https://arabic.sputniknews.com/20220625/الأرصاد-المصرية-تحدد-أفضل-أوقات-السباحة-خلال-فصل-الصيف-1064206792.html
الأرصاد المصرية تحدد أفضل أوقات السباحة خلال فصل الصيف
الأرصاد المصرية تحدد أفضل أوقات السباحة خلال فصل الصيف
حددت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، اليوم السبت، أفضل أوقات السباحة خلال فصل الصيف لتجنب أشعة الشمس الضارة. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T18:47+0000
2022-06-25T18:47+0000
2022-06-25T18:47+0000
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وقالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة في تصريحات تلفزيونية قائلة إنه يُفضل السباحة خلال وقت الشروق وحتى الساعة 12 ظهرا، وبعد الساعة 4 عصرا، بحسب صحيفة "الوطن".وحذرت منار غانم من السباحة خلال فترة الظهيرة الممتدة من الـ 12 ظهرا حتى الـ 4 عصرا، لتجنب أشعة الشمس في هذا التوقيت الذي يسجل أعلى درجة حرارة على مدار اليوم.وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة إلى أن أمس الجمعة شهد ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة، حيث سجلت العظمى على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية.لكنها أوضحت أنه اعتبارا من اليوم تشهد درجات الحرارة انخفاضا بواقع درجتين مئويتين، لتسجل العظمى في القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية.وذكرت أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من البحر المتوسط ما يؤدي لارتفاع نسب الرطوبة خلال فترات النهار، وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس.
https://arabic.sputniknews.com/20220623/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-ارتفاع-مفاجئ-في-درجات-الحرارة-1064125607.html
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درجات الحرارة اليوم, أخبار مصر الآن
الأرصاد المصرية تحدد أفضل أوقات السباحة خلال فصل الصيف
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حددت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، اليوم السبت، أفضل أوقات السباحة خلال فصل الصيف لتجنب أشعة الشمس الضارة.
وقالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة في تصريحات تلفزيونية قائلة إنه يُفضل السباحة خلال وقت الشروق وحتى الساعة 12 ظهرا، وبعد الساعة 4 عصرا، بحسب صحيفة "الوطن"
.
وحذرت منار غانم من السباحة خلال فترة الظهيرة الممتدة من الـ 12 ظهرا حتى الـ 4 عصرا، لتجنب أشعة الشمس في هذا التوقيت الذي يسجل أعلى درجة حرارة على مدار اليوم.
وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة إلى أن أمس الجمعة شهد ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة، حيث سجلت العظمى على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية.
لكنها أوضحت أنه اعتبارا من اليوم تشهد درجات الحرارة
انخفاضا بواقع درجتين مئويتين، لتسجل العظمى في القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية.
وذكرت أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من البحر المتوسط ما يؤدي لارتفاع نسب الرطوبة خلال فترات النهار، وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس.