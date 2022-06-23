https://arabic.sputniknews.com/20220623/لم-تسجل-أي-ملاحظات-لمنظمة-الصحة-العالمية-حول-لقاح-سبوتنيك-v-1064076049.html
الصحة العالمية: لم نسجل أي ملاحظات حول لقاح "سبوتنيك V"
الصحة العالمية: لم نسجل أي ملاحظات حول لقاح "سبوتنيك V"
صرح بيتر غلوبشوكو، رئيس جامعة سيتشينوف والأكاديمي في أكاديمية العلوم الروسية، أنه لم يكن لدى منظمة الصحة العالمية أي ملاحظة على اختبارات لقاح "سبوتنيك V". 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T07:15+0000
2022-06-23T07:15+0000
2022-06-23T07:37+0000
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1049323959_0:134:3163:1913_1920x0_80_0_0_8b7e81d08544728f889616dfbfbccc87.jpg
وقال غلوبشوكو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن خبراء المنظمة لم يكن لديهم تعليق واحد. لماذا؟ لأن المعهد يلبي جميع المعايير الدولية.أجريت التجارب السريرية للقاح الذي طوره مركز "غاماليا" القومي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة في جامعة سيتشينوف في صيف عام 2020. وأكدت الدراسة سلامة اللقاح. في وقت لاحق، سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد-19" وهو "سبوتنيك V".وتبلغ فعالية لقاح "سبوتنيك V" نحو 97.6 في المئة، بحسب نتائج تحليل بيانات الإصابة بفيروس كورونا بين المواطنين الروس، الذين تم تطعيمهم بكلا مكوني اللقاح، اعتباراً من 5 ديسمبر/كانون الأول 2020، وحتى 31 مارس/آذار 2021.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1049323959_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_ee679a10b23e98bf2a7c59f445cae2a9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصحة
الصحة العالمية: لم نسجل أي ملاحظات حول لقاح "سبوتنيك V"
07:15 GMT 23.06.2022 (تم التحديث: 07:37 GMT 23.06.2022) تابعنا عبر
صرح بيتر غلوبشوكو، رئيس جامعة سيتشينوف والأكاديمي في أكاديمية العلوم الروسية، أنه لم يكن لدى منظمة الصحة العالمية أي ملاحظة على اختبارات لقاح "سبوتنيك V".
وقال غلوبشوكو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن خبراء المنظمة لم يكن لديهم تعليق واحد. لماذا؟ لأن المعهد يلبي جميع المعايير الدولية.
أجريت التجارب السريرية
للقاح الذي طوره مركز "غاماليا" القومي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة في جامعة سيتشينوف في صيف عام 2020. وأكدت الدراسة سلامة اللقاح. في وقت لاحق، سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد-19" وهو "سبوتنيك V".
وتبلغ فعالية لقاح "سبوتنيك V"
نحو 97.6 في المئة، بحسب نتائج تحليل بيانات الإصابة بفيروس كورونا بين المواطنين الروس، الذين تم تطعيمهم بكلا مكوني اللقاح، اعتباراً من 5 ديسمبر/كانون الأول 2020، وحتى 31 مارس/آذار 2021.