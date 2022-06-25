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https://arabic.sputniknews.com/20220625/الأرصاد-المصرية-تحدد-أفضل-أوقات-السباحة-خلال-فصل-الصيف-1064206792.html
الأرصاد المصرية تحدد أفضل أوقات السباحة خلال فصل الصيف
الأرصاد المصرية تحدد أفضل أوقات السباحة خلال فصل الصيف
حددت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، اليوم السبت، أفضل أوقات السباحة خلال فصل الصيف لتجنب أشعة الشمس الضارة. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T18:47+0000
2022-06-25T18:47+0000
درجات الحرارة اليوم
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وقالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة في تصريحات تلفزيونية قائلة إنه يُفضل السباحة خلال وقت الشروق وحتى الساعة 12 ظهرا، وبعد الساعة 4 عصرا، بحسب صحيفة "الوطن".وحذرت منار غانم من السباحة خلال فترة الظهيرة الممتدة من الـ 12 ظهرا حتى الـ 4 عصرا، لتجنب أشعة الشمس في هذا التوقيت الذي يسجل أعلى درجة حرارة على مدار اليوم.وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة إلى أن أمس الجمعة شهد ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة، حيث سجلت العظمى على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية.لكنها أوضحت أنه اعتبارا من اليوم تشهد درجات الحرارة انخفاضا بواقع درجتين مئويتين، لتسجل العظمى في القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية.وذكرت أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من البحر المتوسط ما يؤدي لارتفاع نسب الرطوبة خلال فترات النهار، وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس.
https://arabic.sputniknews.com/20220623/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-ارتفاع-مفاجئ-في-درجات-الحرارة-1064125607.html
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درجات الحرارة اليوم, أخبار مصر الآن

الأرصاد المصرية تحدد أفضل أوقات السباحة خلال فصل الصيف

18:47 GMT 25.06.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatممارسة رياضة السباحة في فصل الشتاء، غزة، قطاع عزة، فلسطين 28 يناير 2022.
ممارسة رياضة السباحة في فصل الشتاء، غزة، قطاع عزة، فلسطين 28 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حددت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، اليوم السبت، أفضل أوقات السباحة خلال فصل الصيف لتجنب أشعة الشمس الضارة.
وقالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة في تصريحات تلفزيونية قائلة إنه يُفضل السباحة خلال وقت الشروق وحتى الساعة 12 ظهرا، وبعد الساعة 4 عصرا، بحسب صحيفة "الوطن".
ميزان حرارة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
الأرصاد المصرية تحذر من ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة
23 يونيو, 19:35 GMT
وحذرت منار غانم من السباحة خلال فترة الظهيرة الممتدة من الـ 12 ظهرا حتى الـ 4 عصرا، لتجنب أشعة الشمس في هذا التوقيت الذي يسجل أعلى درجة حرارة على مدار اليوم.
وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة إلى أن أمس الجمعة شهد ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة، حيث سجلت العظمى على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية.
لكنها أوضحت أنه اعتبارا من اليوم تشهد درجات الحرارة انخفاضا بواقع درجتين مئويتين، لتسجل العظمى في القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية.
وذكرت أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من البحر المتوسط ما يؤدي لارتفاع نسب الرطوبة خلال فترات النهار، وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس.
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