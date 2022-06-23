https://arabic.sputniknews.com/20220623/إنقاذ-سباحة-أمريكية-بعد-إغمائها-خلال-منافسات-لبطولة-العالم-للسباحة-1064074758.html
إنقاذ سباحة أمريكية بعد إغمائها خلال منافسات لبطولة العالم للسباحة
إنقاذ سباحة أمريكية بعد إغمائها خلال منافسات لبطولة العالم للسباحة
أنقذت مدربة الفريق الأمريكي للسباحة الفنية، السبّاحة أنيتا ألفاريز بعد أن تعرضت للإغماء، في مشهد مؤلم خلال بطولة العالم للألعاب المائية في بودابست. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T06:58+0000
2022-06-23T06:58+0000
2022-06-23T06:58+0000
مجتمع
رياضة
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وقالت "فرانس برس"، إن المدربة أندريا فوينتيس قفزت لإنقاذ ألفاريز، التي كانت قد سقطت في قاع حمام السباحة وانقطع تنفسها بعد أن أغمي عليها في ختام النهائي الحر الفردي ليلة أمس الأربعاء.ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن فوينتيس قولها: "كان الأمر مخيفا، اضطررت للقفز لأن رجال الإنقاذ لم يفعلوا ذلك"، وغطست فوينتيس، التي لم تكن ترتدي ملابس السباحة، إلى قاع المسبح وسحبت ألفاريز إلى السطح قبل مساعدتها لإيصال الأمريكية المصابة إلى حافة المسبح.وأضافت فوينتيس، الحاصلة على ميدالية سباحة فنية أولمبية أربع مرات: "كنت خائفة لأنني رأيت أنها لا تتنفس، لكنها الآن تتنفس بشكل جيد للغاية".تم نقل ألفاريز على نقالة إلى المركز الطبي لحمام الملحق بحمام السباحة، حيث بدا زملاؤها والمشجعين في حالة صدمة، وبعضهم بكي تأثرا بالموقف.وانتقدت فوينتيس رد الفعل البطيء لرجال الإنقاذ في بطولة العالم المائية، التي ستنتهي يوم الأحد المقبل بعد 10 أيام من المنافسة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, رياضة
إنقاذ سباحة أمريكية بعد إغمائها خلال منافسات لبطولة العالم للسباحة
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أنقذت مدربة الفريق الأمريكي للسباحة الفنية، السبّاحة أنيتا ألفاريز بعد أن تعرضت للإغماء، في مشهد مؤلم خلال بطولة العالم للألعاب المائية في بودابست.
وقالت "فرانس برس"، إن المدربة أندريا فوينتيس قفزت لإنقاذ ألفاريز، التي كانت قد سقطت في قاع حمام السباحة وانقطع تنفسها بعد أن أغمي عليها في ختام النهائي الحر الفردي ليلة أمس الأربعاء.
ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن فوينتيس قولها: "كان الأمر مخيفا، اضطررت للقفز لأن رجال الإنقاذ لم يفعلوا ذلك"، وغطست فوينتيس، التي لم تكن ترتدي ملابس السباحة، إلى قاع المسبح وسحبت ألفاريز إلى السطح قبل مساعدتها لإيصال الأمريكية المصابة إلى حافة المسبح.
وأضافت فوينتيس، الحاصلة على ميدالية سباحة فنية أولمبية أربع مرات: "كنت خائفة لأنني رأيت أنها لا تتنفس، لكنها الآن تتنفس بشكل جيد للغاية".
تم نقل ألفاريز على نقالة إلى المركز الطبي لحمام الملحق بحمام السباحة
، حيث بدا زملاؤها والمشجعين في حالة صدمة، وبعضهم بكي تأثرا بالموقف.
وتابعت فوينتيس: "أعتقد أنها بقيت على الأقل دقيقتين دون أن تتنفس لأن رئتيها كانتا ممتلئتين بالماء، لكننا تمكنا من نقلها إلى مكان آمن، تحيث تقيأت الماء وسعلت وكان هذا كل شيء، لكن الموقف كان مخيفا جدا".
وانتقدت فوينتيس رد الفعل البطيء لرجال الإنقاذ في بطولة العالم المائية، التي ستنتهي يوم الأحد المقبل بعد 10 أيام من المنافسة.