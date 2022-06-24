https://arabic.sputniknews.com/20220624/الكرملين-بوتين-يشارك-في-اجتماع-بريكس-عبر-الفيديو-كونفرنس-1064155742.html

الكرملين: بوتين يشارك في اجتماع "بريكس+" عبر الفيديو كونفرنس

الكرملين: بوتين يشارك في اجتماع "بريكس+" عبر الفيديو كونفرنس

أعلن الكرملين مشاركة الرئيس فلاديمير بوتين في اجتماع "بريكس+" عبر الفيديو كونفرنس بمشاركة قادة عدد من الدول المدعوة. 24.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-24T12:43+0000

2022-06-24T12:43+0000

2022-06-24T12:43+0000

روسيا

بريكس

لقاء

فلاديمير بوتين

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وأضاف بيان الكرملين أن الاجتماع يشارك فيه كل من يضم حوار "بريكس+" رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي ورئيس الصين شي جين بينغ ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا ونائب رئيس البرازيل أميلتون موراو ورئيس الجزائر عبد المجيد تبون ورئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس إندونيسيا جوكو ويدودو والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف ورئيس وزراء كمبوديا هون سين ورئيسة وزراء ماليزيا إسماعيل صبري يعقوب ورئيس السنغال ماكي سال ورئيس وزراء فيجي فوريكي بينيماراما ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.وأشار البيان إلى أن موضوع الاجتماع هو "تعزيز الشراكات من أجل التنمية العالمية في عصر جديد من أجل التنفيذ المشترك لخطة التنمية المستدامة لعام 2030".وبدأت أمس الخميس، أعمال قمة "بريكس" الـ 14 التي تستمر يومين برئاسة الصين عبر الفيديو. وحضر القمة رؤساء المجموعة - الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، والرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، ورئيس جمهورية جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا.و"بريكس" هي مجموعة من خمسة بلدان: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. (تسمية BRICS تشكلت من الأحرف الأولى لأسماء الدول المذكورة).وأعلنت دول مجموعة "بريكس"، أنها ستساهم بالساحة الدولية، في مشاركة أكثر جدوى للبلدان النامية والأقل نمواً، وخاصة في أفريقيا، ودعت الدول المتقدمة الكبرى إلى تبني سياسة اقتصادية مسؤولة، والتغلب على العوامل السياسية الثانوية السلبية من أجل تجنب العواقب الوخيمة على الدول النامية.

https://arabic.sputniknews.com/20220624/الرئيس-الإيراني-يشارك-في-قمة-بريكس-التي-تعقد-في-الصين-1064149062.html

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روسيا, بريكس, لقاء, فلاديمير بوتين