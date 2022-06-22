https://arabic.sputniknews.com/20220622/وزارة-الاقتصاد-الألمانية-لا-يوجد-تقدم-حتى-الآن-في-المفاوضات-مع-كندا-بشأن-توربينات-سيمنز-1064043115.html

وزارة الاقتصاد الألمانية: لا يوجد تقدم حتى الآن في المفاوضات مع كندا بشأن توربينات "سيمنز"

وزارة الاقتصاد الألمانية: لا يوجد تقدم حتى الآن في المفاوضات مع كندا بشأن توربينات "سيمنز"

قال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، إنه لا يوجد تقدم في المفاوضات مع كندا بشأن الوضع حول توربينات الغاز من شركة "سيمنز". 22.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-22T12:37+0000

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اقتصاد

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شركة غازبروم

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وقال المتحدث في إفادة، اليوم الأربعاء: "لا يمكنني الإبلاغ عن أي تقدم. لست على علم بأي تغييرات".وأعلنت شركة "غازبروم" الروسية في وقت سابق، أنها "اضطرت لإيقاف محرك توربيني غازي آخر من شركة سيمنز على خط أنابيب الغاز بسبب انتهاء المدة المتفق عليها قبل الإصلاح.. نتيجة لذلك، خفضت ضخ الغاز اعتبارا من الـ16 من يونيو بواقع الثلث إلى 67 مليون متر مكعب يوميا".وأشارت إلى أنها "اضطرت إلى تقليص إمدادات الغاز عبر الخط بسبب العودة المفاجئة لوحدات ضخ الغاز من الإصلاحات التي قامت بها شركة سيمنز وتحديد أعطال فنية في المحرك".وتدعي شركة "Siemens Energy"، أن "أحد توربينات الغاز الخاصة بالسيل الشمالي وبعد إصلاحها، لا يمكن إعادتها إلى ألمانيا من مونتريال بسبب العقوبات التي فرضتها كندا ضد روسيا".من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" أليكسي ميللر على هامش منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، إنه "لم يتم اتخاذ قرار بعد لاستعادة حجم إمدادات الغاز إلى ألمانيا عبر السيل الشمالي".وأضاف: "عندما تم بناء خطي الغاز (السيل الشمالي) و (السيل الشمالي 2)، كان الجميع فخورا بالنطاق العابر لأوروبا، وكانت الشركات الألمانية من المساهمين، لذا فإن جزءا كبيرا من المعدات من شركة سيمنز الألمانية، ليتضح فيما بعد أن الشركة لديها مصنع واحد فقط حيث يمكن إصلاح هذه المحركات، وهو موجود في كندا".وتابع: "فرضت كندا عقوبات على شركة (غازبروم)، رغم أن الشركة لا تعمل في هذا البلد، وأن القيود تمنع شركة سيمنز من أخذ المعدات من هناك".ويبلغ طول خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" عبر البلطيق 1224 كيلومترا وتبلغ طاقته 55 مليار متر مكعب، وتم تشغيله في نوفمبر 2011.

https://arabic.sputniknews.com/20220618/غازبروم-تعلن-تعليق-إمدادات-الغاز-عبر-خط-أنابيب-ترك-ستريم-من-21-إلى-28-يونيو-1063807696.html

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اقتصاد, أخبار ألمانيا, أخبار كندا, شركة غازبروم