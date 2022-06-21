https://arabic.sputniknews.com/20220621/ولي-العهد-السعودي-يؤكد-ضرورة-التنسيق-مع-مصر-لوقف-التدخلات-في-شؤون-الدول-العربية-1064000965.html
ولي العهد السعودي يؤكد ضرورة التنسيق مع مصر لوقف التدخلات في شؤون الدول العربية
ولي العهد السعودي يؤكد ضرورة التنسيق مع مصر لوقف التدخلات في شؤون الدول العربية
أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه بالقاهرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف وتبادل وجهات... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T16:25+0000
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القاهرة- سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الرئاسة المصرية أن ابن سلمان أكد خلال لقائه السيسي "أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف وتبادل وجهات النظر بين مصر والسعودية للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحديات وأزمات، والوقوف أمام التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية على نحو يستهدف زعزعة أمن المنطقة وشعوبها".وأضاف ابن سلمان أن زيارته للقاهرة تأتي في سياق "استمرار التشاور والتنسيق بين مصر والسعودية حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، بما يعكس التزام البلدين بتعميق التحالف الاستراتيجي الراسخ بينهما، ويعزز من وحدة الصف العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها المنطقة في الوقت الراهن".من جانبه، شدد الرئيس المصري على "التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج كامتداد للأمن القومي المصري ورفض أي ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره".
https://arabic.sputniknews.com/20220621/أكاديمي-يوضح-سر-زيارة-محمد-بن-سلمان-لمصر-في-هذا-التوقيت-1063994481.html
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ولي العهد السعودي يؤكد ضرورة التنسيق مع مصر لوقف التدخلات في شؤون الدول العربية
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أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه بالقاهرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف وتبادل وجهات النظر بين مصر والسعودية للوقوف أمام التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية.
القاهرة- سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الرئاسة المصرية أن ابن سلمان أكد خلال لقائه السيسي "أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف وتبادل وجهات النظر بين مصر والسعودية للتصدي لما تواجهه الأمة العربية
من تحديات وأزمات، والوقوف أمام التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية على نحو يستهدف زعزعة أمن المنطقة وشعوبها".
وأضاف ابن سلمان أن زيارته للقاهرة تأتي في سياق "استمرار التشاور والتنسيق بين مصر والسعودية حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، بما يعكس التزام البلدين بتعميق التحالف الاستراتيجي
الراسخ بينهما، ويعزز من وحدة الصف العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها المنطقة في الوقت الراهن".
من جانبه، شدد الرئيس المصري على "التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج كامتداد للأمن القومي المصري ورفض أي ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره".