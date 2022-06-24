https://arabic.sputniknews.com/20220624/إيران-تصف-اتهامات-وزير-خارجية-إسرائيل-لها-بـالمضحكة-والباطلة-1064141939.html

إيران تصف اتهامات وزير خارجية إسرائيل لها بـ"المضحكة" و"الباطلة"

إيران تصف اتهامات وزير خارجية إسرائيل لها بـ"المضحكة" و"الباطلة"

وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، اتهامات وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد لبلاده التي صرح بها خلال زيارته الأخيرة لتركيا بـ"المضحكة"... 24.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-24T08:23+0000

2022-06-24T08:23+0000

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وحسب وكالة أنباء فارس، قال زادة إن الاتهامات والمزاعم التي أطلقها لابيد في أنقرة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، مثيرة للسخرية ولا أساس لها من الصحة.وأكد أن رد بلاده على الاغتيالات والأعمال التخريبية الإسرائيلية ضدها سيكون حازما من دون تهديد أمن مواطني دول أخرى.وأضاف أن الاتهامات الإسرائيلية ضد إيران من تركيا تهدف إلى ضرب العلاقات بين بلدين مسلمين.كما أشار إلى أن تركيا تدرك جيداً أن هذه الادعاءات لا أساس لها، داعيا الحكومة التركية إلى عدم التزام الصمت تجاه المزاعم الإسرائيلية المثيرة للتفرقة.وكان لابيد قد صرح في المؤتمر الصحفي مع نظيره التركي أمس الخميس، بأن المخابرات التركية أحبطت هجوما إرهابيا ضد إسرائيليين في إسطنبول.وأضاف أن "إيران لم تخطط لقتل سياح أبرياء لكونهم إسرائيليين، فحسب، وإنما هي تخرق بشكل فظ السيادة التركية على أرضها. مثل هذا الانتهاك لا يقبله أحد، ونحن واثقون أن تركيا ستعرف كيف ترد على إيران".وبدوره، شدد تشاووش أوغلو على أن حكومته "لن تسمح لأحد بممارسة الإرهاب" على أرض بلاده.

https://arabic.sputniknews.com/20220621/إيران-ترد-على-تحذير-إسرائيل-لمواطنيها-بعدم-السفر-إلى-تركيا-الصهاينة-يسعون-لتوريط-أنقرة-في-لعبتهم-1063948748.html

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