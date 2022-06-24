https://arabic.sputniknews.com/20220624/السودان-يدشن-صندوقا-خيريا-لدعم-عودة-النازحين-غرب-دارفور-1064135364.html

السودان يدشن صندوقا خيريا لدعم عودة النازحين غرب دارفور

السودان يدشن صندوقا خيريا لدعم عودة النازحين غرب دارفور

أعلن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الجمعة، إنشاء صندوق خيري لدعم عودة النازحين في ولاية غرب دارفور إلى قراهم... 24.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-24T07:32+0000

2022-06-24T07:32+0000

2022-06-24T07:32+0000

أخبار العالم العربي

أخبار السودان اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/1049277743_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_30eb786112201a6ca58fe75ffeb04af7.jpg

وأفادت وكالة السودان للأنباء، اليوم الجمعة، بأن تصريحات دقلو جاءت عقب اجتماع مجلس وزراء ولاية غرب دارفور بحضور عضوي مجلس السيادة، الهادي إدريس والطاهر أبوبكر حجر، ووالي الولاية بأمانة حكومة ولاية غرب دارفور بمدينة الجنينة.ودعا دقلو رجال الأعمال والخيرين ومواطني السودان إلى المساهمة في هذا الصندوق الخيري بهدف مساهمته في تقديم كافة الخدمات الإنسانية للنازحين، وتخفيف وطأة الحياة المعيشية عنهم، على أن تكون ضربة البداية مساهمة من القوات النظامية السودانية.وأشاد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني باستجابة زعماء قبيلتي المسيرية والرزيقات إلى صوت العقل بالتوقيع على اتفاق ينهي كافة خلافاتهم، مناديا بالمضي قدما في إجراء المصالحات بين كل قبائل ولاية دارفور، موضحا أنه سيتم خلال الأيام المقبلة التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين قبائل الولاية نفسها.وأكد إجراء مشاورات مع القوات النظامية ومع رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بشأن إجراء نفرة شاملة لدعم النازحين على أن تكون ضربة البداية من الجيش السوداني والقوات النظامية الأخرى في البلاد، والممثلة في الشرطة والأمن والدعم السريع، لشهر واحد، لافتا إلى مساهمة الضابط من القوات المسلحة بألفي جنيه، والفرد بألف جنيه، ومن الدعم السريع يسهم الضابط بثلاثة آلاف والفرد بألف جنيه كضربة بداية.وأضاف دقلو قائلا: "إن السودان يمر الآن بظرف اقتصادي معلوم ونناشد المنظمات الوطنية والدولية المساهمة في هذه النفرة".وأشار إلى أن الصندوق سيكون محروسا وسيدار من خيرين وبكل شفافية ووضوح ليصل إلى النازحين مباشرة، مؤكدا حرص بلاده على العمل الميداني لإزالة أي معوقات أو تحديات قد تحول دون وصول أموال الصندوق لأصحابها.وطالب الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، النازحين بنبذ المحرضين وسد الطريق أمامهم، والعودة إلى الوضع الطبيعي من حيث العادات والتقاليد الفاضلة والتعايش السلمي ووقف العدائيات.

https://arabic.sputniknews.com/20220623/حميدتي-يعلن-تدابير-أمنية-خاصة-بتأمين-المدن-السودانية-1064077857.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار العالم العربي, أخبار السودان اليوم