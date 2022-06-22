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الكويت… سحب تراخيص 90 وسيلة إعلامية وإحالة 73 منها إلى النيابة
الكويت… سحب تراخيص 90 وسيلة إعلامية وإحالة 73 منها إلى النيابة
قررت وزارة الإعلام الكويتية سحب ترخيص 90 صحيفة إلكترونية، وأحالت العشرات منها إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات قانونية ضدها. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T16:40+0000
2022-06-22T16:40+0000
العالم العربي
أخبار الكويت اليوم
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وجاء ذلك تطبيقا للقوانين الخاصة بتنظيم العمل الإعلامي، حسبما ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الأربعاء، التي أشارت إلى أن الهدف من تلك الإجراءات هو ضبط الممارسة الإعلامية وتجنب الانزلاق إلى ما وصفته بـ "الفوضى الإعلامية".وقالت الصحيفة إن حمد روح الدين، وزير الإعلام الكويتي أعلن إحالة 73 وسيلة إعلامية إلى النيابة العامة بسبب ارتكاب مخالفات تتعلق بالقوانين الإعلامية.ويشمل القرار صحفا إلكترونية وقنوات فضائية في الكويت، بسبب نشرها مواد إعلامية تخالف القوانين وتستدعي سحب تراخيصها.وقالت لجنة رصد المخالفات الإعلامية، التي تم تشكيلها لهذا الغرض، إنها تقوم برصد الحسابات الخاصة بالوسائل الإعلامية حتى تتأكد من التزامها بالقوانين المنظمة لهذا العمل، مشيرة إلى ضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار.
https://arabic.sputniknews.com/20220618/وزارة-الإعلام-الكويتية-تصدر-قرار-بشأن-مخاطبة-أمير-البلاد-وتعلق-على-شائعة-منع-مخاطبة-المسؤولين-1063833527.html
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العالم العربي, أخبار الكويت اليوم

الكويت… سحب تراخيص 90 وسيلة إعلامية وإحالة 73 منها إلى النيابة

16:40 GMT 22.06.2022
CC0 / Pexels / newspaperصحف
صحف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
CC0 / Pexels / newspaper
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قررت وزارة الإعلام الكويتية سحب ترخيص 90 صحيفة إلكترونية، وأحالت العشرات منها إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات قانونية ضدها.
وجاء ذلك تطبيقا للقوانين الخاصة بتنظيم العمل الإعلامي، حسبما ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الأربعاء، التي أشارت إلى أن الهدف من تلك الإجراءات هو ضبط الممارسة الإعلامية وتجنب الانزلاق إلى ما وصفته بـ "الفوضى الإعلامية".
وقالت الصحيفة إن حمد روح الدين، وزير الإعلام الكويتي أعلن إحالة 73 وسيلة إعلامية إلى النيابة العامة بسبب ارتكاب مخالفات تتعلق بالقوانين الإعلامية.
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
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18 يونيو, 19:57 GMT
ويشمل القرار صحفا إلكترونية وقنوات فضائية في الكويت، بسبب نشرها مواد إعلامية تخالف القوانين وتستدعي سحب تراخيصها.
وقالت لجنة رصد المخالفات الإعلامية، التي تم تشكيلها لهذا الغرض، إنها تقوم برصد الحسابات الخاصة بالوسائل الإعلامية حتى تتأكد من التزامها بالقوانين المنظمة لهذا العمل، مشيرة إلى ضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار.
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