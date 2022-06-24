الرئيس الإيراني يشارك في قمة "بريكس" التي تعقد في الصين
© AFP 2022 / ATTA KENAREالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
© AFP 2022 / ATTA KENARE
أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيشارك في قمة "بريكس" المعقودة في الصين.
وقال عبداللهيان عبر حسابه بـ"تويتر"، اليوم الجمعة، "تتعهد مجموعة دول "بريكس" بإمكاناتها الكبيرة ورؤيتها المبتكرة، بأن تكون محركا فعالا للتنمية والسلام العالميين".
#بریکس با ظرفیتهای بزرگ و نگاه مبتکرانه، نوید بخش حرکت موثر در مسیر توسعه و صلح جهانی است. جناب دکتر رئیسی با اجابت دعوت ریاست چین برای حضور در اجلاس #بریکس_پلاس، دیدگاهها و ظرفیتهای ایران را تبیین میکنند. در قالب #دیپلماسی_پویا، از هر فرصتی برای پیشبرد اهداف ملی استفاده میکنیم.— H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) June 24, 2022
وأضاف: "من خلال قبول دعوة الرئيس الصيني لحضور قمة "بريكس +"، سيشرح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال مشاركته في القمة وجهات نظر إيران وقدراتها".
كما أشار إلى أن بلاده تستغل أي فرصة في شكل "الدبلوماسية الديناميكية"، لتعزيز أهدافها الوطنية.
وبدأت أمس الخميس، أعمال قمة "بريكس" الـ 14 التي تستمر يومين برئاسة الصين عبر الفيديو. وحضر القمة رؤساء المجموعة - الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، والرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، ورئيس جمهورية جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا.
و"بريكس" هي مجموعة من خمسة بلدان: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. (تسمية BRICS تشكلت من الأحرف الأولى لأسماء الدول المذكورة).
و"بريكس" هي مجموعة من خمسة بلدان: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. (تسمية BRICS تشكلت من الأحرف الأولى لأسماء الدول المذكورة).
وأعلنت دول مجموعة "بريكس"، أنها ستساهم بالساحة الدولية، في مشاركة أكثر جدوى للبلدان النامية والأقل نمواً، وخاصة في أفريقيا، ودعت الدول المتقدمة الكبرى إلى تبني سياسة اقتصادية مسؤولة، والتغلب على العوامل السياسية الثانوية السلبية من أجل تجنب العواقب الوخيمة على الدول النامية.