع شركاء لإيجاد طرق برية لتصدير الحبوب من أوكرانيا

19:06 GMT 21.06.2022
© AFP 2022 / ALEX WONGالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في إفادة صحفية أمام البيت الأبيض، 17 يونيو/ حزيران 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في إفادة صحفية أمام البيت الأبيض، 17 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© AFP 2022 / ALEX WONG
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أعلن جون كيربي منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعمل مع حلفاء وشركاء في جميع أنحاء العالم لإيجاد طرق برية لتصدير الحبوب من أوكرانيا في ظل العملية العسكرية الروسية الخاصة.
واشنطن- سبوتنيك. وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "يعمل الرئيس مع القادة في جميع أنحاء العالم لمعرفة ما إذا كانت هناك طرق برية أخرى، وهو يستكشف مجموعة من الخيارات".
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
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14:22 GMT
وأضاف كيربي أن هناك العديد من شركاء الولايات المتحدة في أوروبا الذين يريدون حل مشكلة صادرات الحبوب من أوكرانيا.
في 14 يونيو/ حزيران، قال بايدن إن لديه خطة لبناء صوامع مؤقتة على حدود أوكرانيا لتصدير الحبوب.
يثير زعماء العالم والمنظمات الدولية مخاوفهم بشأن أزمة الغذاء الوشيكة والواسعة النطاق منذ بداية الصراع في أوكرانيا، مشيرين إلى الاضطرابات في سلاسل التوريد وتعطيل إنتاج المحاصيل.
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