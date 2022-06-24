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https://arabic.sputniknews.com/20220624/أوامر-عاجلة-من-زعيم-كوريا-الشمالية-للجيش-وسط-مخاوف-من-إجراء-نووي-قد-يهز-العالم-1064147218.html
أوامر عاجلة من زعيم كوريا الشمالية للجيش وسط مخاوف من إجراء نووي قد يهز العالم
أوامر عاجلة من زعيم كوريا الشمالية للجيش وسط مخاوف من إجراء نووي قد يهز العالم
أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، بتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، وسط مخاوف من إجراء بلاده تجربة نووية. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T10:22+0000
2022-06-24T10:22+0000
العالم
كوريا الشمالية
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جاء ذلك لدى اختتامه اجتماعا رئيسيا للحزب الحاكم مع كبار المسؤولين العسكريين، مع تزايد التكهنات بأن بيونغ يانغ قد تجري تجربة نووية أخرى تحت الأرض بعد أول تجربة نووية لها منذ خمس سنوات، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.وقال مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون إن بيونغ يانغ قد تجري أول تجربة نووية "في أي وقت".وذكرت الوكالة الكورية يوم الخميس 24 يونيو 2022 (الجمعة بالتوقيت المحلي) أن كيم ترأس الاجتماع الموسع الذي استمر ثلاثة أيام للجنة العسكرية المركزية الثامنة وانتهى الخميس حيث بحث كبار المسؤولون ووافقوا "على قضية مهمة تتعلق بتقديم ضمانة عسكرية بتعزيز قوة الردع في البلاد خلال الحروب".كما قررت كوريا الشمالية استكمال مهام عمليات قوات الخطوط الأمامية بـ"خطة عمل عسكرية مهمة"، بحسب الوكالة.ولم يشر تقرير الوكالة بشكل مباشر إلى برنامج كوريا الشمالية النووي أو برنامجها للصواريخ الباليستية، لكنه قال إن ري بيونج تشول، الذي يقود تطوير الصواريخ في البلاد، انتُخب نائبا لرئيس اللجنة العسكرية المركزية للحزب.وألمحت كوريا الشمالية في وقت سابق، إلى نشر أسلحة نووية تكتيكية في وحدات المدفعية في الخطوط الأمامية.وبعد أن أجرت تجربة إطلاق سلاح تكتيكي موجه جديد في أبريل/ نيسان، ذكرت أن السلاح له "أهمية كبيرة" في "تعزيز كفاءة تشغيل القنابل النووية التكتيكية لكوريا الشمالية وتنويع مهام القوة النارية".
https://arabic.sputniknews.com/20220622/لماذا-تحتاج-كوريا-الشمالية-لإجراء-تجارب-نووية-جديدة-1064042628.html
https://arabic.sputniknews.com/20220624/رئيس-كوريا-الجنوبية-سأرد-بحزم-على-أي-استفزازات-لبيونغ-يانغ-لكنني-سأترك-الباب-مفتوحا-للحوار-1064142233.html
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العالم, كوريا الشمالية

أوامر عاجلة من زعيم كوريا الشمالية للجيش وسط مخاوف من إجراء نووي قد يهز العالم

10:22 GMT 24.06.2022
© AFP 2022 / STRزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يشارك في عرض عسكري كبير أقيم في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، 26 نيسان/ أبريل 2022
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يشارك في عرض عسكري كبير أقيم في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، 26 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© AFP 2022 / STR
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أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، بتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، وسط مخاوف من إجراء بلاده تجربة نووية.
جاء ذلك لدى اختتامه اجتماعا رئيسيا للحزب الحاكم مع كبار المسؤولين العسكريين، مع تزايد التكهنات بأن بيونغ يانغ قد تجري تجربة نووية أخرى تحت الأرض بعد أول تجربة نووية لها منذ خمس سنوات، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.
وقال مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون إن بيونغ يانغ قد تجري أول تجربة نووية "في أي وقت".
تجربة نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
لماذا تحتاج كوريا الشمالية لإجراء تجارب نووية جديدة؟
22 يونيو, 12:29 GMT
وذكرت الوكالة الكورية يوم الخميس 24 يونيو 2022 (الجمعة بالتوقيت المحلي) أن كيم ترأس الاجتماع الموسع الذي استمر ثلاثة أيام للجنة العسكرية المركزية الثامنة وانتهى الخميس حيث بحث كبار المسؤولون ووافقوا "على قضية مهمة تتعلق بتقديم ضمانة عسكرية بتعزيز قوة الردع في البلاد خلال الحروب".
كما قررت كوريا الشمالية استكمال مهام عمليات قوات الخطوط الأمامية بـ"خطة عمل عسكرية مهمة"، بحسب الوكالة.
ولم يشر تقرير الوكالة بشكل مباشر إلى برنامج كوريا الشمالية النووي أو برنامجها للصواريخ الباليستية، لكنه قال إن ري بيونج تشول، الذي يقود تطوير الصواريخ في البلاد، انتُخب نائبا لرئيس اللجنة العسكرية المركزية للحزب.
رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، 10 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
رئيس كوريا الجنوبية: سأرد بحزم على أي استفزازات لبيونغ يانغ... لكنني سأترك الباب مفتوحا للحوار
08:43 GMT

وذكرت الوكالة "شدد (كيم) على حاجة الجيش بأكمله ... لتعزيز قدرات الدفاع الذاتي القوية بكل السبل للتغلب على أي قوات معادية وبالتالي حماية كرامة الدولة العظيمة وأمن شعبها العظيم"

وألمحت كوريا الشمالية في وقت سابق، إلى نشر أسلحة نووية تكتيكية في وحدات المدفعية في الخطوط الأمامية.
وبعد أن أجرت تجربة إطلاق سلاح تكتيكي موجه جديد في أبريل/ نيسان، ذكرت أن السلاح له "أهمية كبيرة" في "تعزيز كفاءة تشغيل القنابل النووية التكتيكية لكوريا الشمالية وتنويع مهام القوة النارية".
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