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https://arabic.sputniknews.com/20220622/صحيفة-كوريا-الشمالية-تستعد-لكل-الاحتمالات-تحت-راية-المواجهة-المباشرة-1064054670.html
صحيفة: كوريا الشمالية تستعد لكل الاحتمالات تحت راية المواجهة المباشرة
صحيفة: كوريا الشمالية تستعد لكل الاحتمالات تحت راية المواجهة المباشرة
قالت صحيفة موالية لكوريا الشمالية في اليابان إن بيونغ يانغ تستعد لكل الاحتمالات تحت راية المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T14:50+0000
2022-06-22T14:50+0000
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وحذرت صحيفة "جوسيون شينبو" من أن استمرار مبدأ "القوة مقابل القوة" فيما يتعلق بالعلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، سوف يؤدي إلى "وضع غير متوقع"، على ما نقلت وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية الجنوبية.وبحسب الصحيفة فإن "كوريا الشمالية تستعد لكل الاحتمالات تحت راية المواجهة المباشرة".وأكدت الصحيفة أن كوريا الشمالية، وفيما أبدت موقفها بشأن عدم التفاوض وجها لوجه مع واشنطن إلى حين تراجع الأخيرة عن سياستها العدوانية ضدها، من المتوقع أن تشدد في المستقبل القريب إجراءات الدفاع عن النفس في ظل "التهديدات التي تواجه السلامة الوطنية وتفاقم الوضع الأمني في المنطقة".وفي هذا الصدد، أوضحت الصحيفة أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون "حدد المزيد من المهام القتالية التي يتعين تنفيذها في القوات المسلحة للبلاد وقطاع أبحاث الدفاع".واعتبرت أن ذلك "يشير إلى أن تطبيق مبدأ القوة مقابل القوة لا يقتصر فقط على تطوير أسلحة متطورة أو إطلاق نوع جديد من الصواريخ"، الأمر الذي يثير تكهنات بأن يأخذ ذلك في الاعتبار إجراء تجربة نووية جديدة.وتواصل كوريا الشمالية تطوير قدراتها النووية والصاروخية في ذات الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة الأمريكية إيقافها.وأجرت كوريا الشمالية العديد من التجارب الصاروخية مؤخرا، بينما تشير تقارير إلى أنها تستعد لإجراء تجربة نووية جديدة وسط تحذيرات أمريكية.وتخضع كوريا الشمالية منذ 2006، لسلسلة عقوبات اقتصادية وتجارية وعسكرية، وفق قرارات يصدرها مجلس الأمن الدولي سنويا؛ بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/لماذا-تحتاج-كوريا-الشمالية-لإجراء-تجارب-نووية-جديدة-1064042628.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية

صحيفة: كوريا الشمالية تستعد لكل الاحتمالات تحت راية المواجهة المباشرة

14:50 GMT 22.06.2022
© AFP 2022 / STRزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© AFP 2022 / STR
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قالت صحيفة موالية لكوريا الشمالية في اليابان إن بيونغ يانغ تستعد لكل الاحتمالات تحت راية المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وحذرت صحيفة "جوسيون شينبو" من أن استمرار مبدأ "القوة مقابل القوة" فيما يتعلق بالعلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، سوف يؤدي إلى "وضع غير متوقع"، على ما نقلت وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية الجنوبية.
وبحسب الصحيفة فإن "كوريا الشمالية تستعد لكل الاحتمالات تحت راية المواجهة المباشرة".
وأكدت الصحيفة أن كوريا الشمالية، وفيما أبدت موقفها بشأن عدم التفاوض وجها لوجه مع واشنطن إلى حين تراجع الأخيرة عن سياستها العدوانية ضدها، من المتوقع أن تشدد في المستقبل القريب إجراءات الدفاع عن النفس في ظل "التهديدات التي تواجه السلامة الوطنية وتفاقم الوضع الأمني في المنطقة".
وفي هذا الصدد، أوضحت الصحيفة أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون "حدد المزيد من المهام القتالية التي يتعين تنفيذها في القوات المسلحة للبلاد وقطاع أبحاث الدفاع".
واعتبرت أن ذلك "يشير إلى أن تطبيق مبدأ القوة مقابل القوة لا يقتصر فقط على تطوير أسلحة متطورة أو إطلاق نوع جديد من الصواريخ"، الأمر الذي يثير تكهنات بأن يأخذ ذلك في الاعتبار إجراء تجربة نووية جديدة.
تجربة نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
لماذا تحتاج كوريا الشمالية لإجراء تجارب نووية جديدة؟
12:29 GMT
وتواصل كوريا الشمالية تطوير قدراتها النووية والصاروخية في ذات الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة الأمريكية إيقافها.
وأجرت كوريا الشمالية العديد من التجارب الصاروخية مؤخرا، بينما تشير تقارير إلى أنها تستعد لإجراء تجربة نووية جديدة وسط تحذيرات أمريكية.
وتخضع كوريا الشمالية منذ 2006، لسلسلة عقوبات اقتصادية وتجارية وعسكرية، وفق قرارات يصدرها مجلس الأمن الدولي سنويا؛ بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية.
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