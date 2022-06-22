https://arabic.sputniknews.com/20220622/الكرملين-روسيا-تدرس-خيارات-الرد-على-خطوات-ليتوانيا-غير-الودية--1064032537.html

الكرملين: روسيا تدرس خيارات الرد على خطوات ليتوانيا غير الودية

الكرملين: روسيا تدرس خيارات الرد على خطوات ليتوانيا غير الودية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا تدرس خيارات مختلفة للرد على الخطوات غير الودية من جانب ليتوانيا بشأن فرضها حظرا على... 22.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-22T10:40+0000

2022-06-22T10:40+0000

2022-06-22T10:40+0000

روسيا

الكرملين

دميتري بيسكوف

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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "يجري بحث تدابير معينة، لأننا في هذه الحالة مقتنعون بأن هذه العقوبات غير القانونية التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي غير قابلة للتطبيق تماما في هذه الحالة، وأن فرض عقوبات فيما يتعلق بالعبور إلى كالينينغراد والعكس، يتعارض ببساطة مع الوثائق الأساسية".وأشار بيسكوف إلى أنه "من الممكن الحديث عن تدابير محددة في وقت لاحق. يجري إعداد التدابير. سنتحدث بعد أن نزن كل شيء بعناية".وقال بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين عن ماهية التدابير التي يتحدث عنها: "عن تدابير مختلفة. من السابق لأوانه الحديث عن ذلك الآن".وأكد حاكم مقاطعة كالينينغراد، أنطون أليخانوف، في وقت سابق، أن حظر ليتوانيا عبور بعض البضائع إلى المقاطعة غير قانوني، ولا يتفق مع أحكام انضمام ليتوانيا إلى الاتحاد الأوروبي.وكان الحفاظ على العبور بين روسيا الاتحادية وجيب كالينينغراد عبر أراضي ليتوانيا أحد الشروط الأساسية لحصول ليتوانيا على عضوية الاتحاد الأوروبي؛ أيضًا جدير بالذكر أن اتفاقية الشراكة والتعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي الموقعة في 24 يونيو/حزيران 1994 لم يتم إلغاؤها وأن حرية العبور هي أحد المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية.

https://arabic.sputniknews.com/20220620/الخارجية-الروسية-تعتبر-إجراءات-ليتوانيا-بحظر-عبور-البضائع-إلى-مقاطعة-كالينينغراد-تدابير-عدائية---1063902512.html

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روسيا, الكرملين, دميتري بيسكوف