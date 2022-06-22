https://arabic.sputniknews.com/20220622/صحيفة-تكشف-ماذا-فعل-رونالدو-مع-صاحب-المنزل-الذي-تضرر-بعد-حادث-سيارته-1064050496.html
صحيفة تكشف ماذا فعل رونالدو مع صاحب المنزل الذي تضرر بعد حادث سيارته
صحيفة تكشف ماذا فعل رونالدو مع صاحب المنزل الذي تضرر بعد حادث سيارته
كشفت وسائل إعلام ما فعله نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، مع صاحب المنزل الذي تضرر بعد اصطدام أحد حراسه الذي كان يقود سيارته به. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T13:52+0000
2022-06-22T13:52+0000
2022-06-22T13:52+0000
منوعات
مجتمع
رياضة
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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ونقلت صحيفة "ميرور"، عن صاحب المنزل قوله: "بعد الحادث توجهت لمكان إقامة رونالدو للتحدث معه".وأضاف: "انتظرت قليلا حتى يتم فتح الباب ولكنني قابلت رجلا وامرأة مهذبين للغاية (ممثلا رونالدو) وتعهدا بدفع جميع الأضرار التي سببها الحادث".وأوضح أن "عداد المياه تضرر ما جعله لا يستطيع البقاء في المنزل والعيش بشكل طبيعي".وأردف قائلا: "كنت أعمل حينما أخبرتني الشرطة بالحادث، اعتقدت أن كلبي قُتل لأنه دائمًا ما يجلس خلف الباب، وحينما دخلت للمنزل وجدته يرتعد خوفًا".وفي السياق، نقلت "ميرور" عن مصدر في الشرطة الإسبانية قوله، إن الأضرار "اقتصرت فقط على الماديات، وتحمل السائق مسؤولية الحادث".يذكر أن أحد الحراس الشخصيين لرونالدو صدم جدار أحد المنازل الريفية في مدينة مايوركا الإسبانية بسيارته من نوع "بوغاتي فيرون" التي يقدر ثمنها بـ1.7 مليون إسترليني، أي ما يعادل مليوني يورو، وهي ثالث أغلى سيارة للنجم البرتغالي بعد سيارة بوغاتي سينتوديتشي (8.5 مليون جنيه إسترليني)، وبوغاتي تشيرون (2.15 مليون جنيه إسترليني).وحسبما أوردت الصحيفة البريطانية، فإن الحارس كان يقود السيارة الرياضية عندما فقد السيطرة عليها، واصطدم بجدار المنزل الحجري.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, مجتمع, رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
صحيفة تكشف ماذا فعل رونالدو مع صاحب المنزل الذي تضرر بعد حادث سيارته
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كشفت وسائل إعلام ما فعله نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، مع صاحب المنزل الذي تضرر بعد اصطدام أحد حراسه الذي كان يقود سيارته به.
ونقلت صحيفة "ميرور"
، عن صاحب المنزل قوله: "بعد الحادث توجهت لمكان إقامة رونالدو للتحدث معه".
وأضاف: "انتظرت قليلا حتى يتم فتح الباب ولكنني قابلت رجلا وامرأة مهذبين للغاية (ممثلا رونالدو) وتعهدا بدفع جميع الأضرار التي سببها الحادث".
وتابع: "أخبراني أن أصلح كل شيء وأن أحتفظ بالفواتير".
وأوضح أن "عداد المياه تضرر ما جعله لا يستطيع البقاء في المنزل والعيش بشكل طبيعي".
وأردف قائلا: "كنت أعمل حينما أخبرتني الشرطة بالحادث، اعتقدت أن كلبي قُتل لأنه دائمًا ما يجلس خلف الباب، وحينما دخلت للمنزل وجدته يرتعد خوفًا".
وفي السياق، نقلت "ميرور" عن مصدر في الشرطة الإسبانية قوله، إن الأضرار "اقتصرت فقط على الماديات، وتحمل السائق مسؤولية الحادث".
يذكر أن أحد الحراس الشخصيين لرونالدو
صدم جدار أحد المنازل الريفية في مدينة مايوركا الإسبانية بسيارته من نوع "بوغاتي فيرون" التي يقدر ثمنها بـ1.7 مليون إسترليني، أي ما يعادل مليوني يورو، وهي ثالث أغلى سيارة للنجم البرتغالي بعد سيارة بوغاتي سينتوديتشي (8.5 مليون جنيه إسترليني)، وبوغاتي تشيرون (2.15 مليون جنيه إسترليني).
وحسبما أوردت الصحيفة البريطانية، فإن الحارس كان يقود السيارة الرياضية عندما فقد السيطرة عليها، واصطدم بجدار المنزل الحجري.