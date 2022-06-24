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https://arabic.sputniknews.com/20220624/المصالحة-الروسي-يرصد-12-حالة-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-محافظة-إدلب-السورية-1064172554.html
المصالحة الروسي يرصد 12 حالة قصف من قبل إرهابيي "النصرة" في محافظة إدلب السورية
المصالحة الروسي يرصد 12 حالة قصف من قبل إرهابيي "النصرة" في محافظة إدلب السورية
أعلن مركز المصالحة الروسي، الجمعة، إن جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) قصفت منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية 12 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T22:45+0000
2022-06-24T22:45+0000
عقوبات أمريكية ضد روسيا
أخبار سوريا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال يفغيني غيراسيموف، نائب رئيس مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية، في مؤتمر صحفي إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 12 حالة قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".وأوضح أنه تم تسجيل خمس عمليات قصف في محافظة حلب، وأربعة في محافظة إدلب وعمليتان قصف في محافظة اللاذقية وواحدة في محافظة حماة.وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220623/المصالحة-الروسي-يرصد-4-حالات-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-محافظة-إدلب-السورية-1064129338.html
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عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار سوريا اليوم

المصالحة الروسي يرصد 12 حالة قصف من قبل إرهابيي "النصرة" في محافظة إدلب السورية

22:45 GMT 24.06.2022
© Sputnik . Basil Shartouhالعثور على حطام طائرة أمريكية شمال إدلب
العثور على حطام طائرة أمريكية شمال إدلب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© Sputnik . Basil Shartouh
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أعلن مركز المصالحة الروسي، الجمعة، إن جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) قصفت منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية 12 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
موسكو - سبوتنيك. وقال يفغيني غيراسيموف، نائب رئيس مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية، في مؤتمر صحفي إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 12 حالة قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".
العثور على حطام طائرة أمريكية شمال إدلب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
المصالحة الروسي يرصد 4 حالات قصف من قبل إرهابيي "النصرة" في محافظة إدلب السورية
أمس, 21:40 GMT
وأوضح أنه تم تسجيل خمس عمليات قصف في محافظة حلب، وأربعة في محافظة إدلب وعمليتان قصف في محافظة اللاذقية وواحدة في محافظة حماة.
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
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