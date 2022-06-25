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ارتفاع ملوحة مياه محافظة البصرة العراقية
ارتفاع ملوحة مياه محافظة البصرة العراقية
ارتفعت نسبة ملوحة المياه في محافظة البصرة العراقية بشكل ملحوظ خاصة في مشروعي ماء البراضعية وسيحان، بينما يقول المسؤولون في الموارد المائية إن الأمر "مسيطر... 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T07:43+0000
2022-06-25T07:43+0000
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ونقلت شبكة "رووداو" أن إدارة المحافظة خاطبت وزارة الموارد المائية بعدة كتب رسمية من أجل زيادة الإطلاقات المائية بهدف دفع اللسان الملحي.في السياق ذاته، قللت مديرية الموارد المائية في البصرة من خطورة ارتفاع التركيز الملحي في بعض المناطق معتبرة إياه "أمرا طبيعيا" في فصل الصيف.يشار إلى أن التركيز الملحي ارتفع إلى 5900 TDS في مشروع ماء البراضعية و18000 ألفا في سيحان، فيما أكد شياع، أن "نسبة الأملاح في القناة الإروائية التي تغذي جنوب سيحان تبلغ 1200"، لافتا إلى أن القناة "تغذي قضاء شط العرب وأبو الخصيب والسيحان والسيبة والفاو، ولدينا قناة البدعة التي تغذي المركز".في الوقت ذاته، لفت شياع إلى أن "مياه شط العرب غير صالحة للاستخدامات البشرية وخارج الخدمة منذ الثمانينات، لذلك أنشئت قناة البدعة وقناة شط العرب لغرض تغذية الإسالات بالمياه العذبة".واختتم المسؤول العراقي بتوضيح أن الاطلاقات إلى البصرة من ناظم قلعة صالح تبلغ 96.4 متر مكعب في الثانية، مشيرا إلى أن "اللسان الملحي يصعد من الخليج وليس من إيران".يذكر أن وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، قد أكد في وقت سابق، أن ربط أنابيب مشروع ماء البصرة الانبوبي سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة.وصرح الحمداني، يوم الخميس الماضي، بأن مستقبل العلاقات المائية بين بلاده وطهران أصبح مجهولا، مشيرا إلى أن"العراق يرفض تدخلات تركيا وإيران بسياسته المائية، مشيرا إلى أنه يجب الضغط على إيران وتركيا بشأن حقوق العراق المائية".وكشف وزير الموارد المائية العراقي أن بلاده بدأت تدويل ملف المياه مع إيران، بعد أن تم إرسال مذكرة احتجاج لإيران بشأن هذا الملف.
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أخبار العراق اليوم, العالم العربي

ارتفاع ملوحة مياه محافظة البصرة العراقية

07:43 GMT 25.06.2022
© AFP 2022 / Hussein Falehصياد السمك يلقي بشبكته عند الغروب في مياه نهر شط العرب في مدينة البصرة، العراق 12 يونيو 2020
صياد السمك يلقي بشبكته عند الغروب في مياه نهر شط العرب في مدينة البصرة، العراق 12 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© AFP 2022 / Hussein Faleh
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ارتفعت نسبة ملوحة المياه في محافظة البصرة العراقية بشكل ملحوظ خاصة في مشروعي ماء البراضعية وسيحان، بينما يقول المسؤولون في الموارد المائية إن الأمر "مسيطر عليه".
ونقلت شبكة "رووداو" أن إدارة المحافظة خاطبت وزارة الموارد المائية بعدة كتب رسمية من أجل زيادة الإطلاقات المائية بهدف دفع اللسان الملحي.
في السياق ذاته، قللت مديرية الموارد المائية في البصرة من خطورة ارتفاع التركيز الملحي في بعض المناطق معتبرة إياه "أمرا طبيعيا" في فصل الصيف.

من جانبه، صرح مدير الموارد المائية في المحافظة، جمعة شياع، أن "ارتفاع التركيز الملحي أمر طبيعي في الأيام التي ترتفع فيها درجات الحرارة وتهب الرياح الشرقية، كما ارتفاع المد البحري يؤدي إلى ارتفاع التركيز الملحي في كل صيف".

يشار إلى أن التركيز الملحي ارتفع إلى 5900 TDS في مشروع ماء البراضعية و18000 ألفا في سيحان، فيما أكد شياع، أن "نسبة الأملاح في القناة الإروائية التي تغذي جنوب سيحان تبلغ 1200"، لافتا إلى أن القناة "تغذي قضاء شط العرب وأبو الخصيب والسيحان والسيبة والفاو، ولدينا قناة البدعة التي تغذي المركز".
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في الوقت ذاته، لفت شياع إلى أن "مياه شط العرب غير صالحة للاستخدامات البشرية وخارج الخدمة منذ الثمانينات، لذلك أنشئت قناة البدعة وقناة شط العرب لغرض تغذية الإسالات بالمياه العذبة".
واختتم المسؤول العراقي بتوضيح أن الاطلاقات إلى البصرة من ناظم قلعة صالح تبلغ 96.4 متر مكعب في الثانية، مشيرا إلى أن "اللسان الملحي يصعد من الخليج وليس من إيران".
يذكر أن وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، قد أكد في وقت سابق، أن ربط أنابيب مشروع ماء البصرة الانبوبي سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة.
وصرح الحمداني، يوم الخميس الماضي، بأن مستقبل العلاقات المائية بين بلاده وطهران أصبح مجهولا، مشيرا إلى أن"العراق يرفض تدخلات تركيا وإيران بسياسته المائية، مشيرا إلى أنه يجب الضغط على إيران وتركيا بشأن حقوق العراق المائية".
وكشف وزير الموارد المائية العراقي أن بلاده بدأت تدويل ملف المياه مع إيران، بعد أن تم إرسال مذكرة احتجاج لإيران بشأن هذا الملف.
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