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https://arabic.sputniknews.com/20220622/موسكو-تنظر-في-طلب-لندن-بشأن-مرتزقة-بريطانيين-مدانين-في-دونباس-1064036437.html
موسكو تنظر في طلب لندن بشأن مرتزقة بريطانيين مدانين في دونباس
موسكو تنظر في طلب لندن بشأن مرتزقة بريطانيين مدانين في دونباس
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن موسكو تدرس حاليا طلب لندن بشأن مرتزقة المملكة المتحدة، الذين قدموا للقتال حتى... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T11:24+0000
2022-06-22T11:24+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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موسكو – سبوتنيك. قال السفير الروسي في لندن أندريه كيلين، أمس الثلاثاء، إن لندن ناشدت موسكو بشأن موضوع مواطني المملكة المتحدة وأرسلت رسالة "متعجرفة"، فيما صرحت زاخاروفا للصحفيين "هذه الوثيقة قيد النظر حاليا في موسكو".يذكر أن المتحدثة باسم الخارجية كانت قد قالت في وقت سابق إن شركات عسكرية خاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا تشارك في اختيار المرتزقة وإرسالهم إلى أوكرانيا.وكانت المحكمة العليا في جمهورية دونيتسك الشعبية، قد أصدرت في وقت سابق، حكما بالإعدام على بريطانيين وآخر مغربي يحمل اسم إبراهيم سعدون، وذلك بعد اعترافهما بأنهم مذنبين بشكل جزئي.من جهته، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف في 14 يونيو/حزيران، أن بريطانيا لم تتوجه إلى روسيا بشأن المحكوم عليهم بالإعدام في دونيتسك، مؤكدًا أنه في حالة اللجوء إلى موسكو فإن روسيا مستعدة للاستماع إلى موقفهم.وقال بيسكوف للصحفيين: "لا لم يفعلوا. هذا أولا. وثانيًا، يجب اللجوء بالطبع إلى سلطات الدولة التي أصدرت محكمتها الحكم. وهذه ليست روسيا. لكن بالطبع، كل شيء سيعتمد على طلب لندن، وأنا متأكد من أن الجانب الروسي سيكون مستعدا للاستماع إليه".
https://arabic.sputniknews.com/20220603/بريطانيا-تعترف-بتحقيق-روسيا-نجاحا-تكتيكيا-في-دونباس-ضد-النازيين-1063052585.html
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العالم, روسيا, بريطانيا, مرتزقة

موسكو تنظر في طلب لندن بشأن مرتزقة بريطانيين مدانين في دونباس

11:24 GMT 22.06.2022
© МИД РФ / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© МИД РФ
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن موسكو تدرس حاليا طلب لندن بشأن مرتزقة المملكة المتحدة، الذين قدموا للقتال حتى الموت في جمهورية دونيتسك الشعبية.
موسكو – سبوتنيك. قال السفير الروسي في لندن أندريه كيلين، أمس الثلاثاء، إن لندن ناشدت موسكو بشأن موضوع مواطني المملكة المتحدة وأرسلت رسالة "متعجرفة"، فيما صرحت زاخاروفا للصحفيين "هذه الوثيقة قيد النظر حاليا في موسكو".
يذكر أن المتحدثة باسم الخارجية كانت قد قالت في وقت سابق إن شركات عسكرية خاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا تشارك في اختيار المرتزقة وإرسالهم إلى أوكرانيا.
القوات الروسية في ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
بريطانيا تعترف بتحقيق روسيا "نجاحا تكتيكيا" في دونباس ضد النازيين
3 يونيو, 19:19 GMT
وكانت المحكمة العليا في جمهورية دونيتسك الشعبية، قد أصدرت في وقت سابق، حكما بالإعدام على بريطانيين وآخر مغربي يحمل اسم إبراهيم سعدون، وذلك بعد اعترافهما بأنهم مذنبين بشكل جزئي.
من جهته، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف في 14 يونيو/حزيران، أن بريطانيا لم تتوجه إلى روسيا بشأن المحكوم عليهم بالإعدام في دونيتسك، مؤكدًا أنه في حالة اللجوء إلى موسكو فإن روسيا مستعدة للاستماع إلى موقفهم.
وقال بيسكوف للصحفيين: "لا لم يفعلوا. هذا أولا. وثانيًا، يجب اللجوء بالطبع إلى سلطات الدولة التي أصدرت محكمتها الحكم. وهذه ليست روسيا. لكن بالطبع، كل شيء سيعتمد على طلب لندن، وأنا متأكد من أن الجانب الروسي سيكون مستعدا للاستماع إليه".
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