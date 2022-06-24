https://arabic.sputniknews.com/20220624/إعلام-أمير-قطر-يلتقي-بالسيسي-في-القاهرة-لأول-مرة-منذ-المقاطعة-لإتمام-التطبيع-الكامل-1064146134.html

إعلام: أمير قطر يلتقي بالسيسي في القاهرة لأول مرة منذ المقاطعة "لإتمام التطبيع الكامل"

إعلام: أمير قطر يلتقي بالسيسي في القاهرة لأول مرة منذ المقاطعة "لإتمام التطبيع الكامل"

يصل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى مصر اليوم (الجمعة)، في أول زيارة له منذ أن اتفق البلدان العام الماضي على إنهاء مقاطعة طال أمدها. 24.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-24T09:58+0000

2022-06-24T09:58+0000

2022-06-24T09:58+0000

العالم العربي

قطر

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وأوضحت مصادر دبلوماسية لوكالة رويترز وإعلام مصري محلي، أن الشيخ تميم، الذي زار مصر آخر مرة في 2015، سيعقد اجتماعا رسميا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة يوم السبت.والتقى الشيخ تميم بالسيسي للمرة الأولى منذ الخلاف في قمة انعقدت في العراق، العام الماضي.وذكر إعلام مصري أن الزيارة تستهدف التطبيع الكامل للعلاقات، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات اقتصادية وضخ استثمارات قطرية في مصر، خاصة في مجال الطاقة.ولم تعلق السلطات القطرية أو المصرية بشكل رسمي.تأتي زيارة أمير قطر بعد أيام من زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة، والإعلان عن صفقات استثمارية بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليار دولار.كانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين قد قاطعت قطر منذ 2017، بتهمة دعم الإرهاب في إشارة إلى الجماعات الإسلامية. ونفت قطر الاتهام.ومع معاناة مصر من مصاعب اقتصادية نتيجة للحرب في أوكرانيا، قال مجلس الوزراء، في مارس/آذار، إن القاهرة والدوحة اتفقتا على توقيع اتفاقات استثمارية بقيمة 5 مليارات دولار.كانت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، أعلنت عن اتفاق قطري مصري على إطلاق مجلس أعمال مشترك بين البلدين، يتكون المجلس من رجال أعمال سيعملون على تعزيز العلاقات الاقتصادية ومجالات الاستثمار والتجارة بين البلدين".وقالت في حوار مع وكالة الأنباء القطرية، إنها أجرت سلسلة من المحادثات خلال زيارتها الحالية للدوحة مع مسؤولين قطريين في هيئة المناطق الحرة وجهاز قطر للاستثمار ورابطة رجال الأعمال القطريين، ركزت على فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري بين مصر وقطر واستشراف الفرص الاستثمارية الموجودة في كلا البلدين.

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