https://arabic.sputniknews.com/20220621/واشنطن-بايدن-يبحث-مع-شركاء-لإيجاد-طرق-برية-لتصدير-الحبوب-من-أوكرانيا-1064009519.html

واشنطن: بايدن يبحث مع شركاء لإيجاد طرق برية لتصدير الحبوب من أوكرانيا

واشنطن: بايدن يبحث مع شركاء لإيجاد طرق برية لتصدير الحبوب من أوكرانيا

أعلن جون كيربي منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعمل مع حلفاء وشركاء في جميع أنحاء العالم لإيجاد طرق برية لتصدير... 21.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-21T19:06+0000

2022-06-21T19:06+0000

2022-06-21T19:06+0000

أخبار أوكرانيا

جو بايدن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1063795093_0:0:1928:1085_1920x0_80_0_0_a6e02995071b1421f7d50825370e183e.jpg

واشنطن- سبوتنيك. وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "يعمل الرئيس مع القادة في جميع أنحاء العالم لمعرفة ما إذا كانت هناك طرق برية أخرى، وهو يستكشف مجموعة من الخيارات".وأضاف كيربي أن هناك العديد من شركاء الولايات المتحدة في أوروبا الذين يريدون حل مشكلة صادرات الحبوب من أوكرانيا.في 14 يونيو/ حزيران، قال بايدن إن لديه خطة لبناء صوامع مؤقتة على حدود أوكرانيا لتصدير الحبوب.يثير زعماء العالم والمنظمات الدولية مخاوفهم بشأن أزمة الغذاء الوشيكة والواسعة النطاق منذ بداية الصراع في أوكرانيا، مشيرين إلى الاضطرابات في سلاسل التوريد وتعطيل إنتاج المحاصيل.

https://arabic.sputniknews.com/20220621/اسطنبول-تعلن-اجتماع-بين-تركيا-وروسيا-والأمم-المتحدة-وأوكرانيا-حول-مشكلة-الحبوب-الأسبوع-المقبل-1063994049.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أوكرانيا, جو بايدن