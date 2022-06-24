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https://arabic.sputniknews.com/20220624/الرئيس-الإيراني-يشارك-في-قمة-بريكس-التي-تعقد-في-الصين-1064149062.html
الرئيس الإيراني يشارك في قمة "بريكس" التي تعقد في الصين
الرئيس الإيراني يشارك في قمة "بريكس" التي تعقد في الصين
أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيشارك في قمة "بريكس" المعقودة في الصين. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T11:06+0000
2022-06-24T11:06+0000
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وقال عبداللهيان عبر حسابه بـ"تويتر"، اليوم الجمعة، "تتعهد مجموعة دول "بريكس" بإمكاناتها الكبيرة ورؤيتها المبتكرة، بأن تكون محركا فعالا للتنمية والسلام العالميين".كما أشار إلى أن بلاده تستغل أي فرصة في شكل "الدبلوماسية الديناميكية"، لتعزيز أهدافها الوطنية.وبدأت أمس الخميس، أعمال قمة "بريكس" الـ 14 التي تستمر يومين برئاسة الصين عبر الفيديو. وحضر القمة رؤساء المجموعة - الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، والرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، ورئيس جمهورية جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا.و"بريكس" هي مجموعة من خمسة بلدان: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. (تسمية BRICS تشكلت من الأحرف الأولى لأسماء الدول المذكورة).وأعلنت دول مجموعة "بريكس"، أنها ستساهم بالساحة الدولية، في مشاركة أكثر جدوى للبلدان النامية والأقل نمواً، وخاصة في أفريقيا، ودعت الدول المتقدمة الكبرى إلى تبني سياسة اقتصادية مسؤولة، والتغلب على العوامل السياسية الثانوية السلبية من أجل تجنب العواقب الوخيمة على الدول النامية.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/دول-بريكس-تؤكد-على-دورها-في-ضمان-الأمن-الغذائي-العالمي-1064130950.html
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إيران, العالم, أخبار العالم الآن

الرئيس الإيراني يشارك في قمة "بريكس" التي تعقد في الصين

11:06 GMT 24.06.2022
© AFP 2022 / ATTA KENAREالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيشارك في قمة "بريكس" المعقودة في الصين.
وقال عبداللهيان عبر حسابه بـ"تويتر"، اليوم الجمعة، "تتعهد مجموعة دول "بريكس" بإمكاناتها الكبيرة ورؤيتها المبتكرة، بأن تكون محركا فعالا للتنمية والسلام العالميين".

وأضاف: "من خلال قبول دعوة الرئيس الصيني لحضور قمة "بريكس +"، سيشرح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال مشاركته في القمة وجهات نظر إيران وقدراتها".

كما أشار إلى أن بلاده تستغل أي فرصة في شكل "الدبلوماسية الديناميكية"، لتعزيز أهدافها الوطنية.
The visit of Russian President Vladimir Putin to China. Second day - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
دول "بريكس" تؤكد على دورها في ضمان الأمن الغذائي العالمي
03:33 GMT
وبدأت أمس الخميس، أعمال قمة "بريكس" الـ 14 التي تستمر يومين برئاسة الصين عبر الفيديو. وحضر القمة رؤساء المجموعة - الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، والرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، ورئيس جمهورية جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا.
و"بريكس" هي مجموعة من خمسة بلدان: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. (تسمية BRICS تشكلت من الأحرف الأولى لأسماء الدول المذكورة).
وأعلنت دول مجموعة "بريكس"، أنها ستساهم بالساحة الدولية، في مشاركة أكثر جدوى للبلدان النامية والأقل نمواً، وخاصة في أفريقيا، ودعت الدول المتقدمة الكبرى إلى تبني سياسة اقتصادية مسؤولة، والتغلب على العوامل السياسية الثانوية السلبية من أجل تجنب العواقب الوخيمة على الدول النامية.
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