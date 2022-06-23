https://arabic.sputniknews.com/20220623/البنك-المركزي-المصري-يقرر-الإبقاء-على-أسعار-الفائدة-دون-تغيير-1064118595.html
البنك المركزي المصري يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
البنك المركزي المصري يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
أعلنت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T16:11+0000
2022-06-23T16:11+0000
2022-06-23T16:11+0000
العالم العربي
مصر
انخفاض الاحتياطي
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وقالت اللجنة في بيان، إنه "تقرر في اجتماع اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25%، و12.25%، و11.75% على الترتيب. كما تقرر الإبقاء على سعري الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%".هذا وأعلن البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، ارتفاع نقود الاحتياطي "إم أو" إلى 1.196 تريليون جنيه.وكشف البنك عبر موقعه الإلكتروني، أن نقود الاحتياطي "MO"، ارتفعت إلى 1.196 تريليون جنيه بنهاية مايو/ أيار الماضي، مقابل 1.154 تريليون جنيه بنهاية أبريل/ نيسان الماضي بزيادة قدرها 42 مليار جنيه.كما كشفت بيانات البنك المركزي أن هذا الارتفاع انعكس على ارتفاع ودائع البنوك المحلية بمقدار 374.214 مليار جنيه والنقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بنحو 822.127 مليار جنيه.يشار إلى أن نقود الاحتياطي "M0"، تتكون من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي وودائع البنوك بالعملة المحلية لديه.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/البنك-المركزي-المصري-يعلن-ارتفاع-نقود-الاحتياطي-إم-أو-إلى-1196-تريليون-جنيه-1064038016.html
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العالم العربي, مصر, انخفاض الاحتياطي
البنك المركزي المصري يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
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أعلنت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وقالت اللجنة في بيان، إنه "تقرر في اجتماع اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25%، و12.25%، و11.75% على الترتيب. كما تقرر الإبقاء على سعري الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%".
هذا وأعلن البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، ارتفاع نقود الاحتياطي "إم أو" إلى 1.196 تريليون جنيه.
وكشف البنك عبر موقعه الإلكتروني، أن نقود الاحتياطي "MO"، ارتفعت إلى 1.196 تريليون جنيه بنهاية مايو/ أيار الماضي، مقابل 1.154 تريليون جنيه بنهاية أبريل/ نيسان الماضي بزيادة قدرها 42 مليار جنيه.
كما كشفت بيانات البنك المركزي
أن هذا الارتفاع انعكس على ارتفاع ودائع البنوك المحلية بمقدار 374.214 مليار جنيه والنقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بنحو 822.127 مليار جنيه.
يشار إلى أن نقود الاحتياطي "M0"، تتكون من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي وودائع البنوك بالعملة المحلية لديه.