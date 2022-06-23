https://arabic.sputniknews.com/20220623/رئيس-الوزراء-الجورجي-لا-بديل-عن-الاندماج-الأوروبي-مع-بلادنا-1064072100.html
رئيس الوزراء الجورجي: لا بديل عن الاندماج الأوروبي مع بلادنا
رئيس الوزراء الجورجي: لا بديل عن الاندماج الأوروبي مع بلادنا
قال رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي غاريباشفيلي، إن التكامل الأوروبي مع جورجيا لا بديل عنه. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T04:53+0000
2022-06-23T04:53+0000
2022-06-23T04:53+0000
جورجيا
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تبليسي - سبوتنيك. وقال رئيس الوزراء، خلال خطابه في البرلمان: "لا يوجد بديل لتكاملنا الأوروبي، إنه خيارنا، واختيار الشعب الجورجي، الذي قمنا بإضفاء الشرعية عليه وتحويله إلى عملية لا رجعة فيها من خلال إجراءاتنا الفعالة الملموسة".وفي وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، إن المفوضية أوصت بمنح مولدوفا وأوكرانيا وضع المرشحين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.ويجب على جورجيا، من أجل الحصول على مثل هذا المركز، بناء على توصية المفوضية الأوروبية، أن تفي أولا بشروط معينة.ومن المقرر أن يتخذ رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي قرار منح أو رفض وضع المرشحين لأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا في القمة التي ستعقد في بروكسل في الفترة من 23 إلى 24 يونيو، مع مراعاة توصية المفوضية الأوروبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220623/مولدوفا-عملية-الاندماج-مع-الاتحاد-الأوروبي-قد-تستغرق-أكثر-من-10-سنوات--1064071199.html
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جورجيا
رئيس الوزراء الجورجي: لا بديل عن الاندماج الأوروبي مع بلادنا
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قال رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي غاريباشفيلي، إن التكامل الأوروبي مع جورجيا لا بديل عنه.
تبليسي - سبوتنيك
. وقال رئيس الوزراء، خلال خطابه في البرلمان: "لا يوجد بديل لتكاملنا الأوروبي، إنه خيارنا، واختيار الشعب الجورجي، الذي قمنا بإضفاء الشرعية عليه وتحويله إلى عملية لا رجعة فيها من خلال إجراءاتنا الفعالة الملموسة".
وفي وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، إن المفوضية أوصت بمنح مولدوفا وأوكرانيا وضع المرشحين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ويجب على جورجيا، من أجل الحصول على مثل هذا المركز، بناء على توصية المفوضية الأوروبية، أن تفي أولا بشروط معينة.
ومن المقرر أن يتخذ رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي قرار منح
أو رفض وضع المرشحين لأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا في القمة التي ستعقد في بروكسل في الفترة من 23 إلى 24 يونيو، مع مراعاة توصية المفوضية الأوروبية.