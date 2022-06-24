https://arabic.sputniknews.com/20220624/قمة-السيسي-وأمير-قطر-هذه-الملفات-على-طاولة-اللقاء-وتوقيع-اتفاقيات-على-هامش-الزيارة-1064164832.html

قمة السيسي وأمير قطر… هذه الملفات على طاولة اللقاء وتوقيع اتفاقيات على هامش الزيارة

قمة السيسي وأمير قطر… هذه الملفات على طاولة اللقاء وتوقيع اتفاقيات على هامش الزيارة

يجري أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، زيارة إلى القاهرة هي الأولى منذ سنوات، بعد أيام من قمة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. 24.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-24T15:18+0000

2022-06-24T15:18+0000

2022-06-24T15:18+0000

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القمة المرتقبة تأتي في إطار الحراك العربي واللقاءات المتعددة في العواصم العربية، قبيل اللقاء الذي يشارك فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن منتصف يوليو/ تموز المقبل في السعودية.تتناول القمة العديد من الملفات بحسب مصادر قطرية مطلعة لـ"سبوتنيك"، إذ تناقش ملف إيران والتخوفات العربية تجاهها، إضافة إلى الملفات العالقة بين البلدين والترتيبات الثنائية، وملف الاستثمار، وكذلك ملف عودة مكتب "الجزيرة" للقاهرة.وبحسب المصادر، فإن العديد من الاتفاقيات توقع على هامش الزيارة التي جرى الترتيب لها منذ فترة، كما تواصل مجلس الأعمال المصري- القطري الفترة الماضية، إضافة لترتيبات بين بعض الوزارات جرت من أجل توقيع الاتفاقيات على هامش الزيارة.وارتفعت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (2021-2022) بنسبة 4.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر في الربع الأول من العام المالي الجاري 121.8 مليون دولار مقابل 116.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الزيارة أمير قطر لمصر تكتسب أهمية لبعدين أساسيين، يرتبط الأول بالحراك العربي في المنطقة حاليا، بشأن الترتيبات الجديدة التي بدأت أكثر من عامين، وأخيرا ما ترتب على الوضع في أوكرانيا.وأشار إلى أن القمة التي يشارك فيها بايدن مع قادة دول مجلس التعاون ومصر والأردن والعراق، تطرح العديد من الملفات، الأمر الذي يستوجب التنسيق بين القادة العرب قبيل القمة.وبحسب مرسي، فإن البعد الثاني يرتبط بالبعد بالعلاقات الثنائية، خاصة الجانب الاقتصادي، وتعزيز التبادل التجاري، في ظل توقعات بزيادة الاستثمارات، وتحسين الأجواء، وتسوية ما تبقى من الملفات العالقة بين البلدين.وتعد هذه الزيارة، هي الأولى لأمير قطر إلى مصر منذ 7 سنوات عقب زيارته الأخيرة عام 2015، لمدينة شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية التي عقدت هناك.وبالأمس، قال علي بن أحمد الكواري وزير المال في دولة قطر: "خلال منتدى قطر الاقتصادي، إن قطر تعتبر مستثمرًا رئيسيًا بمصر في جميع القطاعات، وسوف تستمر استثماراتنا في مصر كما استمرت روابطنا التاريخية".جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور محمد معيط وزير المال، على هامش مشاركتهما في منتدى قطر الاقتصادي، الذي عقد قبل يومين في الدوحة تحت شعار: "تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي"، حسب أموال الغد.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن قطر ضخت نحو 5 مليارات دولار استثمارات في مصر، وأن هذه الاستثمارات تأتي في ظل أوضاع اقتصادية عالمية صعبة.وأوضح أن زيارة أمير قطر تهدف لطمئنة مصر بشأن المخاوف المرتبطة بملف إيران، خاصة أن طهران لديها تحالفات مع العراق ولبنان واليمن، وأنها تحالفات مشروعة…حسب رأيه.ولفت إلى أن الزيارة جاءت في توقيت يمر فيها العالم بمنعطف كبير، وتطور خطير خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتكوين تحالف إسرائيلي- عربي ضد إيران، وأن قطر ترى أنه لا يمكن لإسرائيل أن تكون ضمن أي جبهة عربية ضد إيران.وسجلت قيمة الواردات المصرية من قطر 40.3 مليون دولار خلال عام 2021، مقابل 25 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 61.1%، وفقا للبيان.

https://arabic.sputniknews.com/20220624/الديوان-الأميري-القطري-يعلن-توجه-أمير-البلاد-إلى-مصر-في-زيارة-رسمية-1064158414.html

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