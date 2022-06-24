https://arabic.sputniknews.com/20220624/أوامر-عاجلة-من-زعيم-كوريا-الشمالية-للجيش-وسط-مخاوف-من-إجراء-نووي-قد-يهز-العالم-1064147218.html

أوامر عاجلة من زعيم كوريا الشمالية للجيش وسط مخاوف من إجراء نووي قد يهز العالم

أوامر عاجلة من زعيم كوريا الشمالية للجيش وسط مخاوف من إجراء نووي قد يهز العالم

أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، بتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، وسط مخاوف من إجراء بلاده تجربة نووية. 24.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-24T10:22+0000

2022-06-24T10:22+0000

2022-06-24T10:22+0000

العالم

كوريا الشمالية

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جاء ذلك لدى اختتامه اجتماعا رئيسيا للحزب الحاكم مع كبار المسؤولين العسكريين، مع تزايد التكهنات بأن بيونغ يانغ قد تجري تجربة نووية أخرى تحت الأرض بعد أول تجربة نووية لها منذ خمس سنوات، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.وقال مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون إن بيونغ يانغ قد تجري أول تجربة نووية "في أي وقت".وذكرت الوكالة الكورية يوم الخميس 24 يونيو 2022 (الجمعة بالتوقيت المحلي) أن كيم ترأس الاجتماع الموسع الذي استمر ثلاثة أيام للجنة العسكرية المركزية الثامنة وانتهى الخميس حيث بحث كبار المسؤولون ووافقوا "على قضية مهمة تتعلق بتقديم ضمانة عسكرية بتعزيز قوة الردع في البلاد خلال الحروب".كما قررت كوريا الشمالية استكمال مهام عمليات قوات الخطوط الأمامية بـ"خطة عمل عسكرية مهمة"، بحسب الوكالة.ولم يشر تقرير الوكالة بشكل مباشر إلى برنامج كوريا الشمالية النووي أو برنامجها للصواريخ الباليستية، لكنه قال إن ري بيونج تشول، الذي يقود تطوير الصواريخ في البلاد، انتُخب نائبا لرئيس اللجنة العسكرية المركزية للحزب.وألمحت كوريا الشمالية في وقت سابق، إلى نشر أسلحة نووية تكتيكية في وحدات المدفعية في الخطوط الأمامية.وبعد أن أجرت تجربة إطلاق سلاح تكتيكي موجه جديد في أبريل/ نيسان، ذكرت أن السلاح له "أهمية كبيرة" في "تعزيز كفاءة تشغيل القنابل النووية التكتيكية لكوريا الشمالية وتنويع مهام القوة النارية".

https://arabic.sputniknews.com/20220622/لماذا-تحتاج-كوريا-الشمالية-لإجراء-تجارب-نووية-جديدة-1064042628.html

https://arabic.sputniknews.com/20220624/رئيس-كوريا-الجنوبية-سأرد-بحزم-على-أي-استفزازات-لبيونغ-يانغ-لكنني-سأترك-الباب-مفتوحا-للحوار-1064142233.html

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