https://arabic.sputniknews.com/20220623/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-يطالب-بضغوط-دولية-على-إسرائيل-1064129062.html
رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بضغوط دولية على إسرائيل
رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بضغوط دولية على إسرائيل
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس بممارسة ضغوط دولية على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T21:38+0000
2022-06-23T21:38+0000
2022-06-23T21:38+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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جاء ذلك خلال لقائه وزير خارجية سلوفاكيا ايفان كورتشوك، الذي شهد بحث الملف السياسي والعلاقات الثنائية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقال اشتية إنه من الضروري "وضع ضغط دولي على إسرائيل، للالتزام بالاتفاقيات الموقعة كمدخل لعملية سياسية".وأوضح أن من بين أهداف هذه الضغوط تمكين الفلسطينيين من إجراء الانتخابات في كل محافظات الوطن بما فيها القدس.وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني على ضرورة اتخاذ إجراءات جديّة بحق إسرائيل، لنهيها عن إجراءاتها المدمرة لحل الدولتين.اعتبر أن وسم بضائع المستوطنات الإسرائيلية خطوة إيجابية لكنها بحاجة لاستكمال من أجل الوصول إلى مقاطعة كاملة للاستيطان ومنتجاته والقائمين عليه.وحث اشتية على حماية القانون الدولي والحرص على تطبيقه في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
https://arabic.sputniknews.com/20220605/اشتية-شعبنا-يفشل-مخططات-الاحتلال-لمسح-الوجود-الفلسطيني-1063127274.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بضغوط دولية على إسرائيل
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طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس بممارسة ضغوط دولية على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال لقائه وزير خارجية سلوفاكيا ايفان كورتشوك، الذي شهد بحث الملف السياسي والعلاقات الثنائية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية
الرسمية.
وقال اشتية إنه من الضروري "وضع ضغط دولي على إسرائيل، للالتزام بالاتفاقيات الموقعة كمدخل لعملية سياسية".
وأوضح أن من بين أهداف هذه الضغوط تمكين الفلسطينيين من إجراء الانتخابات في كل محافظات الوطن بما فيها القدس.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني
على ضرورة اتخاذ إجراءات جديّة بحق إسرائيل، لنهيها عن إجراءاتها المدمرة لحل الدولتين.
اعتبر أن وسم بضائع المستوطنات الإسرائيلية خطوة إيجابية لكنها بحاجة لاستكمال من أجل الوصول إلى مقاطعة كاملة للاستيطان ومنتجاته والقائمين عليه.
وحث اشتية على حماية القانون الدولي والحرص على تطبيقه في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وحقوق الإنسان.